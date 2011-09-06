Asus E45M1-M Pro; AMD'nin en hızlı Fusion-E işlemcisini kullanan microATX anakart

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, AMD'nin Fusion-E serisi en hızlı işlemcisini temel alan yeni bir microATX anakart hazırlıyor. E45M1-M Pro isimli yeni anakart, 1.65GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-450 işlemcisiyle geliyor ve A50M yonga setini kullanıyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, entegre olarak gelen işlemci pasif soğutucu ile geliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu ile birlikte iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotlarını bünyesinde taşıyor.

Fusion E-450 işlemcisindeki entegre HD 6320 entegre grafik birimi sayesinde 3D grafikler ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart aynı zamanda uyumlu ekran kartları ile birlikte kullanıldığında Dual Graphics desteği de sunuyor. Standart olarak 508MHz'de çalışan entegre grafik, Turbo ile 600MHz'e kadar çıkabiliyor.

EPU teknolojisi ile donatılan ve bu sayede sistemin boşta olduğu durumlarda daha fazla enerji verimliliği sağlayabilen anakart, aynı zamanda grafik tabanlı UEFI BIOS sistemine de sahip. Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA, beş adet SATA-III, Gigabit Ethernet, 5.1 kanal ses ve iki adet USB 3.0 portu gibi detaylara yer verilen anakartın entegre grafik biriminden görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullandığını görüyoruz.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Asus E45M1-M Pro'nun fiyatı ise açıklanmadı.