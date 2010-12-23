Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Eee Pad E121'in özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus'un üreteceği tableti Eee Pad E121'in özellikleri ortaya çıktı. Asus'un Ocak ayında düzenlenecek ola CES 2011'de resmi lansmanını yapması beklenen Ee
8 yıl
10,1b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus'un üreteceği tableti Eee Pad E121'in özellikleri ortaya çıktı. Asus'un Ocak ayında düzenlenecek ola CES 2011'de resmi lansmanını yapması beklenen Eee Pad E121'in 12 inç boyutunda çoklu dokunmatik destekli ekrana, Intel Core i5 işlemciye ve Windows 7 işletim sistemine sahip olacağı belirtildi. Asus Eee Pad E121'de USB, HDMI ve SD kart gibi girişlerin yanı sıra dahili kameraya da yer verilmiş.

Asus'un Eee Pad E121 için hazırladığı reklam videosunu paylaşalım.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
eeee. ne kadar güzeller fiatıda olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
puhahah 22" modelinden alcam.Taşınabilir reklam panosu gibi :D bence bunların içinde birde tv alıcısı yapsınlar en azından tv izleriz duvara asıp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 8 yıl
12 inçlik tablet mi olur yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl A4 Tech X7 XG-760 Kablosuz Fare video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim