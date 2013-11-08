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Asus, tabletlere yönelik klavye aksesuarını duyurdu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, tabletlere yönelik klavye aksesuarını duyurdu

Android dünyasına sunduğu ayrılabilir klavyeli tablet modelleri ile büyük beğeni kazanan Asus, bu konudaki tecrübesini bu kez tüm pazara sunmayı hedefliyor. Firma TransKeyboard adını verdiği klavye aksesuarını duyurdu.

TransKeyboard, Bluetooth 3.0 teknolojisi ile 10 inçe kadar boyutlara sahip tabletlere bağlanabiliyor ve katlanabilir kapağı sayesinde bir stand görevi de görüyor. Kullanılmadığı durumlarda kapağı kapatılarak muhafaza edilebiliyor. Ürün microUSB üzerinden şarj ediliyor.

Asus, TranskeyBoard ile bu sektörde mücadele eden Logitech ve Belkin gibi firmalara da rakip olacak. Akseusarın ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.  

http://www.talkandroid.com/182925-asus-demos-new-transkeyboard-a-bluetooth-keyboard-with-built-in-tablet-stand/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 5 yıl
Kullanışlı görülüyor.
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Atmosfx 5 yıl
Asus yaparsa en kalitelisini yapar yine ..
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