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Asus ROG G701: Bu kez sıvı soğutmasız

Asus ROG G701 adındaki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, önceki versiyon gibi harici bir sıvı soğutma kutusuna yer vermiyor. Buna bağlı olarak da, hız aşırtma yetenekleri kısıtlanıyor.
2 yıl
4,4b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ROG G701: Bu kez sıvı soğutmasız

Asus’un geçen yıl sıvı soğutma kutusu ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu ROG GX700 oyuncu dizüstü bilgisayarı oldukça ilgi çekmişti. Yüksek hız aşırtma değerlerine imkan tanıyan ROG G7X00 modelinin devamı ise biraz daha mütevazi tasarlanmış.

Asus ROG G701 adındaki yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, harici sıvı soğutma kutusuna yer vermemiş. Buna bağlı olarak da, hız aşırtma yetenekleri kısıtlanmış. Zaten modelin isimlendirmesinde de, X ifadesine yer verilmediği görülüyor.

17 inçlik ekranında Full HD veya 4K çözünürlük seçeneği sunan Asus ROG G701, G-Sync teknolojisi ile monitörü destekliyor. Hız aşırtma yeteneğine sahip Intel i7 6820HK işlemcisi kullanan modelin grafik tarafında da, Nvidia GeForce GTX 980 ekran kartı yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 460, MOBA oyunlarını Full HD'de oynatıyor"

Tüm bileşeni 33mm kalınlığındaki kasaya sığdırabilen ROG G701 modelinde; Raid 0 konfigürasyonunda çift 512GB veya 256GB PCIe SSD, 8GB-64GB DDR4 RAM seçenekleri, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt bağlantısı, HDMI, USB 3.0 şeklinde diğer özellikler yer alıyor.

Sahip olduğu özellikler ile VR uyumlu bir bilgisayar olan G701, ESS Sabre dönüştürücü ve amplifikatör ile oyun keyfinizi ikiye katlıyor. Klavyede ise, anti-ghosting teknolojisi ile, her hangi bir tuş hareketinin kaybolmasının da önüne geçiyor. 3.8Kg ağırlığındaki model için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. 

 

http://hexus.net/tech/news/laptop/94684-asus-rog-launches-g701-gaming-laptop/ Yorum Yaz
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cansev07 2 yıl en beğenilen
Bu laptopun amacı ne anlamış değilim, bir iki içerisinde 1000 serisi ekran kartları çıkacak piyasaya. Gereksiz bi model olmuş bence.
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batuakdeniz1 2 yıl
Gönül rahatlığı ile alınabilinecek bir cihaz çok araştırdım, harika bir cihaz alana hayırlı olsun
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fthyrr1976fy 2 yıl
dizüstü bilgisayarlara bi türlü ısınamadım ne hikmetse

kısıtlı olması beni hiç cezbetmiyor bozuldu mu sorun update etmek sorun

tamam hafif her yere götürme imkanın var ama ben pc den yanayım
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mrtdgci89 2 yıl
Bu notebooğun en önemli özelliği sıvı soğutmaydı o olmayınca bir anlamı yok.
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DH Misafiri 2 yıl
şimdi burda anlamaığınız olay gtx980 yazıyor m değil yani. buda gtx 1070 m çıksa bile daha güçlü olduğu anlamına gelir. yani ananas elmayı karşılaştırmayın.
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JoeyBane 2 yıl
stok eritme cabalari
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DH Misafiri 2 yıl
Ekrem71 bey G7X00 yazmışsınız. Onu G7X00 olarak değiştirebilir misiniz?
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goenitz117 2 yıl
ASUS hem g752vs çıkarıyor gtx 1070 ile hemde bunu çıkarıyor gtx980 ile . Bunun tek artisi daha ince oluşu . Yoksa g752vs varken bunu kim niye alsın
1 Yanıt Yanıtla +2
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ardicli2000 2 yıl goenitz117
goenitz117

ASUS hem g752vs çıkarıyor gtx 1070 ile hemde bunu çıkarıyor gtx980 ile . Bunun tek artisi daha ince oluşu . Yoksa g752vs varken bunu kim niye alsın

Ben G751 aldım. O bile oldukça güzel ve yeterli. Kutu gelince yanlışlıkla G752 mi gönderdiler acaba demedim değil hani :D :D
Sıvı soğutma vs gibi modeller de zaten reklam amacı taşıyor. Bu model ise daha çok satışa yönelik. 10x0 serisinin gelişi ile 9x0 serisi ucuzlamıştır. Üreticiler daha fazla karlılık elde edebilirler. Neticede biz son kullanıcı gibi fiyatlarla karşı karşıya değiller.

Asus'u ABD'den almak lazım. TR ve diğer ülke fiyatları çok pahalı.
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mskblt 2 yıl
Ucuz yollu kakalama laptopları olucak
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cansev07 2 yıl en beğenilen
Bu laptopun amacı ne anlamış değilim, bir iki içerisinde 1000 serisi ekran kartları çıkacak piyasaya. Gereksiz bi model olmuş bence.
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