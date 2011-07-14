Asus: Eee Pad Transformer için Android 3.2 güncellemesi yakında geliyor

Haber Editörü
Motorola Xoom için Android 3.2 güncellemesinin gelmesini takiben Asus cephesinden de Transformer kullanıcılarına müjdeli haber geldi.
Tayvanlı üretici Twitter sayfasından yaptığı açıklamada Android 3.2'nin Eee Pad Transformer üzerinde testlerini sürdürdüklerini ve yakın zamanda Android 3.2'yi yayınlamayı planladıklarını duyurdu.
Asus cephesinden güncellemenin detaylarıyla ilgili başka bir bilgi gelmezken; özellikle küçük ekranlı tabletlerle uyumuyla öne çıkan Android 3.2, düzeltmelerin yanı sıra ekran yakınlaştırma özelliği ile öne çıkıyor.
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