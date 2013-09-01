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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Ivy Bridge-E serisi işlemciler için X79 Deluxe anakart modelini hazırladı

5 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Ivy Bridge-E serisi işlemciler için X79 Deluxe anakart modelini hazırladı
Intel tarafından Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge-E serisi Core i7-4900 serisi yüksek performanslı işlemci modelleri için anakart ürticileri de hazırlıklarını sürdürüyor. İşte o üreticilerden biri olan Asus,  X79 Deluxe isimli yeni bir anakart hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl lanse edilen P9X79 Deluxe modelinin yerini alması beklenen X79 çipsetli yeni anakart, siyah ve altın sarısı renklerinin hakim olduğu genel profili itibariyle, Tayvanlı üreticinin Z87 çipsetli anakart modellerinden tasarım izleri taşıyor.
Ivy Bridge-E serisi işlemciler ile birlikt gelecek PCIe 3.0 desteği, doğal SATA-III uyumluluğu ve SSD OC gibi özellikler için geliştirilen anakart üzerinde 8 adet DDR3 DIMM slotu bulunuyor. Kullanıcıların hız aşırtma ile 2400MHz'e kadar 128GB bellek ile kullanabileceği Asus X79 Deluxe, her ikisi de LGA2011 formunda olan Ivy Bridge-E ve Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Güçlendirilmöiş DIGI+ VRM tasarımı,  Dual Intelligent Processors 4 motoru ile yüksek verimlilik ve hız aşırtmaya yönelik arttırılan başarım yeni anakartın dikkat çeken yönleri arasında gösterilebilir. 
Güçlü görünümü ve yüksek kaliteli bileşenleri ile iddasını gözler önüne seren Asus X79 Deluxe, 12 adet SATA-III portu, dört adet PCIe 3.0 x16 portu ve çoklu ekran kartı desteği, diğer dahili bileşenler için iki adet PCIe 3.0 x1 slotları, Asus'a özgü Wi-FI Go, USB BIOS Flashback ve 3.0 Boost özellikleri ile birlikte Gigabit Ethernet, çok kanallı yüksek tanımlı ses ve hız aşırtma için konumlandırılmış yerleşik anahtarlar gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Asus X79 Deluxe'ün, Intel'in Ivy Bridge-E serisi işlemcileri lanse etmesiyle birlikte satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. 

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DH Misafiri 5 yıl
P9x79 deluxe ile x79 deluxe arasinda ne fark var? Hangisini tercih etmeli??
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DH Misafiri 5 yıl
Anakart alacaksanız tartışmasız GIGABYTE'dır. Fiyat performans orantısı rakipsiz kılıyor arkadaşlar.
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Sunstorms 5 yıl
anakart üzerindeki şu altın rengi hiç hoş durmuyor rog serisindeki kırmızı siyahın gözünü seveyim
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Evren 5 yıl
Ancak şöyle bir durum mevcut.12 adet Sata III yuvasının sadece 2 tanesi intel sata III geri kalanlar asmedia ve marvell.Bu ıkı köntrolcunun sata III anlamında ne kadar performans verdıgı tartısılır zaten.
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muaz1984 5 yıl
Asus sadece göz boyama yapmış.şimdi bunu 700-800 dolardan kakalamaya çalışır.
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rewolwer_ 5 yıl
yeni gelecek olan 4900 serisi işlemcilerin eski sandy bridge kartlara uyumu nasıl olacak acaba?
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl rewolwer_
BIOS Update ile kullanılabiliyor.
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JoeyBane 5 yıl
Bebek gibi ya. Al bunu vitrinle:)
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DreamSs 5 yıl
iki boru koy, altın rengine boya ... gelsin Türkiye'ye olsun 500- 700 Tl
al sana teknoloji
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Psydia 5 yıl DreamSs
DreamSs
iki boru koy, altın rengine boya ... gelsin Türkiye'ye olsun 500- 700 Tl
al sana teknoloji

500 700 tl olsa yine iyi hocam 500-700 dolardan asagi gelmez
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Psydia 5 yıl
2400 mhz biraz yavas degil mi 4 kanal ve x79'dan bahsediyoruz burada.
Bir de keske diger pcie slotlari x1 degil de x4 olsaymis...
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