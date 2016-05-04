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Asus ZenFone Max inceleme videosu "Pili bitmeyen telefon"

3 yıl
71,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ekranı bütün gün açık kalsa da pili akşama kadar bitmeyen Zenfone Max mercek altında. Sosyal medya, navigasyon veya internet gezintisi fark etmiyor pili bitmiyor...
 
Teknik detaylar:

4 çekirdekli 1.2GHz Snapdragon 410 işlemci
Adreno 306 grafik birimi
5.5" 720P IPS ekran + Gorilla Glass 4 kaplama
2GB sistem belleği / 16GB depolama alanı / 2GB Bellek
MicroSD kart ile depolama alanı arttırabilme
Çift SIM kart takabilme 
13MP otomatik lazer odaklamalı, çift ton flaşlı, arka kamera / 1080P@30FPS video kaydı
5MP F2.0 85 derece görüş açılı ön kamera
Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Bluetooth v4.0 (A2DP+EDR)
A-GPS, Glonass, BDS ile Navigasyon
Micro USB 2.0, OTG 
5000mAh batarya / Başka cihazları şarj edebilme özelliği 
Zen UI + Android 5.0.2 
156 x 77.5 x 10.6 mm 202 gram
Daha iyi fotoğraf çeksin, sosyal ağlardan eksik kalmasın, navigasyon yapsın derken her işin ucundan tutan telefonlara gün boyu ihtiyaç duyar olduk. Evet iyi bir kamera, hızlı bir işlemci ve pırıl pırıl ekranlar önemli özellikler ama bunları besleyecek yeterli pil gücünüz yoksa eğlence yerini mutsuzluğa bırakıyor.
 
Zenfone Max, 5000mAh bayaryası ile uzun süreli aktif kullanım vaadi dışında eğer ihtiyaç duyarsanız diğer akıllı cihazlarınızı da şarj edebiliyor oluşuyla pil sorununu çözmüş gibi görünüyor.
5.5” ekranında 720P çözünürlük sunan telefonun ön yüzünde yer alan kapasitif tuşlar sayesinde ekranın tamamından faydalanabiliyorsunuz. Kapasitif tuşların arkadan aydınlatmaya sahip olmaması ise bu devirde pek kabul edilebilir bir şey değil.
Yakınlık ve ışık sensörü, 5MP ön yüz kamerası ve ahise ekran üzerinde yer alan detaylar arasında. Sağ ve sol çerçevelerin kalınlığı ise kabul edilebilir düzeyde fakat telefon altındaki kısım biraz fazla geniş kalmış. Bu nedenle ekran kasa oranı %69 gibi ortalama bir seviyede.
Güç ve ses butonlarının sağ köşede toplandığı telefonda metal görünümlü plastik çerçeve tasarımı güçlendirmiş.mikro usb portu aşağıda konumlandırılmışken ses çıkışı üst kısımda yer alıyor.
Arkası deri görünümlü plastik bir kapak ile kaplı olan telefonda 13MP kamera lazer oto fokus ile destekleniyor. Çift ton led flaş ise flaşlı çekimlerde doğal renklerin yakalabilmesi adına destek sağlıyor.
Kapağını açıp çift sim kart slotu ve 16GB dahili hafızayı genişletmek için kullanacağımız SD kart slotuna ulaşabildiğimiz telefonun pilini değiştiremiyoruz.
Kavisli yapısı sayesinde elde tutuşu kolay olan telefonun büyük pili nedeniyle ağırlığı 202gram gibi büyük bir değere ulaşıyor fakat ağırlık dengeli dağıldığı için en azından kısa sürede rahatsızlık vermiyor.
Snapdragon 410’dan gücünü alan telefon ASUS’un Zen arayüzüne sahip ve Android 5.0.2 işletim sistemi ile geliyor. Arayüz gayet akıcı çalışıyor ve gündelik işler esnasında yavaşlama veya benzeri rahatsız edici takılmalar görmüyorsunuz. 2GB bellek telefon için yeterli seviyede görünüyor.
İleri seviyede özelleştirmeye destek veren arayüzde ayarlar menüsü alışıldık tasarımda tutularak en azından temel ayarlar kısmında kafa karışıklığının önüne geçilmiş. Snapdragon 410, 720P ekranında etkisiyle oyunlarda da fena iş çıkartmıyor. Modern oyunları dahi kabul edilebilir bir performansta Zenfone Max üzerinde çalıştırabiliyorsunuz.
720P çözünürlüğe sahip 5.5” ekran yakından bakıldığında keskin gözleri üzecektir fakat günlük kullanımda deneyimi kötü etkilemiyor. Gün ışığında da görünürlük konusunda problem yaşatmıyor. 5.5” ve üzer büyüklükte ekrana sahip her telefon gibi zenfone max de de video izlemek oldukça eğlenceli. Fakat mono hoparlör bu büyüklükte bir cihaz için güçsüz kalmış. Ses kalitesi ise beklentiyi karşılayacak düzeyde.
Stereo ses çıkışı ise hem kalite hem de çıkış gücü olarak ortalamanın üzerinde bir kaliteye sahip. Wi-Fi çekim gücü, GPS ve görüşme kalitesi konularında da problem yaşamadığımız Zenfone Max’in asıl vurucu yanı pil kapasitesine gelecek olursak eğer Zenfone Max, 5000mAh batarya ile giriş seviyesi bir donanım buluşunca tahmin edildiği gibi sınırları zorluyor ve her koşulda 10 saat üzerinde ekran açık kalma süresi sunabiliyor.
Kısacası gün boyu telefonun ekranını kapatmasanız bile akşam şarja takana kadar açık kalmayı başarıyor. Kamera konusunda ise ASUS bizleri yanıltmıyor ve ortalamın üzerinde bir performans sergiliyor. Lazer odaklama işini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Kamera arayüzü sunduğu özellikler düşünüldüğünde olabildiğince anlaşılır tasarlanmış.
El ile ayar seçeneğine hızlıca ulaşılabildiği gibi diğer ek çekim modları da yine kolay bir menüde ekrana listelenebiliyor. Hem arka hem de ön kamera ile çekilen fotoğraflar telefonun sınıfı düşünüldüğünde kullanıcısını fazlasıyla memnun edecektir.
Zenfone Max, kasa kalitesi, kamerası ve özellikle batarya süreleri ile etkileyici bir telefon. Pili telefonu uzun süre götürmekle kalmıyor aynı zamanda diğer telefonları da şarj edebiliyor. Bu özelliği ile şirket telefonu olarak mükemmel iş görecektir diye tahmin ediyorum.
Fiyatı düşünüldüğünde ise bu alanda daha çok pil kapasitesi ile fark yaratıyor zira aynı fiyat seviyesinde donanımsal anlamda daha fazlasını sunan cihazları temin etmek mümkün.
Eğer pili iyi, malzeme kalitesi tatminkar kamerası ise işinizi fazlası ile görecek bir telefon arıyorsanız Zenfone Max iyi bir alternatif.
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CVenturas 3 yıl en beğenilen
Lenovo VIBE P1 varken bu telefonun yuzune bile bakılmaz. Birkac gun once marshmallow aldi VIBE P1. Bu takoz daha 5.1 bile degil 5.0. Asus yazilim konusunda zaten tirt. Uc bes koyun VIBE P1 alin.
Yine 5000mah
Metal Kasa
Parmak izi okuyucu
Kapasitif tuslarin arkadan aydinlatmasi var
Yine cift sim kart
32GB STANDART
Snapdragon 615
FHD IPS 5.5" ekran
SD kart destegi
Kamerada da asagi kalmiyor.
Sonuc: Zenfone Max cop.
Lenovo VIBE P1 varken bu telefonun yuzune bile bakılmaz. Birkac gun once marshmallow aldi VIBE P1. Bu takoz daha 5.1 bile degil 5.0. Asus yazilim konusunda zate...
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wolf silver 3 yıl
Ekran kasa oranı çok kötü. 5.5 inç üzerine altta büyük bir boşluk var. Batarya iyi olabilir ama Snapdragon 410 iyi bir tercih değil. Full hd ve Snapdragon 650 işlemci olsaydı daha iyiydi.. Lenovo Vibe P1 buna çok daha iyi bir alternatif..
Ekran kasa oranı çok kötü. 5.5 inç üzerine altta büyük bir boşluk var. Batarya iyi olabilir ama Snapdragon 410 iyi bir tercih değil. Full hd ve Snapdragon 650...
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Talha U 3 yıl
hala levono vibe p1 incelemesi yapcaksınız bu saatten sonra yapmasanızda olur.
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verdi001 3 yıl
Her anlamda çok iyi cihaz batarya konusunda zaten muhteşem.
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_riboflavin 3 yıl
Yanlızca 5000 mah batarya için bile alınır
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xsw 3 yıl
Galaxy E7 bundan daha iyi tek fark bataryası.
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landmoon 3 yıl
sabah 8 de fişten çekip aynı kullanımda s6 edge gün içinde saat 17 de biterken bu 3. gün bitiyor

fotoğraf kalitesi, ekranı , hızı anlamında da hiçbir sıkıntı yaşamadım

max ın ekranı gorilla glass 4 -lenovo gorilla glass 3 , max'ın kamerasında lazer odaklanma ve geniş açılı selfie özelliği var

lenovo nın işlemcisi daha iyi ama farkı günlük kullanımda hissedemezsiniz , deri görünümü yada metal kasa tercihi de kişinin zevkiyle alakalı

paralel ithalat alırsanız 215 tl , teknosa gibi yerlerde 300 tl fark var , yukarda yazdığım karşılaştırmaya göre bence değmez

lenovo da asus da pil için alınır anca , yoksa zaten kocaman ve ağırlar , estetik değiller , marka imajları da yok.. yani pil takıntınız yoksa bunları almayın
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boyka06 3 yıl
Arka kapakta esneme sorunu var
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Haggard1963 3 yıl
Alttaki o cerceve nedir oyle... Cok cirkin ve asimetrik duruyor. Islemcisi cok eski nesil. 2016 yilinda 5.5 inc icin 720p sacma olmus. 5000 ma pil varken full hd panel olmaliydi. Kasa adi plastik. Buna 1000 lira vermektense 1200 liraya Lenovo Vibe P1 alinir. 200 lira fark az degil diyen arkadaslar 2 cihaz arasinda ciddi fark var. Buna verilmis 1000 liraya yazik.
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landmoon 3 yıl
lenovo nun teknik özellikleri daha iyi ama fiyatı bundan %25 daha pahalı
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DH Misafiri 3 yıl
5inc olsa peynir ekmek gibi satardi
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Monkey D. Dragon 3 yıl
Bu arada telefonda çok gereksiz uygulama var bunları nasıl en aza indirebilirim
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Monkey D. Dragon 3 yıl
Ben aldım kullanıyorum.
Vibe p1 almak istedim ama 200 lira fark vardı ve benim 1000 liram vardı.
Lenova ve asus markasındada asusa daha çok güvenirim dedim ve aldım.

Bataryasından sebep aldım evet çok iyi gidiyor.
Kamera umrumda değil yavaş bir telefon şuanlık beni idare eder çokta yavaş değil.

Ama 3 power bankla 5 gün gidiyor bana :)
Sarj olma süresi çok uzun ben direk kapatıyorum teli sarj bitince 2 saate sarj oluyor tam hesaplamasamda.
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