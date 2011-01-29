Asus, Lamborghini markalı harici depolama sürücüsünü duyurdu

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Lamborghini serisi dizüstü bilgisayarlarından sonra aynı markayı taşıyan 2.5-inç boyutundaki harici depolama sürücüsünü kullanıma sunuyor. İtalyan süper-spor otomobil üreticisiyle olan iş birliği yıllar öncesine dayanan firma, bir süre önce duyurduğu Lamborghini netbook'tan sonra markanın fanları için taşınabilir disk te hazırladı.

Lamborghini otomobillerin tasarımından etkilenilen, dikkat çekici ve ilgi toplayacağı bir dizayna sahip olan yeni sürücü, 500GB ve 750GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor. USB 3.0 teknolojisi ile yüksek hızda veri transferi vaad eden sürücü, FlexSave teknolojisiyle kolay dosya yönetimine olanak tanıyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile lanse edilen, 135.6 x 79.7 x 18 mm boyutlarındaki yeni sürücünün yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.