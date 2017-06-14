Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER

1 yıl
45,9b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aselsan, takım ve tek er komuta kontrol sistemi Cenker ile Türk askerinin meskun mahal operasyonlarında ve muharebe ortamında gücüne güç katacak teknolojiler geliştiriyor.

Aselsan’ın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı CENKER Projesi nihai halini aldı ve artık askeri personelin kullanımına sunulmaya çok yakın. Muharebe alanında takımların birbiri ile irtibatını kolaylaştıran ve komuta kontrol sistemlerini daha kesin ve teknolojik bir sistem üzerine oturtan CENKER, seri üretime hazır.

Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER
Tam Boyutta Gör

İhtiyaçlara göre farklı çözümlerde kullanılabilen Cenker, kumaş üzerinden veri ve güç iletimi, artırılmış gerçeklik entegrasyonu, kemik iletimli kulaklık, akıllı güç yönetimi, personelin sağlık, pozisyon, aktivite takibini gerçek zamanlı görüntüleme, kapalı ve açık alanlarda konumlama yeteneği, lazer mesafe ölçer entegrasyonu, ön tanımlı nesne algılama ve tanımlama, elektronik harbe karşı güvenlik entegrasyonu gibi özelliklere sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile de birlikte çalışılarak geliştirilen Cenker’in, yakın dönemde seri üretime geçirilerek kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BlackGhost12 1 yıl en beğenilen
Maddi desteğim olsaydı üç yıl önce başlayacaktım böyle bir projeye. Ve sağlam birşey olacaktı. Tasarım bile çok zaman alıyor, sağlam ve büyük batarya kısımları olmayan, güçlü manyetizma motorlara sahip, ayrı yapay aklı olan bir mekanik iskelet çok zor değil. Sadece zaman ve para. Aylık en azından 5 bin Euro ihtiyaç var. Malzeme tedariği, CNC üretim-tasarım, yapay zeka kodlama bilgiside olduğunda tamamdır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Maddi desteğim olsaydı üç yıl önce başlayacaktım böyle bir projeye. Ve sağlam birşey olacaktı. Tasarım bile çok zaman alıyor, sağlam ve büyük batarya kısımları...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 ay
bataryalar çok açıkta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bize böyle buluşlarla gelin işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
=PistoLeRo= 1 yıl
yürüyüş destek kiti gibi bir şey lazım. malum dağlık arazi çok yorucu olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 1 yıl
Türk askeri diye bir tanım yok. Hepimiz Türk askeriyiz. Türkiye henüz askeriyenin endüstrileştiği bir ülke değil. Yani altyapı olarak bile haberin sadece vitrin yaratma amaçlı olduğunu anlayabilirsiniz. Bu tür tasarımlar ABD ordusu gibi artık endüstriyel savaş modern askerlik tanımına uyan ülkeler için vardır. Bizde asla yapılmaz. ABD bunu yaptırmaz sattırmaz. Yani her seferinde küresel sermaye ve ABD'nin bundaki dominant rolünü dile getirince vatan hainleri gelmeden haberi okuyup kaçalım diyen bir tayfa da türedi. Yaptırmazlar ulan işte yaptırmazlar. Beyniniz zekanız biraz varsa anlarsınız bunu. O yüzden otomobil üretemiyoruz. Yazılım üretemiyoruz. Gerizekalı mıyız? Kasıtlı olarak bir kaç 10 yıldır Türkiye nüfusunun IQ puanını düşürme çabaları gösterdiler ve başarılı da oldular ama her ülke ve nüfus potansiyeli gibi Türkiye de teknoloji üretebilir öncülük yapabilir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatları ABD'li bürokratlar eşliğinde yönetiliyor. Bunu bir komplo teorisi olarak alabilirsiniz. Zaten ispatlanamaz. İspatlansaydı bu durumda kalmazdı. Türkiye üretmiyor. İşin özeti bu. Türkiye üretmeye başlarsa kurulu dengeler bozulabilir. Otomobil bilgisayar mobil teknoloji yazılım konularında Türkiye pazarında bir güç dengesi var. Denge bozulabilir. Türkiye kaosa girebilir ama planlı yapılırsa kaostan çıkar ve tümüyle bağımsız kalabilir. Bu olmadan Türkiye üretiyor hadi bismillah diyenler sadece mastürbasyon yaptıklarını her zaman hatırlasınlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Kafa arkasındaki kablo dışarıda olması hiç iyi olmamış yakın temas muharebesinde onu kesebilirler.Onun için tam bir askeri kıyafet giydirilmesi lazım.Arkadaşlar görünmezlik demiş o da olursa çok iyi olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
odeon99 1 yıl
Güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULYSES 1 yıl
Konu mankeni olarak mühendisleri kullanmışlar galiba :) İnsan şöyle heybetli iki tane asker falan getirir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muroooo19 1 yıl ULYSES
ULYSES

Konu mankeni olarak mühendisleri kullanmışlar galiba :) İnsan şöyle heybetli iki tane asker falan getirir.

askerlerin hepsi heybetli değildir zaten. Aslında heybete de gerek yok yüreği heybetli olursa o bize yeter.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 1 yıl
aselsan'ın yapay iskeleti olarak görev yapan cihazı ASYA'dır.
donanimhaber.com/...
bu sanırım zamanında ABD askerlerinin galaxy note 2 kasıyor diye iphone geçtikleri toplam sistemin başka bir çeşidi.
donanimhaber.com/...
gsmarena.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 yıl
ill olarak az cok bir yerlerden baslamak onemli..birseyleri kendi imkanlarımızla yapabilmek onemli ..herseyden once işin tedarik ayagı var maliyet ayagı var..gorunen oki ozellikle ihalarda turkiye bu konuda cok ciddi basarı sagladı..kıyafete gelince senelerdir amerikan filmlerinde bi ton bu tur giysilerden goruyoz..yeni bi dusunce değil keske diğer rakipleriyle artıları yada eksileri nedir diye sorulsaymıs.yada kıyaslanabilseymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 1 yıl
Personelden anlık görüntü iletimi, konum ve sağlık tespiti yeterlidir sanıyorum şuanda ve bu sistem bunu yapabiliyorsa güzel. Ancak donanım kısmında ne var onu tam anlayamadım, kask kısmında sensör ve kamera var ama gövdenin yanında ve arkasında da donanım var, güç kaynağının boyutu ne kadar ve işlem ünitesi ne boyutta bunu anlayamadım. Sanıyorum koldaki telefon veya görsel cihaz sadece bir kişide olacak ve o kişi tüm takımının nerede olduğunu görebilecek. Kapalı alan için vericiler yardımıyla konum tespiti yapıldığını söyledi videodaki kişi ama bu bana hiç gerçekçi ve uygulanabilir gibi gelmedi. Şehir alanında yapılacak bir operasyonda hangi ara sensör yerleştirilecek ve o sensör atıyorum 3 katlı evlerin olduğu mahallede tam bir kapsama sunacak mı? O fuar alanına 10 metre arayla Bluetooth Beacon'ları yerleştirsem ben bile 30 cm hassasiyetle konum tespiti yaparım. Önemli olan gecekondu mahallesinde kerpiç evde, apartman aralarında işe yarayacak mı o sistem?
Kablo konusu sorun değil, bir şekilde halledilir o esas kullanım senaryosu kesinleştiğinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,1b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,1b izlenme · 21 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim