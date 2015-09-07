Asus, Maya uygarlığından esinlendiği yeni oyuncu bilgisayarını tanıttı

Oyunculara yönelik olarak hazırladığı bilgisayar ürün yelpazesini sürekli genişleten Tayvanlı Asus, bu kez Maya uygarlığından ilham alarak tasarladığı yeni bir masaüstü bilgisayarının duyurusunu yaptı.





Asus G11 adındaki masaüstü bilgisayarı Maya uygarlığına ait çeşitli yapıların figürlerini dış tasarımında yansıtıyor. Ayrıca 8 milyon renkli LED aydınlatma ile tasarım daha dikkat çekici hale getirilmiş.





33 litre hacme sahip olan kasada Skylake tabanlı Intel Core i7-6700 işlemci ve Nvidia GeForce GTX 980 grafik kartı yer alıyor. Bu en üst versiyon. Diğer versiyonlarda GTX 980 4GB GDDR5, GTX 970 4GB GDDR5, GTX 960 2GB GDDR5, GTX 950 2GB GDDR5 ve GTX 745 4GD GDDR3 ekran kartları sunuluyor.





DDR4 bellek seçenekleri ile gelecek olan modelde 2Gbps hızlara imkan tanıyan M.2 PCIe 3.0 x4 slotu, 10Gbit/s hızlara imkan tanıyan USB 3.1 Gen 2 bağlantısı, Blu-ray yazıcı, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 7.1 kanal ses, ASUS SonicMaster ve ROG AudioWizard şeklinde özellikler mevcut.





Asus yeni modelinde arka aydınlatmalı chiclet tarzında kablosuz bir klavye ve Aegis II adlı oyun kaydı yazılımını kutu içerisinde hediye olarak verecek. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

http://hexus.net/tech/news/systems/86237-asus-announces-g11-gaming-pc-mayan-inspired-design/