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Asus ZenPad serisi artık kurumlara yöneliyor

Kurumların ve işletmelerin farklı ihtiyaçları nedeniyle, mobil cihazların da buna yönelik uygulamalar barındırması gerekiyor. Asus ZenPad M tablet serisi, buna yönelik olarak hazırlandı.
3 yıl
2,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenPad serisi artık kurumlara yöneliyor


Asus'un geçen yıl itibariyle piyasaya sürdüğü giriş seviyesindeki ZenPad tablet serisi, MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında kurumlara yönelik olarak tekrar elden geçirilecek. Firma, ZenPad M adında yeni bir giriş seviyesi tablet serisi hazırladığını duyurdu. 

Asus ZenPad M serisi ile ilgili net bilgiler yok. Orijinal seriden en önemli fark ise, ADAM güvenlik platformunun entegre edilmiş olması. Asus Device Admin for Mobile açılımına sahip olan platform, sistem yöneticilerine çeşitli uygulamaları kapatabilme veya cihaza göre optimize edilmiş yazılım paketleri gönderme şeklinde imkanlar sunuyor. 

Asus ZenPad M serisinde iki üye yer alıyor. 7 inç ve 10.1 inçlik ekran boyutuna sahip olacak üyelerin, 1280x800 piksel çözünürlük, Intel Atom x3 yonga seti, 2GB RAM, artırılabilir depolama kapasitesi gibi özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. MWC 2016 fuarında detaylanacak olan tablet modelleri, ardından da satışa sunulacak. Orijinal seri, ülkemizde 360TL'den başlayan fiyat etiketlerine sahipti.  

http://www.androidheadlines.com/2016/02/asus-zenpad-m-tablets-for-business-quietly-launch-online.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
kurumlara windows tabanlı tabletler yada ipad ler'i kullanmaları çok daha avantajlı bence....
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Nf 3 yıl
x serisi işlemcilerden x5 8500 aşağısı kurtarmıyor.
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dobrasam 3 yıl
Google market i olması gereken şekilde optimize etmediği sürece tablet piyasası Apple a gebe
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Fenomenon 3 yıl
Vay be memopad'ler 2-3 yıl önce f/p canavarıydı.
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