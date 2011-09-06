Asus E45M1-M Pro; AMD'nin en hızlı Fusion-E işlemcisini kullanan microATX anakart

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, AMD'nin Fusion-E serisi en hızlı işlemcisini temel alan yeni bir microATX anakart hazırlıyor. E45M1-M Pro isimli yeni anakart, 1.65GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-450 işlemcisiyle geliyor ve A50M yonga setini kullanıyor.
Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, entegre olarak gelen işlemci pasif soğutucu ile geliyor. Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu ile birlikte iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotlarını bünyesinde taşıyor.
Fusion E-450 işlemcisindeki entegre HD 6320 entegre grafik birimi sayesinde 3D grafikler ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart aynı zamanda uyumlu ekran kartları ile birlikte kullanıldığında Dual Graphics desteği de sunuyor. Standart olarak 508MHz'de çalışan entegre grafik, Turbo ile 600MHz'e kadar çıkabiliyor.
EPU teknolojisi ile donatılan ve bu sayede sistemin boşta olduğu durumlarda daha fazla enerji verimliliği sağlayabilen anakart, aynı zamanda grafik tabanlı UEFI BIOS sistemine de sahip. Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA, beş adet SATA-III, Gigabit Ethernet, 5.1 kanal ses ve iki adet USB 3.0 portu gibi detaylara yer verilen anakartın entegre grafik biriminden görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullandığını görüyoruz.
Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Asus E45M1-M Pro'nun fiyatı ise açıklanmadı.
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Bu arada Via'nın VB8004-16X'ı bence bu anakarttan daha güçlü değil, eşit. Tercihde nasıl yaparız denilirse Via'nın anakartı çok daha küçük, itx kasayla uydu alıcı büyüklüğünde şık bir cihaz oluyor. AMD burada satışta rekabet için fiyata bastıracaktır. Aynı zamanda hedef kitlesi itx kasayı henüz görmemiş kullanmamış kullanıcılar olacaktır. Bu da doğal yani Itx kullanan tekrar kocaman kasa kullanmak istemeyecektir.
biraz reel ol kardeş yahu
ati 6320 pasif olarak geliyor birde ekran kartı takacaksın oraya ati crossfire yapmış olucaksın az maliyetle
2 tane 4gb ram takarsın mis gibi sistem işte savunum durma bana nano x2 yi ya
Ha büyük kasa mı lazım, mini-itx anakartı micro ATX kasaya monte ederim daha iyi. En azından içi havadar olur.