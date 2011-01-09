Asus, Core i5 işlemcili tablet bilgisayarını ay sonunda satışa sunuyor

Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmayı ve netbook pazarındaki başarısının bir benzerini bu alanda da tekrarlamayı hedefleyen Asus, Intel platformunu kullanan 12-inç büyüklüğündeki Eee Slate EP121 modelini ay sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in 1.33GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i5-470UM işlemcisinden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.
Depolama için 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı SSD seçeneği ile sunulması beklenen Eee Slate EP121, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics birimiyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan tablette, harici donanımlarla bağlantı için USB 2.0 portuna da yer veriliyor. Daha büyük ekranda kullanım için HDMI konnektörü ile donatılan cihazda kart okuyucusu ve 2MP çözünülürlüğünde LED flash destekli kameraya da yer veriliyor.
İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile gelen Asus Eee Slate EP121'in yanında gelen işaretçi kalemiyle birlikte 1000$ seviyesinden satışa sunulacak.
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TEŞEKKÜRLER ASUS;
motorola -oncekı dh haberınde bahsedıldıgı gıbı- rakıp bır tablet cıkarmıs. apple kendısı de demekte zaten bu bır bılgısayar degıl dıye.Lakın asus,acer hazretlerı kalkmıslar klavyesız netbook yapmıslar ,şaştık...
wındows un tablete ne işi var bir kere, windows demek virüs demek ,registry nin şişmesi demek...tabletın zaten gıdım kaynaklarını bunlarla yormak demek..
halbukı tabletlerde :ofis uygulamaları,fılm,muzık,ınternet için degıl mıydı,kısısel gunluk,kıtap okuma falan fılan...yeterlı de ...
ne bılım dusuncelerım bunlar ,
Doğru düşünüyorsun
tasınabilirlikle beraber performans da ciddi bir ihtyaçtır
asus ilk tabletlerden birini hem de vistalı çıkarmıştı
hem de içşnde 3g dahili gps vs de vardı çok güzel bir tasarmdı 1,5 yıl kullandım
hr işimi grdüm ipad ile tabletler dahaestetik ufak bir hal aldı performns arttı ama son noktadeğil
nedentaşınabilirlikile performans birleşmesin?
öğretmen uzay geometriyi sınıfta tablet ile anlatmasın
grafiker sahilde çimenlerde uzanırken çiziminiyapmasın, mühendis projesini ileri3d uygulamaları ile ucak seyahatinde kontrol etmesin?
tasınabilirlik neden sadece oyun gazete okuma kitap vs ile sınırlı kalsın ki
asusiyi iş yapmış ama pil ömrü en az 5 saat olmalı idi
1720 gibi bişey yapar.gerci ipad göre ucuz ama fiyat politikasına düşürse cok satar ve lider olur bu derece güçlü yapan olmadı.