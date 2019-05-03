Arka kapı iddiaları ile gündeme gelen Super Micro, üretimi Çin’den kaydırıyor

Geçtiğimiz Ekim ayında dünyanın en büyük üçüncü sunucu tedarikçisi Super Micro’nun anakartlarında arka kapı olduğu iddiaları gündemi karıştırmıştı. Çin’de üretilen versiyonlarda gizli çip olduğu iddiası sonrasında Apple gibi devler tarafından yapılan araştırmalar sonuç vermedi ancak Super Micro tedbiri elden bırakmıyor.

Tedbir alıyor

Apple ile Amazon gibi pek çok teknoloji devine ve CIA gibi kurumlara tedarik yapan Super Micro gizli çip iddiaları sonrasında zor durumda kalmış ancak elle tutulur kanıtlar bulunamayınca konu biraz iddia seviyesinde kalmıştı. Yine de iddialar Super Micro müşterilerini tedirgin etmeye yetti.

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Son dönemde ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimini de hesaba katan Super Micro, olası bir yasaklamadan kaçınmak için anakart üretimini Çin dışına taşıma kararı aldı. Firmanın tedarikçilerine bu kararı bildirdiği ve gerekli işlemleri başlatmalarını istediği ifade ediliyor.

Super Micro üretimi kaydırmanın yanı sıra Tayvan’da yeni bir fabrikayı da devreye sokmuştu. Böylece firmanın Çin’e olan bağlılığının da azalacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan iddiaların bu yıl Super Micro’ya müşteri kaybettireceği ve pazarda dördüncü sıraya kadar gerileyeceği de gelen bilgiler arasında.