Asus ROG G701: Bu kez sıvı soğutmasız

Asus’un geçen yıl sıvı soğutma kutusu ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu ROG GX700 oyuncu dizüstü bilgisayarı oldukça ilgi çekmişti. Yüksek hız aşırtma değerlerine imkan tanıyan ROG G7X00 modelinin devamı ise biraz daha mütevazi tasarlanmış.

Asus ROG G701 adındaki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, harici sıvı soğutma kutusuna yer vermemiş. Buna bağlı olarak da, hız aşırtma yetenekleri kısıtlanmış. Zaten modelin isimlendirmesinde de, X ifadesine yer verilmediği görülüyor.

17 inçlik ekranında Full HD veya 4K çözünürlük seçeneği sunan Asus ROG G701, G-Sync teknolojisi ile monitörü destekliyor. Hız aşırtma yeteneğine sahip Intel i7 6820HK işlemcisi kullanan modelin grafik tarafında da, Nvidia GeForce GTX 980 ekran kartı yer alıyor.

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Tüm bileşeni 33mm kalınlığındaki kasaya sığdırabilen ROG G701 modelinde; Raid 0 konfigürasyonunda çift 512GB veya 256GB PCIe SSD, 8GB-64GB DDR4 RAM seçenekleri, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt bağlantısı, HDMI, USB 3.0 şeklinde diğer özellikler yer alıyor.

Sahip olduğu özellikler ile VR uyumlu bir bilgisayar olan G701, ESS Sabre dönüştürücü ve amplifikatör ile oyun keyfinizi ikiye katlıyor. Klavyede ise, anti-ghosting teknolojisi ile, her hangi bir tuş hareketinin kaybolmasının da önüne geçiyor. 3.8Kg ağırlığındaki model için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.