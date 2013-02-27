Asus MeMo Pad Smart 10" tabletin çıkış tarihi belli oldu

Asus'un 10" ekran boyutuna sahip MeMo Pad Smart tablet modelinin Amerika çıkış tarihi belli oldu.

Asus'un kısa zaman önce ortaya çıkardığı ve MeMo Pad Smart ME301T model ismine sahip olan tablet bilgisayar modelinin, Amerika pazarına 5 Mart 2013 tarihinde çıkacağı ve 299$ fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı. Tablet bilgisayarın teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza; 10.1" LED arka aydınlatmalı WXGA 1280x800 piksel IPS ekran, 1.2GHz Nvidia Tegra 3 dört çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 1GB bellek ve 16 GB depolama alanı çıkıyor.

Üzerinde Wi-Fi, Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçeneklerini de barındıran tablet, 264x180.8x9.9mm boyutlarına, 580gr ağırlığa ve 19Wh lityum-polymer batarya ile 8.5 saat kullanım ömrüne sahip. MicroSD, Micro HDMI bağlantı yuvaları yanında 5MP arka, 1.2MP ön kamera bulunan Asus MeMo Pad Smart ME301T, oldukça dolu özellikler sunuyor.

http://liliputing.com/2013/02/299-asus-memo-pad-10-inch-quad-core-tablet-coming-march-5th.html