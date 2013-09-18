Asus dünyanın ilk NFC uyumlu M70 masaüstü bilgisayarını duyurdu





Mobil cihazlarda sıklıkla kullanıldığına şahit olduğumuz yakın alan iletişimi NFC teknolojisi, mobil cihaz aksesuarlarında ve giyilebilir cihazlarda da karşımıza çıkıyor. Mobil pazar haricinde dizüstü modellerinde de yer verilen NFC, ilk kez bir masaüstünde kendisine yer buldu.





Asus'un dünyada ilk sloganıyla tanıttığı M70 masaüstü PC modeli, sektörde ilk kez NFC teknolojisine yer veriyor. Böylece M70 NFC ile Android cihazlarla eşleşebiliyor, sonrasında kablosuz olarak fotoğraf ve video paylaşabiliyor.





Ürün Haswell tabanlı Core işlemci seçeneklerine yer verirken, GTX 650'ye kadar NVIDIA GeForece ekran kartları sunuyor. Ayrıca SonicMaster ses teknolojisi ve USM hızlı sürücü değiştirme teknolojisi de modelde yerini alıyor.





M70 bunun yanında Qi uyumlu bir kablosuz şarj tepsisi de sunuyor ve uyumlu mobil cihazları kapalı dahi olsa şarj edebiliyor. Modelin fiyat ve detaylı bilgileri önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

http://www.tomshardware.com/news/m70-pc-nfc-computer,24258.html#xtor=RSS-980