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Asus yeni anakartı ROG Maximus V'in ilk görüntüsünü yayımladı

7 yıl
13,5b
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26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için 7 serisi anakartlarını tanıtmaya hazırlanıyor. CeBIT 2012 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulması beklenen anakartlar arasında detayları büyük bir merakla beklenen anakart ise hiç şüphe yok ki Republic of Gamers serisinin yeni üyeleri olacak.  
Henüz detayları açıklanmasa da, ROG Maximus V'e ait ilk görüntü yayımlandı. Intel'in Z77 çipsetini taşıyan anakart bu sayede hem K serisi çarpanı açık işlemciler için gelişmiş hız aşırtma kabiliyeti sunuyor hem de işlemciye entegre grafik biriminin kullanımını mümkün kılıyor. 22nm 3D transistör teknolojisi sayesinde hız aşırtma konusunda iddialı olması beklenen Ivy Bridge işlemci ailesi için ROG serisinin yeni üyelerinde geliştirilmiş donanımsal ve BIOS odaklı özelliklere yer verildiği de altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Asus, Maximus V modeline ek olarak ROG serisinin Extreme, Formula ve Micro-ATX formundaki Gene versiyonlarını da hazırlıyor.
Asus'un yeni anakartlarına ilişkin daha fazla detayın bu hafta sonuna doğru yayımlanması bekleniyor.

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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
YAV benim maximus 4 gene-z/gen3 modelimde ıvy bright ları destekliyor diye biliyordum dogrumu acaba bilen varsa yazarsa sevinirim.
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tanreall 7 yıl
Buram buram kalite kokuyor. ROG serisi gerçekten müthiş. HD5870 Matrix'imi özledim şu an.
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Erasmus78 7 yıl
Ben de gerçekten resim var sandım. İnsanların mal yerine konduğu bu tip haberlere öyle uyuz oluyorum ki...
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.:Romeo_Redline:. 7 yıl
sadece isminin ilk görüntüsü buda iyiymiş
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Nessarien 7 yıl
Güzel bir kart olacağı kesin full resmi çıksa da görsek :p Bakalım yeni platform 22nm'nin avantajıyla oc bazında sürekli kullanımda bize yüzde kaçlık bir performansın kapısını açacak.
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nirvanha 7 yıl
1-Sayın Fx57 geçen aykı haberinizde ASUS 'un bu yıl Cebit 2012 fuarına katılmayacağını yazmamışmıydınız ?
2-Kartıda fena resimlemişler yani nutkum tutuldu.Kartın geri kalanı nerede...
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furkant1 7 yıl
Anakartın görüntüsünden ne olucak ya tak kasaya dursun telefon mu bu görünüşü(tasarımı değil) önemli olsun. İşlevsel olsun yeter.
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halitozbasli 7 yıl
Umarim bu sefer PCİ-E lerin arasını yeterince acık yapmıslardır eskilerine heat sinkli gtx serisi kartları SLİ olarak baglamak imkansızdı; Sözüm ona gamer republic ana kart olacak. Anca su sogutması ile gtx 560ti leri sli yapa bildim
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E_Aydin35 7 yıl
Doğrusu Asus'un da bu işlemcilere çalışması, her nekadar kendi için olsada iyi bir durum.
Ben bir tek fiyat inşallah uygun olur diyorum kalite, güç müç sormuyorum zaten bu kadar yıl sonra İntel'e, çarpan kilidinin açık olarak gelmesi kullanıcı için çok iyi olmuş en kralından rahatça aşırtılabilir durumda ayarlar yapılarak çok iyi seviyelere taşınılabilir.. :)
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turbo-powwer 7 yıl
one-77 ha :D
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spaydix 7 yıl
kalite
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