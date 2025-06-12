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    A101 marketler Samsung Galaxy Tab S10 FE+ tablet satıyor

    12 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S10 FE Plus tablet modeli ve Samsung Monitor M5 akıllı monitör modeli yer alıyor.               

    12 Haziran A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tablet modellerinden akıllı monitörlere ve tuşlu telefonlara kadar farklı ürünler bulmak mümkün. 

    12 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    12 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan Samsung Galaxy S10 FE+ tablet modeli yer alıyor. 13.1 inçlik ekran, 4nm Exynos 1580 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 12MP ön kamera, 10090mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle 20999TL olarak satılacak. 

    Diğer taraftan yine Samsung markasına ait 27 inçlik Full HD ekran, TizenOS işletim sistemi, HDR10 desteği, 60Hz tazeleme hızı, dahili hoparlör gibi özellikleri olan Monitor M5 akıllı monitör 6099TL fiyat etiketine sahip. 
     

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