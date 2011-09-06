Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus E45M1-M Pro; AMD'nin en hızlı Fusion-E işlemcisini kullanan microATX anakart

7 yıl
10,3b
1
5
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus E45M1-M Pro; AMD'nin en hızlı Fusion-E işlemcisini kullanan microATX anakart
Tam Boyutta Gör
Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, AMD'nin Fusion-E serisi en hızlı işlemcisini temel alan yeni bir microATX anakart hazırlıyor. E45M1-M Pro  isimli yeni anakart, 1.65GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-450 işlemcisiyle geliyor ve A50M yonga setini kullanıyor.
Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, entegre olarak gelen işlemci pasif soğutucu ile geliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu ile birlikte iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotlarını bünyesinde taşıyor.
Fusion E-450 işlemcisindeki entegre  HD 6320 entegre grafik birimi sayesinde 3D grafikler ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart aynı zamanda uyumlu ekran kartları ile birlikte kullanıldığında Dual Graphics desteği de sunuyor. Standart olarak 508MHz'de çalışan entegre grafik, Turbo ile 600MHz'e kadar çıkabiliyor.
EPU teknolojisi ile donatılan ve bu sayede sistemin boşta olduğu durumlarda daha fazla enerji verimliliği sağlayabilen anakart, aynı zamanda grafik tabanlı UEFI BIOS sistemine de sahip. Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA, beş adet SATA-III, Gigabit Ethernet, 5.1 kanal ses ve  iki adet USB 3.0 portu gibi detaylara yer verilen anakartın entegre grafik biriminden görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullandığını görüyoruz.
Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Asus E45M1-M Pro'nun fiyatı ise açıklanmadı.
Asus E45M1-M Pro; AMD'nin en hızlı Fusion-E işlemcisini kullanan microATX anakart
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 7 yıl
DDR3 ekran kartının belleği değilki, anakartın belleği.
Bu arada Via'nın VB8004-16X'ı bence bu anakarttan daha güçlü değil, eşit. Tercihde nasıl yaparız denilirse Via'nın anakartı çok daha küçük, itx kasayla uydu alıcı büyüklüğünde şık bir cihaz oluyor. AMD burada satışta rekabet için fiyata bastıracaktır. Aynı zamanda hedef kitlesi itx kasayı henüz görmemiş kullanmamış kullanıcılar olacaktır. Bu da doğal yani Itx kullanan tekrar kocaman kasa kullanmak istemeyecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
DDR3 kullanıldığı sürece grafik açısından kimseler bir şey beklemesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
Ağzı olan konuşuyor, Via'nın VB8004-16X mini-itx anakartı bal gibide bu anakarttan daha fazla performans verir, üstelik çok daha küçük bir anakart olmasına rağmen, yemişim crossfire'ını. Öyle bir yazmışsınki sanki 4Gb DDR3 ram sadece bu anakarta takılıyor, Via'ya taktığın boru mu? O da DDR3 ram, Pasif olarak ati 6320 takılı bu anakartt diyorsuna, Via'nın VB8004-16X'te S3'ün en güçlü ekran kartı tepe modeli 5400E var, hem de fansız, insanları yanıltmayın arkadaşım, bir şey yazacaksan atıp tutarak yapma bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
Via'nın Nano X2'li mini-itx anakartlarına bundan daha güçlü sistem kurabilirim
biraz reel ol kardeş yahu

ati 6320 pasif olarak geliyor birde ekran kartı takacaksın oraya ati crossfire yapmış olucaksın az maliyetle
2 tane 4gb ram takarsın mis gibi sistem işte savunum durma bana nano x2 yi ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 7 yıl
Via'nın Nano X2'li mini-itx anakartlarına bundan daha güçlü sistem kurabilirim, micro ATX kasanın nerdeyse çeyreği büyüklüğünde bir sistem kullanmak varken bunu almak istemem sanırım.
Ha büyük kasa mı lazım, mini-itx anakartı micro ATX kasaya monte ederim daha iyi. En azından içi havadar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl IFA 2011: Toshiba'nın Gözlüksüz 3D'li Qosmio F750'sini Denedik 7 yıl Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim