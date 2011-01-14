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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan oyuncular için Sandy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayar

8 yıl
9,9b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyuncular için hazırladığı ROG serisi dizüstü bilgisayar ailesine, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan yeni bir model daha ekledi. ROG G73SW-TZ083V olarak isimlendirilen yüksek performanslı dizüstü bilgisayar, donanım özellikleri kadar serinin genel karateristiğini yansıran tasarım detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Intel'in 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan sistem, 8GB DDR3 bellek ile geliyor. 500GB kapasiteli çift disk ile toplamda 1TB depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17-.3-inç boyutunda LED backlit ekran ve 1.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460M ekran kartıyla geliyor.

USB 3.0 gibi yeni teknolojilere de sahip olan oyun odaklı dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detaylara da yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Professional 64-bit işletim sistemiyle gelen sistem, ihtiyaç duyduğu gücü ise 51200 mAh kapasiteli 8 hücreli pil üzerinden sağlıyor.

Asus ROG G73SW-TZ083V, Avrupa'da 1800 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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Luc4sHood 8 yıl
O sisteme o ekran kartı olmamış bence
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