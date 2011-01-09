Asus, Core i5 işlemcili tablet bilgisayarını ay sonunda satışa sunuyor

Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmayı ve netbook pazarındaki başarısının bir benzerini bu alanda da tekrarlamayı hedefleyen Asus, Intel platformunu kullanan 12-inç büyüklüğündeki Eee Slate EP121 modelini ay sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in 1.33GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i5-470UM işlemcisinden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Depolama için 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı SSD seçeneği ile sunulması beklenen Eee Slate EP121, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics birimiyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan tablette, harici donanımlarla bağlantı için USB 2.0 portuna da yer veriliyor. Daha büyük ekranda kullanım için HDMI konnektörü ile donatılan cihazda kart okuyucusu ve 2MP çözünülürlüğünde LED flash destekli kameraya da yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile gelen Asus Eee Slate EP121'in yanında gelen işaretçi kalemiyle birlikte 1000$ seviyesinden satışa sunulacak.