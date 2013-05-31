Asus, Memo Pad HD adlı yeni bir tablet modeli hazırlıyor olabilir





Bu yıl Memo Pad serisiyle giriş seviyesi tablet pazarına daha çok hamle yaptığını gördüğümüz Asus, seriye yeni modeller ekleyebilir.





Hali hazırdaki 7 inçlik Memo Pad modelinden biraz daha iyi bir donanım sunacak yeni bir devam modeli hakkında zaman zaman gündeme bazı iddialar gelmişti. Yeni iddialara göre ise Asus, Computex 2013 fuarında devam modelini teknoloji dünyasına tanıtacak.





Memo Pad HD adını alacak olan tablet cihazı ilk nesilin üzerinde bazı geliştirmeler ekliyor. Çözünürlüğü 1024 x 600'den 720p'ye çıkaran model, işlemciyi de 4 çekirdekli çözümlerin arasından seçmiş. 1GB RAM, WiFi, Bluetooth, GPS şeklinde diğer özellikleri bulunuyor.





Yükselen donanım nedeniyle Asus'un Memo Pad HD modeline 169$ fiyat biçeceği konuşuluyor. Bu ilk nesilden 20$ daha pahalı. Model yine 5 farklı renk seçeneği ile gelecek.





http://www.androidauthority.com/asus-memo-pad-hd-219296/