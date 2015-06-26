Asus ZenFone 2 incelemesi "Tüm detaylar, merak edilen her şey bu videomuzda"

Asus'un yeni akıllı telefon modeli ZenFone 2 test masamızda. Detaylı incelememiz kapsamında 4GB RAM'e sahip olan 5.5-inç boyutundaki yeni telefonu mercek altına alıyor, merak edilen tüm detayları ekranlarınıza getiriyoruz. Bakalım geçtiğimiz senenenin en başarılı telefon modellerinden ZenFone, ,ikinci jenerasyonu ile benzer bir başarı hikayesine imza atabiliyor mu, iyi seyirler.

Editörün Notu: Asus ZenFone 2'le ilgili önemli gördüğüm bazı noktalar!

- Asus ZenFone 2'nin farklı versiyonları bulunuyor. Bu modeller arasında temel farkı işlemci, RAM miktarı ve ekran çözünürlüğü oluyor. ZenFone 2'de kullanıldığı Atom Z3560 işlemcisi 1.8GHz, Atom Z3580 işlemcisi ise 2.3GHz'de çalışıyor. İki model arasındaki frekans farkı %27, dolayısıyla günlük kullanım deneyiminde olmasa bile en yüksek performans değerlendirmesinde, Atom Z3580 kaydadeğer bir fark sunuyor. Intel'in işlemcilerinde thermal throttling problemi bulunuyor. Bir buz kasesinin içinde bile, GeekBench 3 ile yaptığım ölçümlerde skorun daha yüksek seviyeye çıkmadığını gördüm. Nadiren ise, genel olarak 910-920 puan seviyesinde değişen tek çekirdek başarımı, 895-900 seviyesine düşebiliyor. Çok çekirdek tarafında ise dile getirebileceğim kadar bir fark ile en azından testlerim esnasında karşılaşmadım.

- 5.5-inç ekran boyutunda çözünürlük tercihimFull HD'den yana. 720p kimi uygulamalarda sırabiliyor. Yani genel dağılımın 5-inç için 720p, 5.5-için ise Full HD olması taraftarıyım. Ama tabi bu karar verilirken, özellikle Full HD cephesinde kullanılacak GPU yani grafik işlem biriminin, performanstan taviz vermeyecek bir donanım altyapısına sahip olması gerekiyor. Atom Z3580 işlemcisindeki PowerVR G6430 işlemcisi, daha önce Apple'ın A7 işlemcisinde karşımıza çıkmıştı. İki çipset dolayısıyla iki telefon arasındaki fark, Asus ZenFone 2'de GPU'nun 533MHz, Apple A7 yani iPhone 5s'de ise 450MHz'de çalışması. Aradaki %18'lik frekans farklı, GPU performansı için dikkat çekici. Intel ve Asus'un frekans arttırmında cesaret olduğu nokta ise, daha büyük kasa ile daha yüksek termal bütçe ve Intel'in gelişmiş 22nm litrografi sereci ile üretilen SoC paketinin, enerji tüketimi konusunda daha tasarruflu olması.