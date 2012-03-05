Asus yeni anakartı ROG Maximus V'in ilk görüntüsünü yayımladı

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için 7 serisi anakartlarını tanıtmaya hazırlanıyor. CeBIT 2012 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulması beklenen anakartlar arasında detayları büyük bir merakla beklenen anakart ise hiç şüphe yok ki Republic of Gamers serisinin yeni üyeleri olacak.

Henüz detayları açıklanmasa da, ROG Maximus V'e ait ilk görüntü yayımlandı. Intel'in Z77 çipsetini taşıyan anakart bu sayede hem K serisi çarpanı açık işlemciler için gelişmiş hız aşırtma kabiliyeti sunuyor hem de işlemciye entegre grafik biriminin kullanımını mümkün kılıyor. 22nm 3D transistör teknolojisi sayesinde hız aşırtma konusunda iddialı olması beklenen Ivy Bridge işlemci ailesi için ROG serisinin yeni üyelerinde geliştirilmiş donanımsal ve BIOS odaklı özelliklere yer verildiği de altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. Asus, Maximus V modeline ek olarak ROG serisinin Extreme, Formula ve Micro-ATX formundaki Gene versiyonlarını da hazırlıyor.

Asus'un yeni anakartlarına ilişkin daha fazla detayın bu hafta sonuna doğru yayımlanması bekleniyor.