Asus yeni anakartı Rampage IV Gene'yi satışa sunuyor

Geçtiğimiz günlerde X79 çipsetli anakart pazarının %70'ine hakim olduğunu açıklayan Asus, donanım meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için Republic of Gamers serisine "atom karınca" yakıştırması yapılan yeni bir anakart daha ekledi. İlk detayları Kasım ayında ortaya çıkan ancak o dönemden bu yana hakkında daha fazla açıklama yapılmayan Rampage IV Gene, resmi olarak tanıtıldı.

Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Micro-ATX formundaki Asus Rampage IV Gene, Republic of Gamers serisinin karakteristik tasarım ve donanım özelliklerini LGA2011 platformuna daha kompakt boyutlar ile sunuyor. Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerinin tamamına destek sunan anakartta, dört adet DDR3 bellek slotu bulunuyor. AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu GPU kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ile donatılan anakartta ayrıca diğer dahili donanımlar için bir adet PCIe x4 slotu da bulunuyor.

Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde kırmızı renkli komponentlerle agresif bir görünüm sergileyen Rampage IV Gene, UEFI tabanlı gelişmiş BIOS tasarımı ile hız aşırtma tutkunlarına sistemin hemen her detayı üzerinde gelişmiş kontrol ve ayar olanağı sunuyor. Kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına ek olarak profesyoneller için donanımsal voltaj okuma noktaları ile gelen anakarta, Asus'un Extreme Edgine Digi+ II teknolojisi eşlik ediyor.

Supreme FX III ses teknolojisinin eşlik ettiği anakartın diğer özellikleri arasında USB 3.0, SATA-III, eSATA ve optik dijital ses çıkışları bulunuyor. Intel'in en yüksek performanslı masaüstü işlemcilerini daha kompakt sistemlerde kullanmak veya hız aşırtma çalışmaları için geleneksel ATX anakartlara göre daha minyatür sisteme ihtiyaç duyan kullanıcıların hedeflendiği Asus Rampage IV Gene'nin yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.