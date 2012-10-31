Asus : Nexus 7 satışları ayda bir milyona yaklaştı





Google ve Asus ortaklığıyla Nexus serisi tabletlerin ilk üyesi olarak piyasaya sürülen Nexus 7, bazı kaynaklara göre en çok satan Android tablet ilan edilmişti. Cihazın üreticisi Asus da satış rakamları ile ilgili bazı bilgiler verdi.





Asus finans şefi David Chang, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Temmuz ayında satışa başlayan Nexus 7'nin başlangıçta ayda 500 bin satış yaptığını, sonra bu rakamın 600-700 bin bandına çıktığını, Ekim ayı itibariyle de 1 milyona yaklaştığını açıkladı.





Google ve Asus, kesin satış rakamı vermekten kaçınsa da otoriteler yılın üçüncü çeyreği için 800 bin - 1 milyon arasında bir satış öngörüsünde bulunmuşlardı. Asus'un verdiği rakamlar beklentinin de üzerine çıkmış oluyor.





Kaba bir hesapla toplam satılan Nexus 7 sayısının 2.5 milyon - 3 milyon arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yeni 3G versiyonunun da katılmasıyla yıl sonuna doğru 5 milyon civarında bir satış rakamı yaklanabilir.





Öte yandan 2560 x 1600 piksel çözünürlükte 10 inçlik ekran ve ARM Cortex-A15 mimarisini temel alan çift çekirdekli Exynos 5 Dual işlemciye sahip Nexus 10 modeli de 13 Kasım'da satışa sunulacak.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/10/30/asustek-nexus-7-sales-approaching-1-million-a-month/?mod=WSJBlog