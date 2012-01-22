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Asus yeni anakartı Rampage IV Gene'yi satışa sunuyor

7 yıl
14,4b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni anakartı Rampage IV Gene'yi satışa sunuyor
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Geçtiğimiz günlerde X79 çipsetli anakart pazarının %70'ine hakim olduğunu açıklayan Asus, donanım meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için Republic of Gamers serisine "atom karınca" yakıştırması yapılan yeni bir anakart daha ekledi. İlk detayları Kasım ayında ortaya çıkan ancak o dönemden bu yana hakkında daha fazla açıklama yapılmayan Rampage IV Gene, resmi olarak tanıtıldı.
Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Micro-ATX formundaki Asus Rampage IV Gene, Republic of Gamers serisinin karakteristik tasarım ve donanım özelliklerini LGA2011 platformuna daha kompakt boyutlar ile sunuyor. Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerinin tamamına destek sunan anakartta, dört adet DDR3 bellek slotu bulunuyor. AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu GPU kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ile donatılan anakartta ayrıca diğer dahili donanımlar için bir adet PCIe x4 slotu da bulunuyor.
Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde kırmızı renkli komponentlerle agresif bir görünüm sergileyen Rampage IV Gene, UEFI tabanlı gelişmiş BIOS tasarımı ile hız aşırtma tutkunlarına sistemin hemen her detayı üzerinde gelişmiş kontrol ve ayar olanağı sunuyor. Kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına ek olarak profesyoneller için donanımsal voltaj okuma noktaları ile gelen anakarta, Asus'un Extreme Edgine Digi+ II teknolojisi eşlik ediyor. 
Supreme FX III ses teknolojisinin eşlik ettiği anakartın diğer özellikleri arasında USB 3.0, SATA-III, eSATA ve optik dijital ses çıkışları bulunuyor. Intel'in en yüksek performanslı masaüstü işlemcilerini daha kompakt sistemlerde kullanmak veya hız aşırtma çalışmaları için geleneksel ATX anakartlara göre daha minyatür sisteme ihtiyaç duyan kullanıcıların hedeflendiği Asus Rampage IV Gene'nin yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı. 
Asus yeni anakartı Rampage IV Gene'yi satışa sunuyor
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mncs35 7 yıl
@boox
aldın bi araba 1-2 yıl sonra yeni kasası çıktı ne yapcan arabayıdamı çöpe atcan? anlaşılan sen amd hayranısın...sen merak etme hastası her zaman en son teknolojiye düşünmeden parayı verir...
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boox 7 yıl
Fiyatı 299 dolar +KDV eee buna birde Sandy Bridge-E işlemci alınıncaksın.
1-1.5 yıl sonra intel yeni bir soket çıkartacak ondan sonra at çöpe gitsin.
Suç İntel'in tekel sanki anasını satayım. Uçuk fiyatlardan piyasaya mal sürüyor doğal olarak ucuk fiyatlı işlemcinin uçuk fiyatlı anakartı olur. Yemin ediyorum mal bu İntel. Kullanıcı kazıklama politikası güdüyor yıllardır.
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xLmNt13 7 yıl
kendi küçük fiyatı büyük :)
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eulogy 7 yıl
ucuz yollu giriş seviyesi için ideal, internet kafeler, ofisler için biçilmiş kaftan...
:P
2 Yanıt Yanıtla
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Patronage 7 yıl eulogy
eulogy

ucuz yollu giriş seviyesi için ideal, internet kafeler, ofisler için biçilmiş kaftan...

:P

Ucuz yollu ve giriş seviyesi için mi
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venom.X 7 yıl eulogy
eulogy

ucuz yollu giriş seviyesi için ideal, internet kafeler, ofisler için biçilmiş kaftan...

:P


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CodeMachine 7 yıl
Asus Gene serisine creative ses kartı koyuyor ama extreme modele koymuyor, en uyuz olduğum yanı bu.
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musti545 7 yıl
çok sıkışmış .d
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IceRulez 7 yıl
o.O anakart küçük mü normal mi ?
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Zaman Ötesi 7 yıl IceRulez
IceRulez

o.O anakart küçük mü normal mi ?

standart micro atx işte
işlemci slotu biraz büyükçe bu X79 un ondan biraz daha küçük geliyor göze

maalesef fiyatı boyu ile orantılı olmuyor bunun
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uyesercan 7 yıl
@spinalsurgeon
extreme'deki fanı biostan açıp kapatabiliyorsunuz. Normal kullanımda açmaya da gerek yok zaten; sadece extreme overclock yani sıvı azot vs uygulayıp yüksek voltaj veriyorsanız chipsete o zaman kullanılmak üzere eklenmiş bir aparat.
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spinalsurgeon 7 yıl
@uyesercan

bi incelemede kapatılmıyo diye duymuştum ve çok rahatsız edici bi ses veriyodu. hatta sırf bu yüzden ud7 düşünür olmuştum bunu duyduğuma sevindim. bilgi için teşekkürler.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi hemde çok iyi Asus ve anakart gözü kapalı alırım :) İntel işlemcilerine eyr vermesi güzel bir durum....
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spinalsurgeon 7 yıl
şundaki güney köprüsü pasif soğutma extreme de de olsa n'olurdu ki...
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nysarac 7 yıl
8 pin cpu güç yeri cok sıkış tepiş olmuş :D
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