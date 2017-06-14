Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER

Aselsan’ın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı CENKER Projesi nihai halini aldı ve artık askeri personelin kullanımına sunulmaya çok yakın. Muharebe alanında takımların birbiri ile irtibatını kolaylaştıran ve komuta kontrol sistemlerini daha kesin ve teknolojik bir sistem üzerine oturtan CENKER, seri üretime hazır.
İhtiyaçlara göre farklı çözümlerde kullanılabilen Cenker, kumaş üzerinden veri ve güç iletimi, artırılmış gerçeklik entegrasyonu, kemik iletimli kulaklık, akıllı güç yönetimi, personelin sağlık, pozisyon, aktivite takibini gerçek zamanlı görüntüleme, kapalı ve açık alanlarda konumlama yeteneği, lazer mesafe ölçer entegrasyonu, ön tanımlı nesne algılama ve tanımlama, elektronik harbe karşı güvenlik entegrasyonu gibi özelliklere sahip.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile de birlikte çalışılarak geliştirilen Cenker’in, yakın dönemde seri üretime geçirilerek kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.
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askerlerin hepsi heybetli değildir zaten. Aslında heybete de gerek yok yüreği heybetli olursa o bize yeter.
donanimhaber.com/...
bu sanırım zamanında ABD askerlerinin galaxy note 2 kasıyor diye iphone geçtikleri toplam sistemin başka bir çeşidi.
donanimhaber.com/...
gsmarena.com/...
Kablo konusu sorun değil, bir şekilde halledilir o esas kullanım senaryosu kesinleştiğinde.