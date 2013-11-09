Asus üst seviye anakart modeli Rampage IV Black Edition'ı kullanıma sunuyor

Asus ürün gamına Intel'in Ivy Brige-E serisi işlemcileri için hazırladığı yeni bir üst seviye anakart daha ekledi. Rampage IV Black Edition adını taşıyan yeni model, E-ATX formundaki yapısı ile standart boyuttaki anakartlara kıyasla daha büyük olduğu için her kasa modeli ile uyumlu değil. ROG serisinin karakteristik özelliklerini taşıyan yani yüksek performans ve hız aşırtma yetenekleri vaad eden anakart üzerinde, dört adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunuyor. Kullanıcıların dört yollu SLI veya Crossfire kurmalarına olanak tanıyan Rampage IV Black Edition, GPGPU odaklı araştırma bilgisayarı toplamak isteyen profesyonelleri de hedefine alıyor.

Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip Ivy Bridge-E serisi işlemciler için 8 adet DDR3-DIMM slotu ile gelen anakart, yüksek kalite çıtasına sahip bileşenleri ve özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Çok sayıda USB 3.0 ve SATA konnektörü ile zenginleştirilen Rampage IV Black Edition, ROG serisi anakartlara özgü donanımsal hız aşırtma yeteneklerini de beraberinde getiriyor. Kutu içeriğinden çıkan özel kumanda sayesinde kullanıcıların, işlemci sıcaklığı gibi önemli parametreleri takip edebildiği anakart, SupremeFX ses teknolojisiyle geliyor.

Çok kanal ses desteğine ek olarak yerleşik olarak kablosuz internet özelliğini de getiren anakart, Intel'in X79 çipsetini kullanan en güçlü Asus anakartı olma unvanını taşıyor. UEFI tabanlı grafiksel arayüzün çalıştığı özel BIOS'unda kullanıcılara çeşitli ayar seçenekleri sunan Rampage IV Black Edition, ROG RAMDisk teknolojisi sayesinde kullanılabilir sistem belleğinin %80'i kadarını özellikle oyunlarda daha yüksek performans isteyenler için yüksek hızlı sanal sürücü gibi kullandırabiliyor. Daha iyi ses başarımı içn ELNA ses kapasitörleri ve Alman yapımı WIMA film kapasitörler ile güçlendirilen anakartta, Cirrus Logic tarafından geliştirilen ve sinyal gürültü oranı 120dB olan CS4398 DAC çözümüne yer veriliyor.

Asus'a özgü Extreme Engine DIGI+ III voltaj regülatörü, NexFET mosfetler, 60A kapasiteli boğumlar, Japonya üretimi 10K siyah metalik kapasitörler gibi özelleştiröelerin de olduğu Asus ROG Rampage IV Black Edition, 18 Kasım tarihinde 500 dolar olan son kullanıcı satış fiyatı ile Amerika'daki performans tutkunlarının beğenisine sunulmuş olacak.