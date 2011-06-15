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Asus Eee Pad Transformer 2, Tegra 3 işlemci ve Windows 8 işletim sistemiyle gelebilir

7 yıl
24b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee Pad Transformer modeliyle Android  işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarlar arasında liderlik hedefleyen ve sadece bu ay içerisinde 300 bin adet Transformer satmayı hedefleyen Asus, gelen bilgilere göre Eee Pad Transformer 2 modeli için hazırlıklara başladı. Gelen bilgilere göre Eee Pad Transformer 2, hem donanım hem de yazılım tarafında ciddi güncellemeler sunacak ancak diğer taraftan mevcut modelin pil süresini korumaya devam edecek.
Henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre Eee Pad Transformer 2, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanacak. Bilindiği üzere bu platform, ARM Cortex-A9 tabanlı çekirdek tasarımını temel alıyor ve 12 işlem birimine sahip yeni nesil GeForce GPU'su ile geliyor. Yeni işlemcisiyle performans konusunda zirveye aday olması beklenen tablet, işletim sistemi tarafında da değişikliğe tabi tutulacak. Android 3.0 ile sunulan Eee Pad Transformer'dan farklı olarak ikinci versiyonda Microsoft'un hazırlıkları devam eden yeni işletim sistemi Windows 8'in ARM versiyonuna yer verilecek. Bilindiği üzere Microsoft, Computex 2011 Fuarı'nda, Nvidia Tegra 3 üzerinde çalışan Windows 8 demosu gerçekleştirmişti.
Asus Eee Pad Transformer 2 için iddialı edilen diğer özellikler ise şu şekilde 10.1-inç IPS ekran, 2GB RAM, 128GB'a kadar farklı SSD seçenekleri, 10 saat pil ömrü, aynı zamanda klavye olarak kullanılan özel istasyonu ile 20 saate kadar pil. 400-800 Avro arası fiyatlandırma ile sunulacağı ileri sürülen tabletle ilgili olarak somut detayların yaz sonuna doğru ortaya çıkması bekleniyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
Hocam inceliği iPad 1 ile aynı ??? Sorun nedir????
nejat_80
önce tabletini inceltmeye hafifletmeye baksın, takoz gibi hali ile zor rakip olur IPAD e. adamlar 3. versiyonlarında full hd paneli de gecip daha kaliteli panel koyacaklar, ASUS un daha çok çalışması lazım. birde windows 8, tam felaket olmasında.

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VideOyun 7 yıl
Batuist
özellikler hiç fena gözükmüyor. ama tegra platformu yada ARM diyelim windowsu ve uygulamaları ne derece performanslı çalıştırır koca bir soru işareti bu? genel olarak multimedia deneyiminde sorun çıkarmaz kannatimce ama iş köklü programlara geldimi biraz tıkanıklık yaratabilir gibime geliyor.

Tegra 3 platformu diyor arkadaşım, sen hangi köklü programda performans sorunundan bahsediyorsun.Araştır bak tegra 3 platform performansı hangi seviyede
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nejat_80 7 yıl
önce tabletini inceltmeye hafifletmeye baksın, takoz gibi hali ile zor rakip olur IPAD e. adamlar 3. versiyonlarında full hd paneli de gecip daha kaliteli panel koyacaklar, ASUS un daha çok çalışması lazım. birde windows 8, tam felaket olmasında.
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umutarslan.com 7 yıl
Batuist

özellikler hiç fena gözükmüyor. ama tegra platformu yada ARM diyelim windowsu ve uygulamaları ne derece performanslı çalıştırır koca bir soru işareti bu? genel olarak multimedia deneyiminde sorun çıkarmaz kannatimce ama iş köklü programlara geldimi biraz tıkanıklık yaratabilir gibime geliyor.


Ben çok merakla bekliyorum.şuan tabletin üzerindeki arayüz, mevcut win7 media center uygulamasındakiyle aynı gibi.Ben media center'ı açınca alla alla dedim bi şaşırdım.çok güzel geldi gözüme ve film ve müziklerimi içine aktardım görsel olarak çok güzel.Uyumlu klavye kumandayla dahada iyi oluyor.Tabletler için daha güzel olacağı kesin.Resimlerde örnekler var.Tabi sizde böyle olacağını söyleyemem
Arşivim tek tek coverlarını eklemek isim düzenlemekle böyle güzel oluyor aksi halde sadece parça isimleri dörünüyor( bi kaç tane gözüküyor arada)


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Batuist 7 yıl

umutarslan.com

Batuist

özellikler hiç fena gözükmüyor. ama tegra platformu yada ARM diyelim windowsu ve uygulamaları ne derece performanslı çalıştırır koca bir soru işareti bu? genel olarak multimedia deneyiminde sorun çıkarmaz kannatimce ama iş köklü programlara geldimi biraz tıkanıklık yaratabilir gibime geliyor.


Ben çok merakla bekliyorum.şuan tabletin üzerindeki arayüz, mevcut win7 media center uygulamasındakiyle aynı gibi.Ben media center'ı açınca alla alla dedim bi şaşırdım.çok güzel geldi gözüme ve film ve müziklerimi içine aktardım görsel olarak çok güzel.Uyumlu klavye kumandayla dahada iyi oluyor.Tabletler için daha güzel olacağı kesin.Resimlerde örnekler var.Tabi sizde böyle olacağını söyleyemem
Arşivim tek tek coverlarını eklemek isim düzenlemekle böyle güzel oluyor aksi halde sadece parça isimleri dörünüyor( bi kaç tane gözüküyor arada)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Zaten HTPCler için media center çok güzel bir arabirim sunuyor.. win8 ile bir adım daha ileri gidecek ve dokunmatik arabirimine daha işlevsel özellikler sunacak. ben microsoftun win8 demosunda gösterdiği o arabirimi microsoftun yaptığına bile inanamadım gerçekten çok hoştu..
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Batuist 7 yıl
özellikler hiç fena gözükmüyor. ama tegra platformu yada ARM diyelim windowsu ve uygulamaları ne derece performanslı çalıştırır koca bir soru işareti bu? genel olarak multimedia deneyiminde sorun çıkarmaz kannatimce ama iş köklü programlara geldimi biraz tıkanıklık yaratabilir gibime geliyor.
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jibe 7 yıl
Daha Transformer 1 ler yeni geldi Türkiyeye milletin hevesini kaçırmayın yahu.
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murdocklawless 7 yıl
400-800 eur arası mı? o zaman 800 e hazırlanın.
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_bluescream_ 7 yıl
zaten klavyesi ayrıyetten stand gibi. onu da takarsak 20 saat cook iyi bir süre asus iyi düşünmüş sadece klavye değil pil de var demekki içinde.
sizingibileri tr de de görmek isteriz :D
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sahoron 7 yıl
Bu özelliklerde ve resimdeki gibi degilde klavyesiz gelirse manyak olur. İşte o zaman tablet alma zamanı gelmiş olur 128 gb ssd :D
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