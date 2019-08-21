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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı Nintendo Switch ile elde taşınabilir modda kullanılabiliyor

USB Tip-C kablosuz adaptörü olan Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı Nintendo Switch konsolunun taşınabilir modunda ve uyumlu tüm cihazlarda çalışabiliyor.
2 sa.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un Gamescom 2019 fuarında birbirinden iddialı ürünler tanıtmaya devam ediyor. ROG Chakram oyuncu faresinden sonra Nintendo Switch kullanıcılarını sevindirecek yeni bir kablosuz kulaklık duyuruldu.

Asus ROG Strix Go 2.4 özellikleri

Asus ROG Strix Go 2.4 adındaki kablosuz kulaklık Nintendo Switch konsolunun taşınabilir modunda çalışacak şekilde optimize edildi. Bu açıdan bir ilke imza atıyor. Kulaklık USB-C 2.4GHz kablosuz adaptör taşıyor ve bunu konsola takıyorsunuz. Böylece aradaki bağlantı sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus iddialı oyunu faresini duyurdu"

Bluetooth bağlantısına göre WiFi üzerinden daha az gecikme ve daha yüksek kalite elde ediliyor. Ayrıca USB Tip-C bağlantısı olan tüm mobil cihaz ve bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Diğer taraftan Nintendo Switch Lite konsolu için de şimdiden iyi bir tercih olacak.

Kulaklık katlanabilir yapıda ve taşıma esnasında daha az yer kaplıyor. 290gr ağırlığa sahip olan kulaklığın kapakları özel hava geçirmez hazne ile donatılmış. Bu sayede gerçekçi ses üretimi elde ediliyor. Mikrofon ise gürültü engellemek için yapay zekadan destek alıyor.

Hi-Res Ses sertifikalı 40mm sürücüler ses kalitesini arttırırken Bluetooth tercihi ile bu sertifikanın alınamayacağı ifade edilmiş. ROG Strix Go 2.4 ne kadar kullanım süresi sunuyor ve fiyatı ne olacak henüz açıklanmadı.

 


https://www.trustedreviews.com/news/rog-strix-go-2-4-headset-price-release-date-3931591 Yorum Yaz
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