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Asus oyuncu dizüstü pazarının lideri

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus oyuncu dizüstü pazarının lideri

Son yıllarda giderek durgunlaşan bilgisayar pazarında oyunseverlere yönelik olarak hazırlanan güçlü dizüstü modellerinin yer aldığı segment adeta bir kurtarıcı haline geldi ve üreticiler iddialı cihazlarla segmentte payını artırma çabası içerisinde. 

Yeni bir analize göre yılın ilk yarısında Asus oyuncu dizüstü bilgisayarı segmentinde yüzde 40 sevkiyat payı ile lider durumda. Lenovo yüzde 30 pay ile Asus'u takip ederken, MSI da yüzde 15 pay elde ederek üçüncü sıraya yerleşti. Acer ise yüzde 11 ile dördüncü oldu. Asus'un ROG markası altındaki dizüstü bilgisayarları oldukça fazla ilgi görüyor.

Analizde oyuncu bilgisayarı tanımlaması içerisinde Nvidia GeForce GTX 950M, 960M, 970M ve 980M ekran kartları ile birlikte satılan dizüstü modelleri dahil ediliyor. Bunların bir kısmı sadece oyunculara yönelik değil aynı zamanda zengin medya bilgisayarları olarak değerlendirildiği için analizde bunun kesin bir ayrımı yapılmamış ancak toplam zengin medya dizüstü sevkiyatının çeyrek bazda 10 milyon olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor. Oyuncu dizüstü modelleri ise kategoride küçük bir paya sahip. 

Lenovo'nun sevkiyatlarında üst seviye oyuncu dizüstü modellerinin sayısı daha fazla zira firmanın Çin'de sağlam bir müşteri tabanı bulunuyor. MSI ve Acer daha çok Avrupa pazarına yönelik ürünler satarken, Asus da global olarak satış yapıyor. Bu dört firma haricinde Alienware ve Razer da başarılı satışlara imza atıyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20150925PD204.html Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
Oyun için dizüstü bilgisayar alırsanız kışın kullanmanız tavsiyedir.
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alemburda34 3 yıl
Asus Amerika pazarında belki alınabilir ürünler ortaya çıkarıyor olabilir ama bence Lenovo hem Amerika vs pazarlarda hemde Türkiye de fiyatları çok alınabilir düzeyde.çeşit fazla Türkiye pazarında fiyatlarını çok iyi ayarlamislar.
Asus ve Lenovo eminim Türkiye 'deki satıştan çok memnunlardir ayrıca Lenovo TR çok iyi reklam ve pazarlama yapıyorlar.
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Mad 3 yıl
Ülkemizde en iyi fiyat performans oranı Monster da, GTX 960M 4000 lira ve üzerinde ki fiyatlara hatta 6000 lira gibi fiyatlara satılıyor. Ama Monster da 3300 liraya bulabiliyorsunuz. Üstelik adamlar indirim dahil yapıyorlar. Kimse kendini kandırmasın dolar bu haldeyken bu ürünler alınmaz.
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