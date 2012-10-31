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Asus : Nexus 7 satışları ayda bir milyona yaklaştı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Asus ortaklığıyla Nexus serisi tabletlerin ilk üyesi olarak piyasaya sürülen Nexus 7, bazı kaynaklara göre en çok satan Android tablet ilan edilmişti. Cihazın üreticisi Asus da satış rakamları ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Asus finans şefi David Chang, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Temmuz ayında satışa başlayan Nexus 7'nin başlangıçta ayda 500 bin satış yaptığını, sonra bu rakamın 600-700 bin bandına çıktığını, Ekim ayı itibariyle de 1 milyona yaklaştığını açıkladı.

Google ve Asus, kesin satış rakamı vermekten kaçınsa da otoriteler yılın üçüncü çeyreği için 800 bin - 1 milyon arasında bir satış öngörüsünde bulunmuşlardı. Asus'un verdiği rakamlar beklentinin de üzerine çıkmış oluyor.

Kaba bir hesapla toplam satılan Nexus 7 sayısının 2.5 milyon - 3 milyon arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yeni 3G versiyonunun da katılmasıyla yıl sonuna doğru 5 milyon civarında bir satış rakamı yaklanabilir. 

Öte yandan 2560 x 1600 piksel çözünürlükte 10 inçlik ekran ve ARM Cortex-A15 mimarisini temel alan çift çekirdekli Exynos 5 Dual işlemciye sahip Nexus 10 modeli de 13 Kasım'da satışa sunulacak.  

http://blogs.wsj.com/digits/2012/10/30/asustek-nexus-7-sales-approaching-1-million-a-month/?mod=WSJBlog Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
aynı donanıma sahip 13.3 inç ekranlı casper aldım casper pek sıcak gelmiyodu fakat 800 liraya bunu almaktansa mantıklı geldi aldım şuan kullanıyorum win 8 li mükemmel çalışıyor memnunum 1080p blu ray filmler takılmıyor 2160p ler de takılma oluyor pil süresi gerçekten çok uzun prizi unutuyosunuz diyebilirim ..i5li toşhiba da kullanıyorum fakat bunu çok sevdim hafif taşınabilir isteğe cevap veriyor ..bence tercihlerinize ekleyin ark..
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Klitz 6 yıl
ASUS!!! BURAYI OKUMUYOR MUSUN GETİR ARTIK ŞU CİHAZI TÜRKİYE'YE!!!!
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songhan499 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fogell5925 6 yıl
türkiyeye gelemedikten sonra isterse 10 milyon satsın
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ceo-tr 6 yıl
Birde resmi olarak Türkiyede de google play üzerinden satın alabilsek çok güzel olacak.
play.google.com/...
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Verticall 6 yıl
Bi gelmediki cihaz alalım
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