Asus'dan Sandy Bridge tabanku 17.3-inç boyutunda dizüstü bilgisayar; K73

Asus tanıtımını CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı K73 isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Doku işlemeli Alüminyum kasaya sahip olan Asus K73, ekstra geniş ciklet klavyesi, toz geçirmez tuşları, çoklu dokunmatik touchpad ve daha rahat kullanım için IceCool teknolojisi ile çalışma anında ısınması önlenen bilek dayama kısmı gibi detaylara sahip.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan K73, Core i3-2310M, Core i5-2410M veya Core i7-2630QM ile tercih edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteğine sahip olan dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik veya GeForce GT 540M ile konfigüre edilebiliyor. Optik sürücü olarak hem DVD hem de Blu-ray seçeneklerinin verildiği Asus K73, aynı zamanda 750GB'a kadar 5400/7200 devir/dakika hızlarında disk opsiyonları sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1, Altec Lansing hoparlörler, HDMI çıkışı ve 5200 mAh kapasiteli 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen Asus K73'ün yurt dışı başlangı. fiyatı 500 Avro olarak açıklandı.