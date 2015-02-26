Asus Essence STX II 7.1 Test Masamızda

ASUS'un, Hi-Fi ses kartı Essence STX II 7.1 ile ses kalitesinin sınırlarını zorluyor, film izliyor ve oyun oynuyoruz.

Teknik Özellikler





Kanal: 7.1

SNR: 124 dB, 120 dB (kulaklık)

Veri Yolu: PCI Express

Frekans aralığı: 10 Hz - 90 KHz

premium TXCO osilatör

THD: >0.0003 %(-110 dB)

Kulaklık Amfisi: 600 ohm direnç

Yonga Seti: ASUS AV100 (Max. 192KHz/24bit)

DAC:TI Bur-Brown PCM1792A

Örnekleme Hızı: Max. 192KHz/24bit

ASIO Sürücü desteği: Bulunuyor

Bağlanılabilirlik:Coaxial, Rca, 6.3 mm Jack

Destek:Dolby® Pro-Logic II, Dolby® Headphone

Sürücü Desteği: Max Windows 8







Çip Desteği:



Cirrus Logic CS 5381 ADC

PCM 1792A DAC

TCXO Kristal Osilatör





, 124 db'lik bir gürültü oranına sahip. Oldukça yüksek bir örnekleme hızı sunabilen bu ses kartı, 10 Hz-90 KHz arasında çalışabiliyor. 7.1 kanal desteğinin yanı sıra Dolby türevlerini de kaldırabilen kartımız. AV100 yonga seti ile geliyor. Bir çok üst düzey mikroçipe sahip sahip ses kartı kristal osilatör kullanmakta.

Tasarım genel olarak siyah ve altın sarısının çekiciliğiyle kaplanmış. Bunu baskı devre kartına ve bileşenlere bakarak daha net görebilirsiniz.



Pcb'nin üzerinde oldukça şık duran bir metal perde bulunuyor. Bu metal perdemizin üzerine, eski mısır dönemlerini anımsatan hoş bir motif işlemişler.Metal perdemizin hemen altındaysa, kapasitörler ve kulaklık amplifikatörümüz bulunuyor.

Baskı devre kartımızın renginin tasarımla uyumlu olması gerçekten hoşuma gitti. Bunun dışında kartlarda bulunan çıkışların altın kaplama tercih edilmesi, iletkenlik açısından iyi düşünülmüş.





Kartın uç kısmında köprü bağlantı girişi ve molex bağlantı soketi bulunurken, birazcık gerisinde Asus AV100 çipset, TCXO osilatör ve üst kısımdausa regulatörlere yer verilmiş. TCXO kristal osilatör, sıcağa ve çeşitli ortam koşullarına karşı, gerçekten dayanıklı ve kaliteli bir seçim olmuş.



AV100'Ün hemen arkasında ise Asmedia iletişim kontrolcüsü bulunurken, üstünde ise DAC çipimiz bulunmakta.





Kartın yanında bir de kardeş kart gelmekte. Aynı tasarım hatlarına ve sunuma sahip olduğunu görebiliyoruz.

Bu kartın üzerinde, 21140 JRC çipleri bulunuyor. Bu seçim 5+1 ya da 7+1 ses sistemi için gerçekten ideal gibi gözüküyor. Kutu içeriğine geçtiğimizde, karşımıza bir adet 6.3 mm jack girişi, rca stereo adaptör, tıpa ve kılavuzlar çıkmakta

Kartı, Windows 8.1 yüklü bir sistemde yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Öncelikle herhangi bir şekilde sürücü problemi ile karşılaşmadığımı belirtmeliyim. 2.0 dan, 7+1'e kadar bir çok ses sisteminin altından rahatlıkla kalkabiliyor. Ben özellikle ses kartını eski bir amfi ve hi-fi ses sistemi ile de denedim. Bu bağlamda sese hak ettiği sıcaklığı kazandırabildiği için daha fazla hoşuma gittiğini belirtmeliyim.*





Kulaklık ile denemelerimde yansıttığı farkı tasvir etmem gerekirse, dip seslerin yoğun olduğu bir parçada, normalde zor oynayan pedlerin kulağımda dans ettiğine şahit olduğumu belirtmek isterim. Eğer bu ses kartına sahipseniz, kulaklık amfisi ya da dac almanıza gerek yok.





Açıkçası ses çıkış gücü yüksek olduğu için bazı sistemlerde distorsiyona sebep olabiliyor, o yüzden kaldırabilecek bir sistemle ya da daha kısık seviyelerde kullanmanızı tavsiye ederim.

Asus'un karta yerleştirdiği çiplere ve malzeme seçimine kadar, kaliteli bir yol izlediğinin altını çizmek istiyorum. Bu da haliyle, ses kartını profesyonel sınıfa sokabilmeye yetebilecek bir kıvamda.





Şöylede bir gerçek var ki insan kulağının farklılıkları algılaması bazen ciddi anlamda zor olsa da, bu ses kartını takıp kullanmaya başladığım ilk andan itibaren, farkın ne denli büyük olduğunu size tasvir etmek istiyorum.



Evimde 2.0 bir ses sistemim bulunuyor. Haliyle bas konusunda zayıf olsa da mid ve tiz konusunda sahne performansının beni çok etkilediğini belirtmeliyim. Gerçekten çok seviyorum.İnsan ister istemez bazen düşük frekanstaki seslerin derinliğini de hissetmek istiyor.



sadece oyun, film için değil aynı zamanda da müzikal anlamda hi-fi kalitesini yakalayabileceğiniz bir kart olmuş.

Beraberinde gelen programdan bahsetmem gerekirse en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri de istediğim gibi ses sistemi ya da kulaklık arasında sökmeden geçiş yapabilme imkanım oldu. Onun dışında modlar arası geçiş yapmak ciddi anlamda DSP'nin kalitesini de gözler önüne seriyor.

Özellikle film moduna geçtiğimde gece diyalogları daha net duyabildiğimi belirtmeliyim. Kısık seslerde bile yüksek performans sunabiliyor.

Oyun performansına değinecek olursam üç boyutlu sesin de etkisiyle, tamamiyle kendimi atmosferin içinde hissettiğimi belirtmeliyim.

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Dahili dac ve amfi ünitesi bulunan