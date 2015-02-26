Asus Essence STX II 7.1 Test Masamızda

Haber Editörü
ASUS'un, Hi-Fi ses kartı Essence STX II 7.1 ile ses kalitesinin sınırlarını zorluyor, film izliyor ve oyun oynuyoruz.
Teknik Özellikler
Kanal: 7.1
SNR: 124 dB, 120 dB (kulaklık)
Veri Yolu: PCI Express
Frekans aralığı: 10 Hz - 90 KHz
Veri Yolu: PCI Express
Frekans aralığı: 10 Hz - 90 KHz
premium TXCO osilatör
THD: >0.0003 %(-110 dB)
Kulaklık Amfisi: 600 ohm direnç
Yonga Seti: ASUS AV100 (Max. 192KHz/24bit)
DAC:TI Bur-Brown PCM1792A
Örnekleme Hızı: Max. 192KHz/24bit
ASIO Sürücü desteği: Bulunuyor
Bağlanılabilirlik:Coaxial, Rca, 6.3 mm Jack
Destek:Dolby® Pro-Logic II, Dolby® Headphone
Yonga Seti: ASUS AV100 (Max. 192KHz/24bit)
DAC:TI Bur-Brown PCM1792A
Örnekleme Hızı: Max. 192KHz/24bit
ASIO Sürücü desteği: Bulunuyor
Bağlanılabilirlik:Coaxial, Rca, 6.3 mm Jack
Destek:Dolby® Pro-Logic II, Dolby® Headphone
Sürücü Desteği: Max Windows 8
Çip Desteği:
Cirrus Logic CS 5381 ADC
PCM 1792A DAC
TCXO Kristal Osilatör
Cirrus Logic CS 5381 ADC
PCM 1792A DAC
TCXO Kristal Osilatör
Dahili dac ve amfi ünitesi bulunan Essence STX II 7.1, 124 db'lik bir gürültü oranına sahip. Oldukça yüksek bir örnekleme hızı sunabilen bu ses kartı, 10 Hz-90 KHz arasında çalışabiliyor. 7.1 kanal desteğinin yanı sıra Dolby türevlerini de kaldırabilen kartımız. AV100 yonga seti ile geliyor. Bir çok üst düzey mikroçipe sahip sahip ses kartı kristal osilatör kullanmakta.
Tasarım genel olarak siyah ve altın sarısının çekiciliğiyle kaplanmış. Bunu baskı devre kartına ve bileşenlere bakarak daha net görebilirsiniz.
Pcb'nin üzerinde oldukça şık duran bir metal perde bulunuyor. Bu metal perdemizin üzerine, eski mısır dönemlerini anımsatan hoş bir motif işlemişler.Metal perdemizin hemen altındaysa, kapasitörler ve kulaklık amplifikatörümüz bulunuyor.
Pcb'nin üzerinde oldukça şık duran bir metal perde bulunuyor. Bu metal perdemizin üzerine, eski mısır dönemlerini anımsatan hoş bir motif işlemişler.Metal perdemizin hemen altındaysa, kapasitörler ve kulaklık amplifikatörümüz bulunuyor.
Baskı devre kartımızın renginin tasarımla uyumlu olması gerçekten hoşuma gitti. Bunun dışında kartlarda bulunan çıkışların altın kaplama tercih edilmesi, iletkenlik açısından iyi düşünülmüş.
Kartın uç kısmında köprü bağlantı girişi ve molex bağlantı soketi bulunurken, birazcık gerisinde Asus AV100 çipset, TCXO osilatör ve üst kısımdausa regulatörlere yer verilmiş.TCXO kristal osilatör, sıcağa ve çeşitli ortam koşullarına karşı, gerçekten dayanıklı ve kaliteli bir seçim olmuş.
AV100'Ün hemen arkasında ise Asmedia iletişim kontrolcüsü bulunurken, üstünde ise DAC çipimiz bulunmakta.
Kartın yanında bir de kardeş kart gelmekte. Aynı tasarım hatlarına ve sunuma sahip olduğunu görebiliyoruz.
Bu kartın üzerinde, 21140 JRC çipleri bulunuyor. Bu seçim 5+1 ya da 7+1 ses sistemi için gerçekten ideal gibi gözüküyor. Kutu içeriğine geçtiğimizde, karşımıza bir adet 6.3 mm jack girişi, rca stereo adaptör, tıpa ve kılavuzlar çıkmakta
Kartı, Windows 8.1 yüklü bir sistemde yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Öncelikle herhangi bir şekilde sürücü problemi ile karşılaşmadığımı belirtmeliyim. 2.0 dan, 7+1'e kadar bir çok ses sisteminin altından rahatlıkla kalkabiliyor. Ben özellikle ses kartını eski bir amfi ve hi-fi ses sistemi ile de denedim. Bu bağlamda sese hak ettiği sıcaklığı kazandırabildiği için daha fazla hoşuma gittiğini belirtmeliyim.*
Kulaklık ile denemelerimde yansıttığı farkı tasvir etmem gerekirse, dip seslerin yoğun olduğu bir parçada, normalde zor oynayan pedlerin kulağımda dans ettiğine şahit olduğumu belirtmek isterim. Eğer bu ses kartına sahipseniz, kulaklık amfisi ya da dac almanıza gerek yok.
Açıkçası ses çıkış gücü yüksek olduğu için bazı sistemlerde distorsiyona sebep olabiliyor, o yüzden kaldırabilecek bir sistemle ya da daha kısık seviyelerde kullanmanızı tavsiye ederim.
Asus'un karta yerleştirdiği çiplere ve malzeme seçimine kadar, kaliteli bir yol izlediğinin altını çizmek istiyorum. Bu da haliyle, ses kartını profesyonel sınıfa sokabilmeye yetebilecek bir kıvamda.
Şöylede bir gerçek var ki insan kulağının farklılıkları algılaması bazen ciddi anlamda zor olsa da, bu ses kartını takıp kullanmaya başladığım ilk andan itibaren, farkın ne denli büyük olduğunu size tasvir etmek istiyorum.
Evimde 2.0 bir ses sistemim bulunuyor. Haliyle bas konusunda zayıf olsa da mid ve tiz konusunda sahne performansının beni çok etkilediğini belirtmeliyim. Gerçekten çok seviyorum.İnsan ister istemez bazen düşük frekanstaki seslerin derinliğini de hissetmek istiyor.
sadece oyun, film için değil aynı zamanda da müzikal anlamda hi-fi kalitesini yakalayabileceğiniz bir kart olmuş.
Evimde 2.0 bir ses sistemim bulunuyor. Haliyle bas konusunda zayıf olsa da mid ve tiz konusunda sahne performansının beni çok etkilediğini belirtmeliyim. Gerçekten çok seviyorum.İnsan ister istemez bazen düşük frekanstaki seslerin derinliğini de hissetmek istiyor.
sadece oyun, film için değil aynı zamanda da müzikal anlamda hi-fi kalitesini yakalayabileceğiniz bir kart olmuş.
Beraberinde gelen programdan bahsetmem gerekirse en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri de istediğim gibi ses sistemi ya da kulaklık arasında sökmeden geçiş yapabilme imkanım oldu. Onun dışında modlar arası geçiş yapmak ciddi anlamda DSP'nin kalitesini de gözler önüne seriyor.
Özellikle film moduna geçtiğimde gece diyalogları daha net duyabildiğimi belirtmeliyim. Kısık seslerde bile yüksek performans sunabiliyor.
Oyun performansına değinecek olursam üç boyutlu sesin de etkisiyle, tamamiyle kendimi atmosferin içinde hissettiğimi belirtmeliyim.
Paylaş Tweetle
Not: (Amatör ev müzik kaydı ile ilgilenen arkaşlar için bilgilendirme )Quad Capture : Ses kartı 4 kanaldan aynı anda kayıt yapabiliyor anda bunun ikisi analog ikisi dijital giriş olmak durumunda. Yani 3 tane analog giriş yapıp hücüm kayıt yapamazsınız ;) 2 den fazla analog hücüm kaydı ihityacınız varsa Roland UA1010 Octa Capture Ses Kartı 10 Giriş 10 Çıkış modeline bakacaksınız.
Win xp'li Gerçek Creative X-fi günleri hatırlar mısınız? bilmiyorum ama Win Xp'den sonra müzikalite olayı sonlanmıştır.
Yahu Asus kim Allaseven, Sen Creative'in müzik dışında bir uğraşısı olduğunu gördün mü? duydun mu?
Asus kim yaa? Adamlar baktı Microsoft ses işlemcisinin önünü kesti, piyasaya kralız diye çıktılar iyi mi?
Adamlar utanmadan sıkılmadan nasıl desteksiz sallıyor.
Yahu yeryüzüne henüz X-fi ses işlemcisinin eline dahi su dökebilecek bir çip çıkmadı GARDAAŞŞ
Sen neyin Goygoyunu yapıyorsun.
Neyse Kompositor çok iyiymiş, baksana metal koruması bile var, o da bişey mi? üzerindeki sanatsal çizime ne demeli?
Hani çip nerde, o güzelim sesleri neyle işliyorsun?
Bir bak bakalım çemkirdiğin Creative ses kartlarındaki X-fi işlemcisine, ADAMLAR KOCA İŞLEMCİ YAPMIŞ ÜSTÜNE DE SOĞUTUCU KOYMUŞ, SANIRSIN EKRAN KARTI:)))))
YOK AZİZİM YOK, NERDE ŞİMDİ ÖYLE İŞLEMCİLER,
YALAN DOLAN GIRLA,
ALACAĞIN OLSUN MİCROSOFT, ŞU DAĞ ASLANI CREATİVE'İN X-Fİ İŞLEMCİSİNİ ÇOLUĞUN ÇOCUĞUN YENİ ERGENİN OYUNCAĞI ETTİN
YAZIKLAR OLSUN.
Teknik aciklamalardaki agir atislar da ayri bir eglence unsuru. Tercume edildigi ve tercume edenin konuya tamamen uzak oldugu nasil da belli...
Ama helal olsun, ben bu islere tum omrumu adadim da su videonun yarisi kadar konusacak firsatim olmadi. En azindan suna inceleme demeseydiniz yine bu kadar icim yanmayacakti. Kimlere kalmis bu isler ya valla sozun bittigi noktadayim :)
Bence burada sıkıntı incelemeyi yapan arkadaşta değil, bu incelemeyi ona yaptıran yayın politikasında. Şu izlediğimiz videoya "inceleme" bile diyemeyiz, gizli reklam olarak nitelendirilebilecek bir iş olmuş yapılan. Firmaların gönderdikleri basın bültenlerinden derlenen verilerin "inceleme yapıyoruz" adı altında sorgusuz sualsiz izleyicinin önüne atılması ne kadar etik bir davranış, onu da izleyenlerin takdirine bırakıyorum.
İnceleme yaptığını zanneden bu genç kardeşimizin de ismini böyle ucuz oyunlara alet etmemesi lazım. Yoksa "TCXO kristal osilatör, sıcağa ve çeşitli ortam koşullarına karşı, gerçekten dayanıklı ve kaliteli bir seçim olmuş." gibi ipe sapa gelmez cümleler kurmak zorunda kalır.
Ülkemizdeki izleyici/tüketici ortalaması daha kaliteli işler talep etmediği, yapılan işi sorgulamadığı, önüne ne konursa ona rıza gösterdiği için bu adamlar böyle acınacak duruma düştüler. Hata biraz da bizde.
Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion.
sadece fiyatından genel anlamda aşacagı puan eksiye düser bence
ZXR'da bu kartın yanında alt kalır yanı yok. Şahsen ben her zaman ses konusunda Creative'e yönelirim.
not: zxr şu an firmanın en üst kartı, titanium hd nin yerini almış (üretimi sonlandı), titanium hd ile donanımsal olarak sadece DSP farkı var anladığım kadarıyla, birde yazılımsal olarak zxr daha yeni özelliklerle geliyor.
Ben olsam creative alırdım yinede yaızlımsal olarak şu an en iyi firma ses kartı konusunda. bunun dışında zxr da zaten donanımsal tarafta aşağı kalır yanı yok. auzentech hometheather hd de üst düzey bir kart, x-fi yazılım desteğiyle geliyor.