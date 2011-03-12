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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan Sandy Bridge tabanku 17.3-inç boyutunda dizüstü bilgisayar; K73

8 yıl
13,4b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Sandy Bridge tabanku 17.3-inç boyutunda dizüstü bilgisayar; K73
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Asus tanıtımını CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı K73 isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Doku işlemeli Alüminyum kasaya sahip olan Asus K73, ekstra geniş ciklet klavyesi, toz geçirmez tuşları, çoklu dokunmatik touchpad ve daha rahat kullanım için IceCool teknolojisi ile çalışma anında ısınması önlenen bilek dayama kısmı gibi detaylara sahip.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan K73, Core i3-2310M, Core i5-2410M veya Core i7-2630QM ile tercih edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğine sahip olan dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik veya GeForce GT 540M ile konfigüre edilebiliyor. Optik sürücü olarak hem DVD hem de Blu-ray seçeneklerinin verildiği Asus K73, aynı zamanda 750GB'a kadar 5400/7200 devir/dakika hızlarında disk opsiyonları sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1, Altec Lansing hoparlörler, HDMI çıkışı ve 5200 mAh kapasiteli 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen Asus K73'ün yurt dışı başlangı. fiyatı 500 Avro olarak açıklandı.

Asus'dan Sandy Bridge tabanku 17.3-inç boyutunda dizüstü bilgisayar; K73
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Asus'dan Sandy Bridge tabanku 17.3-inç boyutunda dizüstü bilgisayar; K73
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tahir40 8 yıl
Tam Snow Leopard Kurulacak Makina :)
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DH Misafiri 8 yıl
teknik servisteyim asusların menteşeleri ile ilgili problem var ve hala düzeltemediler.bu sorun düzelmedikçe kimseye tavsiye etmiyorum.
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pntgrmyk 8 yıl
Benim anlatmak istediğimde o zaten.Malesef aşırı pahalı sony monster apple gibi bilgisayarın kasa kalitesi yüksek anak fiyatları da bi hayli yüksek monster üst sınıf kullanıcı için bence. Apple ve sony olarak bakarsak burada bu özellikteki bir apple ve sony ne kadar fiyat biçileceğini biliyoruz.Durum açıkça ortada tabi ev kullanıcısı değilseniz bunu almanıza gerek yok daha kaliteli daha iyi şeyler alabilrsiniz ama ev kullanıcısı için bence süper.
Ekleme: Lenovo larında bazı serilerdeki kasaları çok iyi.Ancak lenovo z560 modelinin özellkileri ve fiyatına bir bakın siz karar verin (:
Vatanda 3 hafta önce 1,800 tl'ydi.
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dentv 8 yıl
kapak menteşelerinde sorun çıkıyor genelde kasa olarak yaramaz daha öncede kasa yapısı ile ilgili yorum yapan arkadaşlara katılıyorum ..
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theyapici 8 yıl
asus güzel bir makine yapmış yine ama 17 biraz büyük kaçmış bence
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pntgrmyk 8 yıl
Malesef iyi olan bilgisayarlarda aşırı derecede pahalıya satılıyor ülke böyle ötv kdv gümrük derken fiyat kabarıyor benimde 2,500-3,000 tl param olsa direk monster alırım.Asusun sitesine baktım K53-K62-K63-K72 serileri ve yeni K73 serisi var yanlış yazmamısımdır inşallah.
Her ne olursa olsun ucuz olursa bu özelliklere gerçekten bir çok kişinin tercihi olabilir kasa hakkında inceleme yapılmadan da bilgi vermek olmaz gibi. Sonuçta casper kötü diyende var iyi diyende hatta macbook kötü diyende var iyi diyinde adam 4000$ saymış para iadesi istiyo (:

Yinede dedğim gibi bir çok kişinin tercihi olacaktır ucuz gelirse tabi
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i run each teen me 8 yıl
ne kadar iyi özellikli laptop yaparsa yapsın, sağlam bir kasa yapamadıktan sonra benim için sıfırdır. şimdiye kadar 2 asus aldım 2sinide kasaları resmen döküldü...
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pEgaTR 8 yıl

a6vm

ne kadar iyi özellikli laptop yaparsa yapsın, sağlam bir kasa yapamadıktan sonra benim için sıfırdır. şimdiye kadar 2 asus aldım 2sinide kasaları resmen döküldü...



Katılıyorum , çok güzel bileşenler kullanılsada kasaları çok dananıksız oluyor asusların . Biraz daha iyileştirseler en alınası notebook lar asus lar ama sorun kasa ... 3 senedir vaio kullanıyorum , sanki ilk günki gibi , sorun problem vs yok ...
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pntgrmyk 8 yıl
Core i7li ve 750gb 7200 devir olan modelinin yurtdışı fiyatı 500 avro ise normal gibi ayrıca gt540m hd5650den üstün
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