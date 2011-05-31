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Asus Eee Slate Tablet "Core i5, Windows 7 bir arada" video inceleme

7 yıl
68,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Asus'un Windows olmazsa olmaz diyenler için geliştirdiği, Corei i5 işlemcisi, 4GB belleği ve kapasitif ekranıyla ilgi uyandıran tableti Eee Slate test masamızda!


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Mysterious52 7 yıl
Asus gerçekten büyük bir işi başarmış..Gerek tasarım gerek donanımı sayesinde diğer tabletlere büyük fark atıyor.Ancak oyun için biraz daha beklemek gerekecek
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handsame_ 7 yıl
olmamış. dokunmatik tepkisi zayıf kalmış çok ağır ve windows, tabletlere yakışmıyor bana göre android daha yakışıklı tabletlerde... kısacası ben bunu almam
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Carnadormania 7 yıl
Adamlar ne yapsa beğendiremiyor ki..

GTA 4'ü ultra modda oynamak istiyorlar herhalde tablette.

Beğenmeyen almaz bu kadar da eleştirmek saçma.
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timescape 7 yıl
bu cihazda 256 veya 512 kademeli kalem basıncını algılayabilen dokunmatik ekran var, hani şu çizgi filmleri yapanlar yada ekranda çizim yapanların kullandıkları aletten, buna yakın özelliklerde tablet resmen piyasada yok yada bundan çok daha pahalı...
herkes sadece internette gezinmek yada oyun oynamak için bilgisayar almıyor arkadaşlar... bu gelince beklemeden alacak en az 4 5 kişi tanıyorum...
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SpyAnaconda 7 yıl
android işletim sistemi için tabletlere uyumsuz diyenler birde buna baksınlar adamlar tablet pc mi yoksa 12'' lik bir laptop ekranı mı yapmışlar belli değil.Benim gözümde sınıfta kaldı
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tahir40 7 yıl
Ben buna hackintosh bile kurarım, ipad görünümlü mackbook olur :D Çok güzel bir seçenek, daha önce ev güçlü atom işlemcili tabletler görebilmiştim, Amd fusion işlemcili tabletler beklerken core2duo işlemcilisi çıktı. Fiyatı da belirtilse çok güzel olurdu...
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huseyincarnege 7 yıl
acaba bu tablete wow oynanırmı :)
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OZKNaln 7 yıl
abi super ya kesın alırım herhalde ..
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Batuist 7 yıl
çok güzel bir inceleme olmuş.. devamını bekleriz.
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Python 7 yıl
Menow
Dostum benim easypad takılmıyor bile düşüncelerinin tümüne katılıyorum ayrıca bu alet bana kalırsa ne tablet bilgisayar nede dizüstü bilgisayar konumunda ortası bişey olmalı çünkü ne düzgün derecede taşınabilirlik nede uzun pil ömrü sunabiliyor + olarakta Windows 7 tam özellikte ve rahatlıkta kullanamıyorsunuz buda haliyle kısıtlanıyor bana pek mantıklı gelmedi sonuçta keşke daha düşük işlemci daha uzun pil ömrü daha çok hafiflik olsaymış daha iyi olurmuş.
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Menow 7 yıl
DH sitesinde zoom yaparken alet takılıyor :S, benim Exper Easypad Tegra2 bile çok daha az takılıyor emin olun :S:S:S

Sanırım tarayıcı ve işletim sistemi farkı(ANDROID). Ne garip bu cihazda Android 3 Honeycomb görmek istedim şimdi... EMinimki dehşet akıcılıkta çalışacaktır...

1. OYUN:Açıkcası o tablette o akıcılıkta kimse StartCraft II oynamaz. O alette akıcı oynayacağınız oyunlar belli... Derseniz ki tablet için oyunda W7 mi Tegra2 mi, ben daha çok uygun oyun bulacağım için Tegra2 yi tercih ederdim. Çünkü W7 ye dokunmatik anlamda bakan pek firma yok, uygun oyunda bulmak zor olacaktır. Dolayısı ile oyun anlamında benim gözümde cihaz sınıfta kaldı :(

2.WEB: Emin olun ARM Tegra2 platformunda Android Honeycomb ile çok daha hızlı ve sayfalar çok daha akıcı sörf yaparsınız.

3.MULTIMEDIA: Belki bu noktada biraz daha rahatsınız. Çünkü Android de codec sıkıntısı çekmiyor değiliz. Henüz yeni yeni rahatlıyoruz. Ama Tegra2 full HD videoları sorunsuz oynatabilmekte.

4.AĞIRLIK: W7 ASUS alet çok ağır. 4 saat pil ömrü vermek için normal laptop pili amperinde pil koymuşlar belli. 3 cell dir muhtemelen. Ve diğer donanımlarla alet 1 kiloyu aşıyor. Tegra2 platfomunda 700 gr ile takılabiliyorsunuz. Tabi bu Exper'in kalaslığı, daha hafif cihazlarda elbet vardır. 500 gr görülebilir.

5. Tegra 2 platformu bütün bu başarımı üstüne 8 saat Pil süresi sunabiliyor. W7, Tegra2 platformundan yar yarıya daha kısa. Elbette birisi ARM birisi ci5(düşük wattlı) ama genede insan işlemci wattına değil yapabildiklerine bakıyor.

Ama Windows 8 webde akıcılık ve dokunmatikliğe verdiği destek ile peşindende dokunmatik ekrana uygun oyun üretiini tetikler ise bu aletin konumu çok değişecektir. Yinede windows platformunda aleti oyun bakımında pek başarılı bulamadım.. Arkadaşın ddiği gibi FUSION ile bu cihaz oyun anlamında çok daha başarılı olacaktır. INTEL'in entegre grafik çözümleri çöp!
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