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Asus ZenFone 2 incelemesi "Tüm detaylar, merak edilen her şey bu videomuzda"

3 yıl
247,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni akıllı telefon modeli ZenFone 2 test masamızda. Detaylı incelememiz kapsamında 4GB RAM'e sahip olan 5.5-inç boyutundaki yeni telefonu mercek altına alıyor, merak edilen tüm detayları ekranlarınıza getiriyoruz. Bakalım geçtiğimiz senenenin en başarılı telefon modellerinden ZenFone, ,ikinci jenerasyonu ile benzer bir başarı hikayesine imza atabiliyor mu, iyi seyirler.
Editörün Notu: Asus ZenFone 2'le ilgili önemli gördüğüm bazı noktalar!
- Asus ZenFone 2'nin farklı versiyonları bulunuyor. Bu modeller arasında temel farkı işlemci, RAM miktarı ve ekran çözünürlüğü oluyor.  ZenFone 2'de kullanıldığı Atom Z3560 işlemcisi 1.8GHz, Atom Z3580 işlemcisi ise 2.3GHz'de çalışıyor. İki model arasındaki frekans farkı %27, dolayısıyla günlük kullanım deneyiminde olmasa bile en yüksek performans değerlendirmesinde, Atom Z3580 kaydadeğer bir fark sunuyor. Intel'in işlemcilerinde thermal throttling problemi bulunuyor. Bir buz kasesinin içinde bile, GeekBench 3 ile yaptığım ölçümlerde skorun daha yüksek seviyeye çıkmadığını gördüm. Nadiren ise, genel olarak 910-920 puan seviyesinde değişen tek çekirdek başarımı, 895-900 seviyesine düşebiliyor. Çok çekirdek tarafında ise dile getirebileceğim kadar bir fark ile en azından testlerim esnasında karşılaşmadım.
- 5.5-inç ekran boyutunda çözünürlük tercihimFull HD'den yana. 720p kimi uygulamalarda sırabiliyor. Yani genel dağılımın 5-inç için 720p, 5.5-için ise Full HD olması taraftarıyım. Ama tabi bu karar verilirken, özellikle Full HD cephesinde kullanılacak GPU yani grafik işlem biriminin, performanstan taviz vermeyecek bir donanım altyapısına sahip olması gerekiyor. Atom Z3580 işlemcisindeki PowerVR G6430 işlemcisi, daha önce Apple'ın A7 işlemcisinde karşımıza çıkmıştı. İki çipset dolayısıyla iki telefon arasındaki fark, Asus ZenFone 2'de GPU'nun 533MHz, Apple A7 yani iPhone 5s'de ise 450MHz'de çalışması.  Aradaki %18'lik frekans farklı, GPU performansı için dikkat çekici. Intel ve Asus'un frekans arttırmında cesaret olduğu nokta ise, daha büyük kasa ile daha yüksek termal bütçe ve Intel'in gelişmiş 22nm litrografi sereci ile üretilen SoC paketinin, enerji tüketimi konusunda daha tasarruflu olması. 
 

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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Asus'un bu telefonu 1000 tl nin altında piyasa sürmesini bekliyordum.Hayal kırıklığı :(
Satişlarda patlama yapardı.ZenFone 2 bizimle değilsin :)
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tarkolar 3 yıl
Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Telefon canavar ama size Asus firmasının yanlışlarından bahsedeyim.
Telefonumu hiçbir şekilde darbe almadan kullandım. Daha 2. ayında zenfone 6 telefonumun sol üst köşesinde ekran eğilmesi oldu. Asus a durumu bildirdim mümkün olan ilk zamanda garantiye gödnereceğim dedim kabul ettiler.
Aradan 4 ay zaman geçti ancak fırsatım oldu ancak bu esnada telefonun farklı sorunları ortaya çıktı. Telefon ara sıra hiç sorun yokken durduğu yerde sürekli titriyor ve telefonun ekranı açılmıyor düğmeye basılı tutup kapatıyor açıyorum. Böyle böyle sorunlar vardı ayrıntılı bir şekilde durumu izah edip garantiye gönderdim.
Müşteri beyanımda ise telefonun hiçbir şekilde darbe almadığı arka kapakta kullanıma bağlı soyulmalar olduğunu belirttim.
Cihaz 1 hafta garantide kaldıktan sonra bana ücret belirlendi diye ulaştılar. Sordum ne kadar diye 655 tl fiyat biçtiler. Telefonun satış fiyatı 800 tl.
Anakart arka kapak ve ekran değiştiriyorlarmış. Garanti kapsamına da darbe var deyip sokmuyorlar.
Ben tekrar tekrar soruyorum sürekli mail atıyorum cevap yok ya da müşteri hizmetlerinin söylendiğinin aynısı cevap geliyor. Sorduğum tek şey nerede darbe var bana açıklayın gerekirse görsel atın diyorum cevap yok.
Yukarıda yazdığım müşteri beyanının o kısmına dayanarak müşteri beyanında darbe gördüğü yazıyor diyorlar. Şaka gibi.
Asus mu? Bilgisayar üretsinler telefona yanaşmasın şerefsizler. Ulan telefona ne yapıp ekran eğebilirim. Araya tornavida sokup kaldırdım mı ekranı ne yaptım şerefsizler.
Asus telefonlarına kocaman bir Hayır!
Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Telefon canavar ama size Asus firmasının yanlışlarından bahsedeyim.Telefonumu hiçbir şekilde darbe almadan kulland...
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heart06 3 yıl
Elite vs G3 16GB vs G3 32 GB vs Z2 vs Z3 Compact vs Note 3 vs Note 3 Neo vs MX4 vs MX4 Pro vs Zenfone 2 1.8 Ghz vs Zenfone 2 2.3 Ghz vs S5
Dev kıyaslama çekerseniz, 1000-1500 TL fiyat segmenti için herkes seçimini rahatlıkla yapabilecek bi hale gelirdi :)
Elite vs G3 16GB vs G3 32 GB vs Z2 vs Z3 Compact vs Note 3 vs Note 3 Neo vs MX4 vs MX4 Pro vs Zenfone 2 1.8 Ghz vs Zenfone 2 2.3 Ghz vs S5Dev kıyaslama çek...
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cosef 11 ay
Çok dandik bir telefon sesin gitmemesi
ekran kayması problemleri var
Asus zenfone3 'te fotoğraf çekersen lazerin çalışmaması sonucu net çekmeme problemi var
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bluviaggiatore 1 yıl
zenfone 2 ve asus telefonlarından uzak durun neden mi işte asus telefon kullanıcısı olarak sorunlar - kronik ,
bendeki telefon asus zenfone 2
-Ekran titremesi
-Kamera açık iken zaman zaman ekrandan siyah çizginin yukarı doğru kayması
-Andorid kendisi şarjın %28 -%40 arasını tüketiyor zaman zaman
-Çabuk şarj bitmesi- gün içinde çok kullanılmasada saat 14:00 gibi şarj bitiyor
-Android 5.0 üstü destek olmaması
-Servis sıkıntısı
-daha önceki modellerde de bu vardı , Asus yazılımı zaman zaman donuyor ve telefon kendisini tekrar başlatıyor
-Ses konuşmalar sırasında net değil bozuk
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DH Misafiri 2 yıl
yaklaşık 3 ay önce asus zenfone 2 aldım ancak telefonu aldığım andan itibaren ekranda titreme ve kayma oldu hemen değiştirilmesi içinn gönderdim ama arazının giderildiği bidirilerek yeniden gönderildi, on gün sonra yine aynı arız meydana geldi ve yeniden gönderdim geldi , şimdi ise arama yapıyorum görüşme bittikten sonra ekranı kapatamıyorum, karşı taraf telefonu kapatana kadar açık görünüyor.
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DH Misafiri 2 yıl
BEŞ PARA ETMEZ SERVİS PROBLEM
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DH Misafiri 2 yıl
KARDES DH MİSAFİRİ BENDE VATANDAN ALCAM VE SENİN YORUMUNLA BU TELEFONU KESİN ALCAM
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jesusortiz 2 yıl
2 ay önce aldığım zenfone 2 dun ilk defa elimden dustu ve ekran tamamen gitti,servis kaydı açtırdım ancak adamlar ups kargoyla anlaşmış ben ilçedeyim buraya diğer kargolar bile haftada 2 gün geliyor,keşke hiç bulaşmasaydım asusa
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Ahmet423 2 yıl
Merhaba, zenfone 2 yi alalı 2 hafta oldu ve şarj problemi cekiyorum. Telefonu günde 2 kere şarj eder oldum. 10 dk içinde %10 şarj yüzdesinin düştüğünü görüyorum. Kullananlarda da bu sıkıntı var mi. Asusun sitesinde pil koruma ayarlarınıda yaptım ama ise yaramadı. Net falan her şey kapalı durduğu yerde 1 gün idare ediyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Bende alalı 5 ay oluyor telefondan sesim gitmiyor ve hafıza kartını görmüyordu servise gönderdim sim ve baord değişti dediler gönderdiler.
Tel. Geldi bu seferde şebeke sorunu oluştu şimdi tekrar gönderdim bakalım ne olacak.
Tel.den soğudum resmen....
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DH Misafiri 2 yıl
Telefonu bu ay içinde almayı düşünüyorum ve tanıdığım kullanıcılar çok memnun fakat ilgili sitelerde çok fazla şikayetle karşılaşıyorum. Haliyle aşırı bir kararsızlık durumu içerisindeyim. Gerçekten öneriyorsanız alacağım, kusurları varsa paramı boşuna ziyan etmeme lüzum yok.
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DH Misafiri 2 yıl
Kardeşim siz gidin bilgisayar üretin cep telefonunu beceremiyorsunuz zen fon 2 aldım 2 ayda pişman oldum ekranda titreme kendi kendine kapanma sürekli şebeke kesilmesi haram zıkkım olsun aldığınız para
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mirza22 2 yıl
bu telefonun bence kronik sorunu simkart sorunu. sürekli şebeke gitmesi. telefonu aldığımın 5. ayında sim kart modülünü komple değiştirdiler. çift sim kartın ikiside çalışmıyordu. ve ikinci beğenmedim şey ise 2. sim kartda internete giremiyorsun yani data olayı yok bu olay çok sıkıcı sürekli sim kart değiştirmek zorunda bırakıyor. onun haricinde 1200tl lik telefon için yeterli düzeyde. şunuda diyemeden geçemeyeceğim Asus MAX gerçekden pil performansı ile göz dolduruyor. aldığım zaman maz olsaydı onu alırdım.
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fuatk 3 yıl
Merhaba arkadaşlar. Telefonu almak isteyenler lütfen okusun. Yaklasik 4 aydır asus zenfone2 kullanıyorum telefon gerçekten mukemmeldi. Ancak hattı avea dan vodafone hattı ile değiştirince kabus başladı. Telefon ilginç bir şekilde vodafone ile uyuşmuyor. Sürekli hat gidiyor. Telefon ile o arada nette geziyorsanız 10,15 saniyede tekrar geliyor. Ama telefonu o anda kullanmıyorsanız elinize alana kadar hat yok. Asus destek hattıyla yaptığım görüşmede vodafone ile aralarında sorun olduğunu söylediler. Vodafone hattı biz yoksa mükemmel bir tel özellikle orjinal şarz cihazı ile çok kısa surede doluyor.
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