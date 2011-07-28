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Asus, Ubuntu işletim sistemli Eee PC R011PX'i Avrupa'da satışa sundu

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Ubuntu işletim sistemli Eee PC R011PX'i Avrupa'da satışa sundu
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Asus alternatif işletim sistemine sahip netbook modellerini pazara sunmaya devam ediyor. MeeGo işletim sistemli Eee PC'den sonra Linux dünyasının en popüler dağıtımı olan Ubuntu da Eee PC ile geliyor. Asus'un Eee PC R011PX model isimli yeni netbook modeli, Ubuntu işletim sisteminin masaüstü sistemler için hazırlanan 10.10 sürümünü kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N270 işletim sisteminden güç alıyor.

10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 1.2 Kg ağırlığındaki yeni netbook 2GB bellek, 320GB kapasiteli sabit disk ve işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimi ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, kart okuyucusu, üç adet USB 2.0 portu, ve 2200 mAh kapasiteli 3-hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

En büyük farkı Ubuntu işletim sistemi olan netbook, Avrupa'da 209 Avro seviyesinden sunulurken, Atom N570 işlemcili ve 250GB kapasiteli Windows 7 versiyonu ise 250 Avro civarında fiyata sahip.
Asus, Ubuntu işletim sistemli Eee PC R011PX'i Avrupa'da satışa sundu
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cce 7 yıl fx57
fx57




En büyük farkı Ubuntu işletim sistemi olan netbook, Avrupa'da 209 Avro seviyesinden sunulurken, Atom N570 işlemcili ve 250GB kapasiteli Windows 7 versiyonu ise 250 Avro civarında fiyata sahip.



vatanbilgisayar.com/...
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Batuhan Kılıç 7 yıl
ubuntulu modelden bahsediyoruz
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Bl00dyHell 7 yıl
Firmaların Windows dışındaki diğer alternatifleri de denemeleri güzel gerçekten.
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Batuhan Kılıç 7 yıl
4-5 kere kontrol ettim konu eski mi diye, bir tek ben mi farkettim temmuz 2011 de yeni cihaz diye denilen aletin içinde n270 işlemci olmasını ve 2200 mah bataryaya sahip olmasını? avrupada 209 euro olmasını geçtim burda bile 209 euro olsa alınmaz bu cihaz
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DH Misafiri 7 yıl
Bence dört dörtlük bir cihaz olup on numara sistemi bulunmakta . bence ç.ok mantıklı olup en iyi netbooklardan birisi bence.. herzaman kullanaılabilecek türden bir netbook.
Piyasa değeri aynı olan bu cihazların sistemlerinbde herhangi bi değişiklik sunulduguna inanmıyorum .
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