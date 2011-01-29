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Asus, Lamborghini markalı harici depolama sürücüsünü duyurdu

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Lamborghini serisi dizüstü bilgisayarlarından sonra aynı markayı taşıyan 2.5-inç boyutundaki harici depolama sürücüsünü kullanıma sunuyor. İtalyan süper-spor otomobil üreticisiyle olan iş birliği yıllar öncesine dayanan firma, bir süre önce duyurduğu Lamborghini netbook'tan sonra markanın fanları için taşınabilir disk te hazırladı.

Lamborghini otomobillerin tasarımından etkilenilen, dikkat çekici ve ilgi toplayacağı bir dizayna sahip olan yeni sürücü, 500GB ve 750GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor. USB 3.0 teknolojisi ile yüksek hızda veri transferi vaad eden sürücü, FlexSave teknolojisiyle kolay dosya yönetimine olanak tanıyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile lanse edilen, 135.6 x 79.7 x 18 mm boyutlarındaki yeni sürücünün yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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byfm 8 yıl
Şık tasarlamışlarda fiyatıda bi okadar şık olur
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umutarslan.com 8 yıl
usb 3,0 olduğu için 300liradan aşagı vermezler
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savinelli 8 yıl
Tasarım güzel gerçekten ama genelde bu tarz ürünlerde beyaz rengi sevmeme rağmen siyahı daha çok ilgimi çekti. Fiyat konusunda bence herkesin gözünden kaçırdığı 2 nokta var. Birincisi alet usb 3.0 teknolojisini kullanıyor yani standart usb 2.0 ürünlerle karıştırmamak lazım. Ayrıca cihaz sadece asus markasını taşımıyor. Özel bir dizayn firmasının asus ile ortak çalışması yani sadece tasarıma 20 tl farkadar ödeyebilecek arkadaşlara kötü haber; kesin bir şey söylemek tabiki imkânsız ama cihazın tasarımının fiyatına yapacağı ek çok büyük olasılıkla 20 tl üzerinde olacaktır.
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Furkán 8 yıl
Tasarımı çok güzel.. Ama sırf tasarımı güzel diyede normalden yüksek bir meblağ ödemek biraz gereksiz bence.
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Batuist 8 yıl
sırf o tasarımından dolayı yüksek bir meblağ ödemem buna.. sonuçta yapacağı iş belli podyumda gövde gösterisi yapmıcak..
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The@Thing 8 yıl
Beyazı alınır güzelmiş..
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buraoca2 8 yıl
Tasarımı acayip güzel... Çok beğendim cidden. Acaba ülkemize gelir mi? Ve diğer ürünlere göre ne kadar fark eder fiyatta?
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maliahmet1 8 yıl
50-60tl demek cok ama diyerki disklerden 759 gb alırsın bundan 599 ona göre yani
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Hyperchondriac 8 yıl
3.5" mi 2.5" mi acaba boyutlar yazmıs ama bisey cıkaramadım tasarım guzel normal disklerden 50-60 lira payalı olursa ben alırım.
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oktayd 8 yıl
görüntüsü güzel.
en az 200 lira gideri var
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maliahmet1 8 yıl
2.5inç olduklarına göre uygun fiyatlı zaten olmaz 500gb bizim ülkeye gelse 150tl üstü olur bu kesin sadece tasarım diyerki sade ürünlerden 20tl pahalı yapar ürünü
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choo 8 yıl
çok şık olmuş havalı görünüyor..bakalım fiyatı ne kadar olacak
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