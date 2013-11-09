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Asus üst seviye anakart modeli Rampage IV Black Edition'ı kullanıma sunuyor

5 yıl
3,4b
1
29
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus üst seviye anakart modeli Rampage IV Black Edition'ı kullanıma sunuyor
Asus ürün gamına Intel'in Ivy Brige-E serisi işlemcileri için hazırladığı yeni bir üst seviye anakart daha ekledi. Rampage IV Black Edition adını taşıyan yeni model, E-ATX formundaki yapısı ile standart boyuttaki anakartlara kıyasla daha büyük olduğu için her kasa modeli ile uyumlu değil. ROG serisinin karakteristik özelliklerini taşıyan yani yüksek performans ve hız aşırtma yetenekleri vaad eden anakart üzerinde, dört adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunuyor. Kullanıcıların dört yollu SLI veya Crossfire kurmalarına olanak tanıyan Rampage IV Black Edition, GPGPU odaklı araştırma bilgisayarı toplamak isteyen profesyonelleri de hedefine alıyor.
Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip Ivy Bridge-E serisi işlemciler için 8 adet DDR3-DIMM slotu ile gelen anakart, yüksek kalite çıtasına sahip bileşenleri ve özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Çok sayıda USB 3.0 ve SATA konnektörü ile zenginleştirilen Rampage IV Black Edition, ROG serisi anakartlara özgü donanımsal hız aşırtma yeteneklerini de beraberinde getiriyor. Kutu içeriğinden çıkan özel kumanda sayesinde kullanıcıların, işlemci sıcaklığı gibi önemli parametreleri takip edebildiği anakart, SupremeFX ses teknolojisiyle geliyor. 
Çok kanal ses desteğine ek olarak yerleşik olarak kablosuz internet özelliğini de getiren anakart, Intel'in X79 çipsetini kullanan en güçlü Asus anakartı olma unvanını taşıyor. UEFI tabanlı grafiksel arayüzün çalıştığı özel BIOS'unda kullanıcılara çeşitli ayar seçenekleri sunan Rampage IV Black Edition, ROG RAMDisk teknolojisi sayesinde kullanılabilir sistem belleğinin %80'i kadarını özellikle oyunlarda daha yüksek performans isteyenler için yüksek hızlı sanal sürücü gibi kullandırabiliyor. Daha iyi ses başarımı içn ELNA ses kapasitörleri ve Alman yapımı WIMA film kapasitörler ile güçlendirilen anakartta, Cirrus Logic tarafından geliştirilen ve sinyal gürültü oranı 120dB olan CS4398 DAC çözümüne yer veriliyor.
Asus'a özgü Extreme Engine DIGI+ III voltaj regülatörü, NexFET mosfetler, 60A kapasiteli boğumlar, Japonya üretimi 10K siyah metalik kapasitörler gibi özelleştiröelerin de olduğu Asus ROG Rampage IV Black Edition, 18 Kasım tarihinde 500 dolar olan son kullanıcı satış fiyatı ile Amerika'daki performans tutkunlarının beğenisine sunulmuş olacak. 

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Chris Brown 5 yıl en beğenilen
Anakart piyasası ve teknolojisi işlemcilerden önde gidiyor maşallah.
Bu ve benzeri anakartların hakkını ne çipset verebiliyor nede o çipsetteki işlemciler. Durum Amd içinde İntel içinde aynı. Artık firmalar farklı farklı özellikler çıkarıyorlar ama genel performansa etki minimum düzeyde olduktan sonra ne fayda.


En iyi Fiyat / Performans oranını yakalamak isteyen kullanıcılar , üst seviye ürün gruplarında eğer ekstra bir özellik aramıyorlar ise anakart seçerken işlemciye verdikleri paranın 1/3 i ile 1/2 si aralığını tutturmaya çalışsınlar.

600TL lik bir anakart + 600TL lik Cpu yerine 400TL lik anakart + 800TL lik Cpu yada 300/400TL arası anakart + cpu ve artan para SSD yada Ekran Kartına yatırmak gibi.

0.00Ghz farklılığı sizin için önemli ise ve sıvı azotla rekor kıracaksanız helali hoş olsun tabiki


Anakart piyasası ve teknolojisi işlemcilerden önde gidiyor maşallah.Bu ve benzeri anakartların hakkını ne çipset verebiliyor nede o çipsetteki işle...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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by_mecova 5 yıl
merhaba. bu anakartla uyumlu olarak hangi ram'i tavsiye edersiniz?
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SuperSantorelli 5 yıl
Forza X79 Extreme 11..
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semih22 5 yıl
500 dolar yine 1000 tl eder ama tr ye gelse 2000 tl den satılır.
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Fear of the Dark 5 yıl
uzay gemisi gibi lan
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Hüsnü008 5 yıl
ah be arkadaş... anakart süper! ama tek eksiği çipseti x79 olmuş.. x89 bekliyorudum şahsen, bir ara haberi de yapılmıştı ama...
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
nasıl bir yakışıklılık bu ya ben bunu alsam bile izlemekten pc'yi kullanamamki
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JoeyBane 5 yıl
Bunu ya alıp camekana koyacaksın ya da plexi bir kasaya.
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TURK-ŞAD 5 yıl
Güzel anakart almaya maddi gücü yetenler için gerçekden çok hoş, bizim için ise kedi ile ciğer hikayesi....:)
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mustiki212 5 yıl
Rampage i her nedense her defasında "Rampa" diye görüyorum. var bu kelimde bişiler bi tek bunda oluyor yaw..:S
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Ride Or Die 5 yıl
Kaç para olur kimbilir
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DH | equ* 5 yıl
Malum sahis yine gelir "sistem aldim ama kullanmadim onlari satip bunu alsam mi ya ben isvecteyim burda fiyatlar uygun bla bla bla "
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Psydia 5 yıl DH | equ*
DH | equ*
Malum sahis yine gelir "sistem aldim ama kullanmadim onlari satip bunu alsam mi ya ben isvecteyim burda fiyatlar uygun bla bla bla "


*norvec
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ATX61 5 yıl
helal asus gine yapmış yapacagını
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Rekor kırmak adına üretilmiş bir model, geçenlerde de birkaç rekora imza atmıştı.

5 rekora imza atmış.

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