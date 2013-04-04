Asus, ROG Rampage IV Extreme Black anakart modelini hazırlıyor

Asus yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için pazara sunduğu üst seviye anakar tmodeli ROG Rampage IV Extreme'in yeni bir versiyonunu hazırladı. Yeni anakart modelinin fark yaratan özelliği tamamiyle siyah rengin hakim olduğu bir görünüm ortaya koyması. Tasarım tarafındaki bu farklılık dışında, Rampage IV Extreme Black adını taşıyan yeni anakartın teknik özellik tarafında ise yeni diyebileceğimiz radikal bir değişim bulunmuyor.

Intel'in X79 çipsetini kullanan anakart, LGA2011 formundaki Core i7 işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan 8 adet DIMM slotu ile 64GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, sahip olduğu 5 adet PCIe x16 üzerinde dört yollu SLI ve Crossfire kurulumlarını mümkün kılıyor. ROG serisine özgü karakteristik performans ve hız aşırtma özelliklerini beraberinde getiren Rampage IV Extreme Black'in yakın gelecekte kullanıma sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.



