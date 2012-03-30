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Asus, Pegatron'daki hisselerini satışa çıkartıyor

7 yıl
8,5b
1
10
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan Asus, Tayvan merkezli ekonomi yayını Commercial Times'ın haberine göre Pegatron'daki %24.5 hissesini satışa çıkartıyor. Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen satış işleminin Asus'a  95-130 milyon dolar seviyesinde nakit akışı sağlayacağı öngörülüyor. 
Bu satışın gerçekleşmesi halinde Pegatron'un kendi stratejilerini geliştirme noktasında daha rahat ve özgür hareket etmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Pegatron, Asus adına çeşitli donanım ve dizüstü bilgisayarların üretimini yaptığı gibi aynı zamanda son birkaç yılda Asus'a rakip olan hatta yeni dönemde Asus'u hedef belirleyerek meydan okuyan anakart üreticisi ASRock'ın da sahibi. 

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Want to 7 yıl
Pegatron anakartlarda fena değil.Fakat benim dell laptoptaki compal marka daha iyiymiş gibime geliyor
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl
Anlamadığım bir konu var.Böyle adı duyulmuş Pegatron gibi bir anakart markasının nasıl doğru dürüst bir resmi sitesi yok.Anakartımın modelini yazıp resmine bakmak istiyorum ama yok koskocaman firmanın sitesi rezil ötesi.Üstelik Pegatron A15 anakartımın internette hiç bir fotoğrafını bulamıyorum

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DH Misafiri 7 yıl
burdan casper e kötü diyen arkadaşlara duyurulur önce araştırırın sonra konuşun
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2kol3bacak 7 yıl
Eğer haberden yanlış anlamıyorsam ASUS ASrock üzerindeki hakimiyetini kaybediyor. Umarım ilk işleri isim değiştirmek olur
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E_Aydin35 7 yıl
Asus aldığı naki ile rahatlar eğer sıkıntıdaysa, yani bir neden kesin olarak belirtilmemiş ama? Şirketlerin içinde neler olduğunu kim bilebilir sadece öğrenilmek istediklerini gösteriyorlar :))
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LE0NARD 7 yıl
şirket iç ve dış yönetimlerde böyle durumlar olabliyor para acısında ekonemı ve krız vrsada kurtulma amaçalı yapılabiliyor tahmınımce..
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khytr89 7 yıl
pentagon olarak okuyan tek zavallı benim sanırım :D hep bunlara 5 saatlik bir ders + kendini belli etmeyen vize korkusu sebep oluyor... Eve gideyimde asusumda 2 ferroş parçalayam ve kendime gelem :D
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CoUnTeRMaNiaC* 7 yıl
Bu pegatron ülkemizdeki casper pc lere anakart yapan firmaydı değil mi
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-Ege 7 yıl CoUnTeRMaNiaC*
CoUnTeRMaNiaC*
Bu pegatron ülkemizdeki casper pc lere anakart yapan firmaydı değil mi

Evet benim PC de Pegatron anakart var.
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