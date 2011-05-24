Asus yeni nesil tablet bilgisayarına ait ilk görüntüleri yayınladı

Google'ın Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini ve Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan Eee Pad Transformer modeli yurt dışında yüksek satış rakamlarıa ulaşan Asus, tablet bilgisayar pazarındaki iddiasını arttırmaya hazırlanıyor. Firma yakın gelecekte sunmayı planladığı yeni tableti için bazı görseller yayınladı.

Tayvan'ın Taipei kentinde önümüzdeki haftaya başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda lanse edilmesi beklenen tablet bilgisayarı, görsellerden anlaşıldığı kadarıyla şık bir tasarıma sahip olacak. Hangi platformu kullanacağı henüz net olarak bilinmeyen tabletin, Asus'un üzerinde uzun süredir çalıştığı MeeGo işletim sistemi tablet olabileceği de iddia edilmiyor değil.

Diğer taraftan tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan ve şu an sadece Motorola'nın Xoom isimli tablet bilgisayarı için yayınlanan Android 3.1 işletim sistemi de olası ihtimaller arasında yer alıyor. Yeni tabletle ilgili diğer bir iddia ise donanım tarafında Intel'in Oak Trail platformunu kullandığı yönünde zira Intel, Android 3.1 + Oak Trail birlikteliğine büyük önem veriyor.

Asus'un yeni tabletine ilişkin merak edilen tüm detayların önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.