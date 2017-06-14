Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER

Aselsan, takım ve tek er komuta kontrol sistemi Cenker ile Türk askerinin meskun mahal operasyonlarında ve muharebe ortamında gücüne güç katacak teknolojiler geliştiriyor.

Aselsan’ın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı CENKER Projesi nihai halini aldı ve artık askeri personelin kullanımına sunulmaya çok yakın. Muharebe alanında takımların birbiri ile irtibatını kolaylaştıran ve komuta kontrol sistemlerini daha kesin ve teknolojik bir sistem üzerine oturtan CENKER, seri üretime hazır.

Tam Boyutta Gör



İhtiyaçlara göre farklı çözümlerde kullanılabilen Cenker, kumaş üzerinden veri ve güç iletimi, artırılmış gerçeklik entegrasyonu, kemik iletimli kulaklık, akıllı güç yönetimi, personelin sağlık, pozisyon, aktivite takibini gerçek zamanlı görüntüleme, kapalı ve açık alanlarda konumlama yeteneği, lazer mesafe ölçer entegrasyonu, ön tanımlı nesne algılama ve tanımlama, elektronik harbe karşı güvenlik entegrasyonu gibi özelliklere sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile de birlikte çalışılarak geliştirilen Cenker’in, yakın dönemde seri üretime geçirilerek kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.