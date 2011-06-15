Asus Eee Pad Transformer 2, Tegra 3 işlemci ve Windows 8 işletim sistemiyle gelebilir

Eee Pad Transformer modeliyle Android işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarlar arasında liderlik hedefleyen ve sadece bu ay içerisinde 300 bin adet Transformer satmayı hedefleyen Asus, gelen bilgilere göre Eee Pad Transformer 2 modeli için hazırlıklara başladı. Gelen bilgilere göre Eee Pad Transformer 2, hem donanım hem de yazılım tarafında ciddi güncellemeler sunacak ancak diğer taraftan mevcut modelin pil süresini korumaya devam edecek.

Henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre Eee Pad Transformer 2, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanacak. Bilindiği üzere bu platform, ARM Cortex-A9 tabanlı çekirdek tasarımını temel alıyor ve 12 işlem birimine sahip yeni nesil GeForce GPU'su ile geliyor. Yeni işlemcisiyle performans konusunda zirveye aday olması beklenen tablet, işletim sistemi tarafında da değişikliğe tabi tutulacak. Android 3.0 ile sunulan Eee Pad Transformer'dan farklı olarak ikinci versiyonda Microsoft'un hazırlıkları devam eden yeni işletim sistemi Windows 8'in ARM versiyonuna yer verilecek. Bilindiği üzere Microsoft, Computex 2011 Fuarı'nda, Nvidia Tegra 3 üzerinde çalışan Windows 8 demosu gerçekleştirmişti.

Asus Eee Pad Transformer 2 için iddialı edilen diğer özellikler ise şu şekilde 10.1-inç IPS ekran, 2GB RAM, 128GB'a kadar farklı SSD seçenekleri, 10 saat pil ömrü, aynı zamanda klavye olarak kullanılan özel istasyonu ile 20 saate kadar pil. 400-800 Avro arası fiyatlandırma ile sunulacağı ileri sürülen tabletle ilgili olarak somut detayların yaz sonuna doğru ortaya çıkması bekleniyor.