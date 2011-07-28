Asus, Ubuntu işletim sistemli Eee PC R011PX'i Avrupa'da satışa sundu

Asus alternatif işletim sistemine sahip netbook modellerini pazara sunmaya devam ediyor. MeeGo işletim sistemli Eee PC'den sonra Linux dünyasının en popüler dağıtımı olan Ubuntu da Eee PC ile geliyor. Asus'un Eee PC R011PX model isimli yeni netbook modeli, Ubuntu işletim sisteminin masaüstü sistemler için hazırlanan 10.10 sürümünü kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N270 işletim sisteminden güç alıyor.





10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 1.2 Kg ağırlığındaki yeni netbook 2GB bellek, 320GB kapasiteli sabit disk ve işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimi ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, kart okuyucusu, üç adet USB 2.0 portu, ve 2200 mAh kapasiteli 3-hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.





En büyük farkı Ubuntu işletim sistemi olan netbook, Avrupa'da 209 Avro seviyesinden sunulurken, Atom N570 işlemcili ve 250GB kapasiteli Windows 7 versiyonu ise 250 Avro civarında fiyata sahip.