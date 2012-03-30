Asus, Pegatron'daki hisselerini satışa çıkartıyor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus, Tayvan merkezli ekonomi yayını Commercial Times'ın haberine göre Pegatron'daki %24.5 hissesini satışa çıkartıyor. Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen satış işleminin Asus'a 95-130 milyon dolar seviyesinde nakit akışı sağlayacağı öngörülüyor.

Bu satışın gerçekleşmesi halinde Pegatron'un kendi stratejilerini geliştirme noktasında daha rahat ve özgür hareket etmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Pegatron, Asus adına çeşitli donanım ve dizüstü bilgisayarların üretimini yaptığı gibi aynı zamanda son birkaç yılda Asus'a rakip olan hatta yeni dönemde Asus'u hedef belirleyerek meydan okuyan anakart üreticisi ASRock'ın da sahibi.