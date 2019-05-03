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Arka kapı iddiaları ile gündeme gelen Super Micro, üretimi Çin’den kaydırıyor

Çin’deki üretim tesislerinde anakartlarına gizli izleme çipleri takıldığı iddia edilen Super Micro zor günler geçiriyor. Satışları düşen firma üretimi Çin’den kaydırma kararı aldı.
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Ekim ayında dünyanın en büyük üçüncü sunucu tedarikçisi Super Micro’nun anakartlarında arka kapı olduğu iddiaları gündemi karıştırmıştı. Çin’de üretilen versiyonlarda gizli çip olduğu iddiası sonrasında Apple gibi devler tarafından yapılan araştırmalar sonuç vermedi ancak Super Micro tedbiri elden bırakmıyor.

Tedbir alıyor

Apple ile Amazon gibi pek çok teknoloji devine ve CIA gibi kurumlara tedarik yapan Super Micro gizli çip iddiaları sonrasında zor durumda kalmış ancak elle tutulur kanıtlar bulunamayınca konu biraz iddia seviyesinde kalmıştı. Yine de iddialar Super Micro müşterilerini tedirgin etmeye yetti.

Ayrıca Bkz. "Satılan her 10 akıllı saatten birisi Samsung, üçü Apple"

Son dönemde ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimini de hesaba katan Super Micro, olası bir yasaklamadan kaçınmak için anakart üretimini Çin dışına taşıma kararı aldı. Firmanın tedarikçilerine bu kararı bildirdiği ve gerekli işlemleri başlatmalarını istediği ifade ediliyor.

Super Micro üretimi kaydırmanın yanı sıra Tayvan’da yeni bir fabrikayı da devreye sokmuştu. Böylece firmanın Çin’e olan bağlılığının da azalacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan iddiaların bu yıl Super Micro’ya müşteri kaybettireceği ve pazarda dördüncü sıraya kadar gerileyeceği de gelen bilgiler arasında.

 

https://wccftech.com/super-micro-production-away-china/ Yorum Yaz
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mehmet_clk 2 hf.
Bu tip dedikodularla başetmek en kolayı, anakartların üzerindeki tüm çiplerin tasarımı-üretimi yine ABD-Avrupalı sermaye firmalarının elinde değil mi? bu çiplerle böyle işler oluyosa demekki siz bu yöntemi kullanıyorsunuz, eee o zaman dert nedir supermicro gibi alanın çok iyi büyük müşterilere sahip firmaları ezmek muhtemel rakipleri güçlendirmek Çin'i hizaya getirmek çıkan sermayeyi ABD'ye çekmek. ama bilipte umursamadıkları şey şu dünya değişiyor ABD'de üretilen şeyler ucuz olamaz rakiplerine yenilirler. insanların okumak araştırıp öğrenmek konusundaki zaafiyetinin bir sonucu bu tip iddialarla algı operasyonu politikaları oluyor.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
bu gidişle çin dünyanın en güçlü istihbaratı olacak
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SEO-Uzmanı 2 hf.
çin'den çıkan
kÂR edemez
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selahattın ısık 2 hf.
Cinden kaydirma amacli cikarilan bikincli dedikodular..
Koca super micro cipi farkedememos..??
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