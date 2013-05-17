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Asus Fonepad, işlemci ve depolama kapasitesi yenilenmiş olarak tekrar karşımızda

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus Fonepad, işlemci ve depolama kapasitesi yenilenmiş olarak tekrar karşımızda


Asus'un telefon işlevi de gören Fonepad adlı tablet modeli, anavatanı Tayvan'da işlemci ve depolama kapasitesi artırılmış olarak yeniden tüketici karşısına çıktı.

Ülkemizde de satışta olan FonePad, 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2420 işlemci, 1GB RAM, 3MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, HSPA+ (21Mbit/s indirme, 5.76Mbit/s yükleme) desteği, microSD girişi, 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 3.0 şeklinde özelliklere sahip.

Tayvan'da Asus'un yaptığı duyuruda FonePad modelinde işlemcinin 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2460, depolama kapasitesinin ise 32GB olarak revize edildiği açıklandı. Revize edilmiş FonePad modelinin satış fiyatı ise 300$ olarak belirlenmiş. Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/ASUS-Fonepad-with-upgraded-processor-and-extra-storage-is-announced_id43119 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DraGonS 6 yıl
Bu fiyata ülkemizde yok satar. Kurucan MS Windows'u ya da Linux tabanlı bir işletim sistemini bakacaksın keyfine.

Tabi hayal kurmakta güzel.
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MxFxOx 6 yıl DraGonS
DraGonS

Bu fiyata ülkemizde yok satar. Kurucan MS Windows'u ya da Linux tabanlı bir işletim sistemini bakacaksın keyfine.

Tabi hayal kurmakta güzel.

xp kurmak var aslında da microsoft'un o kafası basmıyor.
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