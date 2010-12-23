Asus Eee Pad E121'in özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus'un üreteceği tableti Eee Pad E121'in özellikleri ortaya çıktı. Asus'un Ocak ayında düzenlenecek ola CES 2011'de resmi lansmanını yapması beklenen Eee Pad E121'in 12 inç boyutunda çoklu dokunmatik destekli ekrana, Intel Core i5 işlemciye ve Windows 7 işletim sistemine sahip olacağı belirtildi. Asus Eee Pad E121'de USB, HDMI ve SD kart gibi girişlerin yanı sıra dahili kameraya da yer verilmiş.

Asus'un Eee Pad E121 için hazırladığı reklam videosunu paylaşalım.