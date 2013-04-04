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Asus, ROG Rampage IV Extreme Black anakart modelini hazırlıyor

6 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, ROG Rampage IV Extreme Black anakart modelini hazırlıyor
Asus yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için pazara sunduğu üst seviye anakar tmodeli ROG Rampage IV Extreme'in yeni bir versiyonunu hazırladı. Yeni anakart modelinin fark yaratan özelliği tamamiyle siyah rengin hakim olduğu bir görünüm ortaya koyması. Tasarım tarafındaki bu farklılık dışında, Rampage IV Extreme Black adını taşıyan yeni anakartın teknik özellik tarafında ise yeni diyebileceğimiz radikal bir değişim bulunmuyor.
Intel'in X79 çipsetini kullanan anakart, LGA2011 formundaki Core i7 işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan 8 adet DIMM slotu ile 64GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, sahip olduğu 5 adet PCIe x16 üzerinde dört yollu SLI ve Crossfire kurulumlarını mümkün kılıyor.  ROG serisine özgü karakteristik performans ve hız aşırtma özelliklerini beraberinde getiren Rampage IV Extreme Black'in yakın gelecekte kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor. 


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WarSaw 6 yıl
Asus yıllar önce Gigabyte ın yaptığı hataya düşüyor.
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MxFxOx 6 yıl
işlemcini yeri güzel
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yenerbalcı 6 yıl
gereksiz pahalı bir ürün

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seconder77 6 yıl
kapitalimz'in ürünleri
al al yenisi çıksın
oysaki firmanın şuan sattığı teknolojinin 100 katını yarın piyasaya sürebilicek teknolojisi var
yemi az az veriyorlar koyunlara bitmesin diye
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itachi237 6 yıl
asusun yeni bir ürün grubu oluşturması lazım.rog için bu fazla. en extreme ürünleri için ayrı bir katagori oluşturmalı.
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ahmetcanack 6 yıl
tek fark renkse neden boyle bır güncelleme yapılmış sıyah olabılır sadece sıyahmı yanı çok saçma :!!!!
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*GameOver* 6 yıl
çok güzelmiş kasamada tam uyum sağlardı
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SinanOzerS 6 yıl
Asus
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7Mhz 6 yıl
Çok güzel ama anakart üstündeki fanlar zamanında çok çektirdi bizlere. Umarım fan çok çok kaliteli ve uzun ömürlüdür.
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