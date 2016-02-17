Asus ZenPad serisi artık kurumlara yöneliyor





Asus'un geçen yıl itibariyle piyasaya sürdüğü giriş seviyesindeki ZenPad tablet serisi, MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında kurumlara yönelik olarak tekrar elden geçirilecek. Firma, ZenPad M adında yeni bir giriş seviyesi tablet serisi hazırladığını duyurdu.





Asus ZenPad M serisi ile ilgili net bilgiler yok. Orijinal seriden en önemli fark ise, ADAM güvenlik platformunun entegre edilmiş olması. Asus Device Admin for Mobile açılımına sahip olan platform, sistem yöneticilerine çeşitli uygulamaları kapatabilme veya cihaza göre optimize edilmiş yazılım paketleri gönderme şeklinde imkanlar sunuyor.





Asus ZenPad M serisinde iki üye yer alıyor. 7 inç ve 10.1 inçlik ekran boyutuna sahip olacak üyelerin, 1280x800 piksel çözünürlük, Intel Atom x3 yonga seti, 2GB RAM, artırılabilir depolama kapasitesi gibi özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. MWC 2016 fuarında detaylanacak olan tablet modelleri, ardından da satışa sunulacak. Orijinal seri, ülkemizde 360TL'den başlayan fiyat etiketlerine sahipti.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/asus-zenpad-m-tablets-for-business-quietly-launch-online.html