Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus MemoPad 10 basın görselleri ve Avrupa fiyatı sızdırıldı

6 yıl
406
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus MemoPad 10 basın görselleri ve Avrupa fiyatı sızdırıldı

Asus'un kısa süre önce 7 inçlik pazara sunduğu MeMO Pad adlı 7 inçlik modelinden sonra 10 inçlik bir versiyon daha hazırladığı ortaya çıkmıştı. Modelin basın görselleri ve fiyatlandırma bilgileri de internete sızdı.

Avrupalı bazı teknoloji sitelerinin elde ettiği verilere göre ME301T kodlu Asus MemoPad 10 Almanya, Hollanda, İtalya başta olmak üzere Avrupa'da pazara sunulacak. Görsellerden modelin önceki Transformer Pad TF300T modeline benzediği anlaşılıyor. Renk seçeneği ise beyaz, mavi, kırmızı ve pembe şeklinde olacak.

MeMO Pad 10 modelinde bilindiği kadarıyla 10.1 inçlik 1280 x 800 piksellik IPS LCD ekran, NVDIAI Tegra 3 çözümü, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 10.5mm kalınlık, 580gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor.

Elde edilen fiyatlandırma bilgisi ise modelin rakiplerinden biraz daha yüksekte pazara sunulacağını gösteriyor. Amazon ve bazı diğer perakendecilerde ortaya çıkan fiyatlar 300 Avro-349 Avro arasında konumlanıyor. Daha iyi özelliklere sahip Nexus 10 ise 200 Avro civarında satılıyor. Bu bakımdan modelin ne kadar ilgi göreceği merak konusu. Satış tarihi ile ilgili bir bilgi yok. 
Asus MemoPad 10 basın görselleri ve Avrupa fiyatı sızdırıldı
 

http://www.androidauthority.com/asus-memopad-10-images-pricing-153104/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bazı değişiklikler,
- stereo hoparlör
- 8 mp den 5 mp e kırpılma
- ekran gorilla glass mı onu bilmiyoruz
- super ips den ips lcd ye geçiş..
32gb 3g li, mobil dock lı modelinin fiyatını çok merak ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vasto Lorde 6 yıl
Yav bunlar sirf kaynak israfi , piyasada zilyon tane benzeri var , daha iyisi daha ucuza dururken neden bunu alayim ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe7182 6 yıl
özelliklerine göre pahali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 1. bölüm 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" 1.8 Gigapiksel Kamera, GTA5 yeni detaylar ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim