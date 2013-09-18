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Asus dünyanın ilk NFC uyumlu M70 masaüstü bilgisayarını duyurdu

5 yıl
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus dünyanın ilk NFC uyumlu M70 masaüstü bilgisayarını duyurdu

Mobil cihazlarda sıklıkla kullanıldığına şahit olduğumuz yakın alan iletişimi NFC teknolojisi, mobil cihaz aksesuarlarında ve giyilebilir cihazlarda da karşımıza çıkıyor. Mobil pazar haricinde dizüstü modellerinde de yer verilen NFC, ilk kez bir masaüstünde kendisine yer buldu.

Asus'un dünyada ilk sloganıyla tanıttığı M70 masaüstü PC modeli, sektörde ilk kez NFC teknolojisine yer veriyor. Böylece M70 NFC ile Android cihazlarla eşleşebiliyor, sonrasında kablosuz olarak fotoğraf ve video paylaşabiliyor.

Ürün Haswell tabanlı Core işlemci seçeneklerine yer verirken, GTX 650'ye kadar NVIDIA GeForece ekran kartları sunuyor. Ayrıca SonicMaster ses teknolojisi ve USM hızlı sürücü değiştirme teknolojisi de modelde yerini alıyor.

M70 bunun yanında Qi uyumlu bir kablosuz şarj tepsisi de sunuyor ve uyumlu mobil cihazları kapalı dahi olsa şarj edebiliyor. Modelin fiyat ve detaylı bilgileri önümüzdeki haftalarda açıklanacak. 

http://www.tomshardware.com/news/m70-pc-nfc-computer,24258.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
İlk mi? bkz: vaio tap 20
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LionBeq 5 yıl
Şarj olayı çok güzel ;) Bilgisayar başındayken telefonun şarj olsun ve hiç bitmesin :D Şarjım az gidiyor diyenler için bir nimet...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
günler öncesi facebook sayfasında bu haber zaten yayınlandı bile !
donanım haberin ciddi bi güncelleme sorunu var hızlı update şart yani :D
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Schrödinger Kedisi 5 yıl
kasayı. ilk buzdolabı sandım
sonra Ne diyom la tasarım dehşetmiş. dedim
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Nfc uyumlu telefonlar mevcut.Kablosuz şarj olan cihazlarda.Kasa güzel.Nfc mobile özel birşey diye düşünüyorum.Fikir güzel görünüyor.Ama sosyal ağları işin içine katarsak daha çok insanlar dışarda paylaşım yapmayı seviyor.Bunun için şurda resim çekildim dur bir dakika evdeki bilgisayara atayım sonra paylaşırım diye düşünen olacağını sanmıyorum.Çoğu üretici anı yakala hemen paylaş mantığı üzerinde duruyordur.
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seven44 5 yıl
Kasa tasarım on numara.
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Psydia 5 yıl
Bu ozelliklerin windows servisleri cok ram yer en az 8 gb bellek olmasi lazim.
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AERN 5 yıl
Kasa tasarımı güzel. NFC özelliği güzel olmuş ama ne kadar kullanılır. En azından ben kullanmam sanırım.
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ogzo 5 yıl
çok aranılacak bi özellik olduğunu üşünmüyorum ama kasa tasarımı güzelmiş
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RapscallioN 5 yıl
Pek gereksiz gibi geldi ama yenilik iyidir, daha baska özelliklerin eklenmesine yol acabilir
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