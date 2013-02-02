Asus MemoPad 10 basın görselleri ve Avrupa fiyatı sızdırıldı









Asus'un kısa süre önce 7 inçlik pazara sunduğu MeMO Pad adlı 7 inçlik modelinden sonra 10 inçlik bir versiyon daha hazırladığı ortaya çıkmıştı. Modelin basın görselleri ve fiyatlandırma bilgileri de internete sızdı.





Avrupalı bazı teknoloji sitelerinin elde ettiği verilere göre ME301T kodlu Asus MemoPad 10 Almanya, Hollanda, İtalya başta olmak üzere Avrupa'da pazara sunulacak. Görsellerden modelin önceki Transformer Pad TF300T modeline benzediği anlaşılıyor. Renk seçeneği ise beyaz, mavi, kırmızı ve pembe şeklinde olacak.





MeMO Pad 10 modelinde bilindiği kadarıyla 10.1 inçlik 1280 x 800 piksellik IPS LCD ekran, NVDIAI Tegra 3 çözümü, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 10.5mm kalınlık, 580gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor.





Elde edilen fiyatlandırma bilgisi ise modelin rakiplerinden biraz daha yüksekte pazara sunulacağını gösteriyor. Amazon ve bazı diğer perakendecilerde ortaya çıkan fiyatlar 300 Avro-349 Avro arasında konumlanıyor. Daha iyi özelliklere sahip Nexus 10 ise 200 Avro civarında satılıyor. Bu bakımdan modelin ne kadar ilgi göreceği merak konusu. Satış tarihi ile ilgili bir bilgi yok.

http://www.androidauthority.com/asus-memopad-10-images-pricing-153104/