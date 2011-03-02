Asetek'ten işlemci ve ekran kartları için iki yeni sıvı soğutma sistemi

Su soğutma çözümleri üzerine profesyonelleşen Asetek, devam etmekte olan CeBIT 2011 Fuarı'nda işlemci ve ekran kartları için hazırladığı iki yeni su soğutma sistemini tanıttı. Yeni nesil yüksek performanslı grafik işlemcilerin soğutulması için hazırlanan ekran kartı soğutucusu, 120mm çapında radyatör ve pompa ie birlikte geliyor. GeForce GTX 580 gibi sunduğu performansın yanında güç tüketimiyle de zirvede yer alan modellerde kullanılacağı belirtilen yeni soğutucunun hız aşırtmalı ekran kartlarıyla pazara sunulması bekleniyor.

İşlemciler için hazırlanan yeni soğutucusu ise WaterChill 2011C adını taşıyor. Düşük profilli pompa ile donatılan üçüncü nesil coldplate teknolojisini esas alan soğutucuya gelişmiş sıvı ısı kontrollü fan kontrolcüsünün eşlik ettiği belirtiliyor. 240x120mm çapında radyatör ile donatılan sistemde, ayrıca dört adet 120mm çapında PWM kontrollü fana yer veriliyor. Sistem üreticileri tarafından yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılması beklenen WaterChill 2011C'nin, yeni ekran kartı soğuyucusuyla birlikte ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor.