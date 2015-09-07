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Asus, Maya uygarlığından esinlendiği yeni oyuncu bilgisayarını tanıttı

3 yıl
1,5b
1
12
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, Maya uygarlığından esinlendiği yeni oyuncu bilgisayarını tanıttı

Oyunculara yönelik olarak hazırladığı bilgisayar ürün yelpazesini sürekli genişleten Tayvanlı Asus, bu kez Maya uygarlığından ilham alarak tasarladığı yeni bir masaüstü bilgisayarının duyurusunu yaptı.

Asus G11 adındaki masaüstü bilgisayarı Maya uygarlığına ait çeşitli yapıların figürlerini dış tasarımında yansıtıyor. Ayrıca 8 milyon renkli LED aydınlatma ile tasarım daha dikkat çekici hale getirilmiş. 

33 litre hacme sahip olan kasada Skylake tabanlı Intel Core i7-6700 işlemci ve Nvidia GeForce GTX 980 grafik kartı yer alıyor. Bu en üst versiyon. Diğer versiyonlarda GTX 980 4GB GDDR5, GTX 970 4GB GDDR5, GTX 960 2GB GDDR5, GTX 950 2GB GDDR5 ve GTX 745 4GD GDDR3 ekran kartları sunuluyor.

DDR4 bellek seçenekleri ile gelecek olan modelde 2Gbps hızlara imkan tanıyan M.2 PCIe 3.0 x4 slotu, 10Gbit/s hızlara imkan tanıyan USB 3.1 Gen 2 bağlantısı, Blu-ray yazıcı, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 7.1 kanal ses, ASUS SonicMaster ve ROG AudioWizard şeklinde özellikler mevcut. 

Asus yeni modelinde arka aydınlatmalı chiclet tarzında kablosuz bir klavye ve Aegis II adlı oyun kaydı yazılımını kutu içerisinde hediye olarak verecek. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.  

http://hexus.net/tech/news/systems/86237-asus-announces-g11-gaming-pc-mayan-inspired-design/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl
Nasıl esinlenmişler anlamadım. Kasanın tasarımı Mayaların hangi figürüne yada yapısına benziyor ki?

tr.wikipedia.org/...
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
Klasik. Bir kaç ışık ekleyip, biraz değişik kasa tasarımı yapıp astronomik fiyatlara satmaya çalışacaklar.
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CVenturas 3 yıl
Everest daha iyi tasarım yapıyor açık ve net. Salak ASUS :DD
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BarbaraPalvin 3 yıl
En üst versiyonu gtx980 az değilmi?
Bide kasanın sadece önünde harfler var
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THUGGER 3 yıl
Guzel
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BekirTemel 3 yıl
Düşündürücü.
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alito 3 yıl
Maya, aztek filan anlamam. Bence tasarımı çok kötü
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tanerergul 3 yıl
kıyamet dedikleri bu olsa gerek... anam.. mayalılar 1000fps ulaşıp tamamen dijitalleşmeyi başaran ilk ırktır. biz hala 30fps deyiz ona göre hesap edin. mayalılar ata sporu "half life 3" dür. mayalılar "lan" kullanmaz "lbn" kullanır. (lbn: local brain network)
arkadaşlar ben daha fazla saçmalayamıyorum... siz devam edin lütfen
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Umutcan 3 yıl
O değil de bir de arı maya vardı, o geldi aklıma.
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tricore 3 yıl
herkeze totem bize de mi totem ?
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
Klasik. Bir kaç ışık ekleyip, biraz değişik kasa tasarımı yapıp astronomik fiyatlara satmaya çalışacaklar.
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Lazeran 3 yıl
her oyunda 1000FPS aldıkları için mayalıların toplu olarak intihar etmeden önce çıkacak olan nvidia pascal mimarisinden bile daha ileri teknoloji quadro sli ekran kartları kullandıklarına dikkat çeken asus tasarım dilinde gamer mayalıları yakalamak için elinden geleni yapıyor.
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mbald 3 yıl
Asus un ilk defa bu kadar kötü tasarım yaptığını gördüm.
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