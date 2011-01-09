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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Core i5 işlemcili tablet bilgisayarını ay sonunda satışa sunuyor

8 yıl
12,9b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmayı ve netbook pazarındaki başarısının bir benzerini bu alanda da tekrarlamayı hedefleyen Asus, Intel platformunu kullanan 12-inç büyüklüğündeki Eee Slate EP121 modelini ay sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in 1.33GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i5-470UM işlemcisinden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Depolama için 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı SSD seçeneği ile sunulması beklenen Eee Slate EP121, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics birimiyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan tablette, harici donanımlarla bağlantı için USB 2.0 portuna da yer veriliyor. Daha büyük ekranda kullanım için HDMI konnektörü ile donatılan cihazda kart okuyucusu ve 2MP çözünülürlüğünde LED flash destekli kameraya da yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile gelen Asus Eee Slate EP121'in yanında gelen işaretçi kalemiyle birlikte 1000$ seviyesinden satışa sunulacak.


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DH Misafiri 6 yıl
Bu tablet değil teknolojinin son harikası daha iyisi olamazdı her özelliği bi ayrı güzel asus'a saygılarımı iletirken bu ürün için çok teşekkür ediyorum 2 aydır araştırıyorum karşılaştığım bu tablet mükemmel değil mükemmelin de üstü,
TEŞEKKÜRLER ASUS;
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sendemail 8 yıl
apple'ı motorola dısında herkes yanlış anlamış, ipad bir bilgisayar değil ki!
motorola -oncekı dh haberınde bahsedıldıgı gıbı- rakıp bır tablet cıkarmıs. apple kendısı de demekte zaten bu bır bılgısayar degıl dıye.Lakın asus,acer hazretlerı kalkmıslar klavyesız netbook yapmıslar ,şaştık...
wındows un tablete ne işi var bir kere, windows demek virüs demek ,registry nin şişmesi demek...tabletın zaten gıdım kaynaklarını bunlarla yormak demek..
halbukı tabletlerde :ofis uygulamaları,fılm,muzık,ınternet için degıl mıydı,kısısel gunluk,kıtap okuma falan fılan...yeterlı de ...
ne bılım dusuncelerım bunlar ,
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D-KaoSee 8 yıl

sendemail

apple'ı motorola dısında herkes yanlış anlamış, ipad bir bilgisayar değil ki!

motorola -oncekı dh haberınde bahsedıldıgı gıbı- rakıp bır tablet cıkarmıs. apple kendısı de demekte zaten bu bır bılgısayar degıl dıye.Lakın asus,acer hazretlerı kalkmıslar klavyesız netbook yapmıslar ,şaştık...
wındows un tablete ne işi var bir kere, windows demek virüs demek ,registry nin şişmesi demek...tabletın zaten gıdım kaynaklarını bunlarla yormak demek..

halbukı tabletlerde :ofis uygulamaları,fılm,muzık,ınternet için degıl mıydı,kısısel gunluk,kıtap okuma falan fılan...yeterlı de ...

ne bılım dusuncelerım bunlar ,



Doğru düşünüyorsun
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boramat 8 yıl
bence yanlış düşünüyorsun
tasınabilirlikle beraber performans da ciddi bir ihtyaçtır
asus ilk tabletlerden birini hem de vistalı çıkarmıştı
hem de içşnde 3g dahili gps vs de vardı çok güzel bir tasarmdı 1,5 yıl kullandım
hr işimi grdüm ipad ile tabletler dahaestetik ufak bir hal aldı performns arttı ama son noktadeğil
nedentaşınabilirlikile performans birleşmesin?
öğretmen uzay geometriyi sınıfta tablet ile anlatmasın
grafiker sahilde çimenlerde uzanırken çiziminiyapmasın, mühendis projesini ileri3d uygulamaları ile ucak seyahatinde kontrol etmesin?
tasınabilirlik neden sadece oyun gazete okuma kitap vs ile sınırlı kalsın ki

asusiyi iş yapmış ama pil ömrü en az 5 saat olmalı idi




sendemail

apple'ı motorola dısında herkes yanlış anlamış, ipad bir bilgisayar değil ki!

motorola -oncekı dh haberınde bahsedıldıgı gıbı- rakıp bır tablet cıkarmıs. apple kendısı de demekte zaten bu bır bılgısayar degıl dıye.Lakın asus,acer hazretlerı kalkmıslar klavyesız netbook yapmıslar ,şaştık...
wındows un tablete ne işi var bir kere, windows demek virüs demek ,registry nin şişmesi demek...tabletın zaten gıdım kaynaklarını bunlarla yormak demek..

halbukı tabletlerde :ofis uygulamaları,fılm,muzık,ınternet için degıl mıydı,kısısel gunluk,kıtap okuma falan fılan...yeterlı de ...

ne bılım dusuncelerım bunlar ,

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mistifa 8 yıl
Nihayet birisi bu ebatlarda wacom kalemli bir tablet pc sundu!! Bu alet san'atsal faaliyetler için biçilmez kaftan. Wacom kaleminde 256 basınç hassasiyeti varmış ki yeterli. Direkt alıyorum.
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huseyincarnege 8 yıl
asus eee slate bu serilerin uygun fiyata olması lazımken 1500 tl kdv dahil olsa
1720 gibi bişey yapar.gerci ipad göre ucuz ama fiyat politikasına düşürse cok satar ve lider olur bu derece güçlü yapan olmadı.
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theyapici 8 yıl
iyiymiş bir de fazla ağır olmazsa 10 numara olur
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