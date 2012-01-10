Asus'dan oyunculara yönelik yeni ses kartı; ROG Phoebus

Asus oyuncular için hazırladığı Republic of Gamers serisi yeni ses kartını tanıttı. Phoebus adı verilen yeni ses kartı hem tasarım özellikleri hem de üzerinde barındırdığı komponentlerle, oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Çok kanallı oyun sesleri ve en iyisi pozisyonel ses deneyimi için tasarlanan ROG Phoebus, C-Media'nın en yeni ses çipseti olan CMI 8788HD Oxygen Express'i kullanıyor. Burası çünkü bu ses çipi aynı zamanda doğal PCI Express desteği de içeriyor. Bundan önceki Asus ses kartlarında Oxygen HD ses çipi ile Asus AV100 yongası kullanılıyor ve PCI Express kullanımı için PLX üretimi köprü yongasına yer veriliyordu.

Sinyal gürültü oranı 127 dbA olan ses kartında, kulaklık ve ön çıkış kanallar için ana DAC olarak TI-BB PCM1792A yongasına yer veriliyor. Diğer ana kanallar Cirrus Logic üretimi yonganın (muhtemelen de CS5381) kullanıldığı ses kartında ses kanallarındaki bağımsız setleri üstlenmesi için de Realtek ALC89 (110dbA) çipi bulunuyor. AMP tarafından Texas Instruments 6120A2 çözümüne yer verildiği düşünülen ROG Phoebus'ta, kart üstü pek çok komponentin elektriksel olarak izole edildiği belirtiliyor. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ve özel soğutucu tasarımı ile ekran kartlarını andıran Asus Republic Of Gamers Phoebus'un çıkış tarihi ve fiyatı hakkında şu an için net bilgi olmasa da tasarımı ve donanımı dikkate alındığında ROG Phoebus'ın çokta ucuz olmayacağı yönünde tahmin yapılabilir.