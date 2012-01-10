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Asus'dan oyunculara yönelik yeni ses kartı; ROG Phoebus

7 yıl
20,2b
1
26
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan oyunculara yönelik yeni ses kartı; ROG Phoebus
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Asus oyuncular için hazırladığı Republic of Gamers serisi yeni ses kartını tanıttı. Phoebus adı verilen yeni ses kartı hem tasarım özellikleri hem de üzerinde barındırdığı komponentlerle, oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Çok kanallı oyun sesleri ve en iyisi pozisyonel ses deneyimi için tasarlanan ROG Phoebus, C-Media'nın en yeni ses çipseti olan CMI 8788HD Oxygen Express'i kullanıyor. Burası çünkü bu ses çipi aynı zamanda doğal PCI Express desteği de içeriyor. Bundan önceki Asus ses kartlarında Oxygen HD ses çipi ile Asus AV100 yongası kullanılıyor ve PCI Express kullanımı için PLX üretimi köprü yongasına yer veriliyordu.
Sinyal gürültü oranı 127 dbA olan ses kartında, kulaklık ve ön çıkış kanallar için ana DAC olarak TI-BB PCM1792A yongasına yer veriliyor. Diğer ana kanallar Cirrus Logic üretimi yonganın (muhtemelen de CS5381) kullanıldığı ses kartında ses kanallarındaki bağımsız setleri üstlenmesi için de Realtek ALC89 (110dbA) çipi bulunuyor. AMP tarafından Texas Instruments 6120A2 çözümüne yer verildiği düşünülen ROG Phoebus'ta,  kart üstü pek çok komponentin elektriksel olarak izole edildiği belirtiliyor. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ve özel soğutucu tasarımı ile ekran kartlarını andıran Asus Republic Of Gamers Phoebus'un çıkış tarihi ve fiyatı hakkında şu an için net bilgi olmasa da tasarımı ve donanımı dikkate alındığında ROG Phoebus'ın çokta ucuz olmayacağı yönünde tahmin yapılabilir. 
Asus'dan oyunculara yönelik yeni ses kartı; ROG Phoebus
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umur BEY 7 yıl
Asus forumlarında Nisan ayında lansmanı yapılıp, Mayıs ayında satıcıların elinde olacakmış, deniyor. Tabii bizim ülkeye gelirmi bilemem.
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DH Misafiri 7 yıl
güzel karta benziyor..
şuan için windows 7 nin tek sorunu bu tip kartların sürücüleri demiyim de yazılımlarındaki oynatıcı player ve digital arayüzlerinde bir uyumsuzluk yada diğer donanımlarla [mouse klavye joystick vs.] çakışması söz konusu.. ancak bu durumun windows 8 de giderileceğini düşünüyorum..
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pccommander 7 yıl
madem windows 7 dide ses için işlemci kullanılıyor o zaman adamlar niye şu karta bu kadar para versinler 8,832 TL (KDV dahil)
compel.com.tr/... kimse profesyonelde ondan demesin kimse almaz öyle birşey olsa

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/20900/5C65EB07982C45E6B792ABDBDE35BB52.jpg[/image]
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DH Misafiri 7 yıl
Su ankı bılgısayarımı upgr etmeyı dusunuyorum bende bu bılgısayarı xp ye cevırırım olur bıter muzık mı yenı nesıl oyun mu dersenız tercıhım muzık olacaktır.Demekkı xp cd sını ıyı saklamalıyım ve bır bılgısayrım xp lı olmalı.
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aykutx 7 yıl
Ses kalitesini dinlemeden bir şey demek çok zor.
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met@lrock 7 yıl
Dayanıklılık açısından sırf katı kapasitör kullanılmasını dilerdim.
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speedy35 7 yıl
Pc de ses kartı kullanmak oyuna entegreli olmamalı.Stereo,multimedia ses olanaklarını sunan kartlara yoğunlaşmak en güzeli.Oldum olası asustan istediğim talepleri alamadım.Hep bir taraf eksik.Eski dahi olsa favori şu anda elite pro: konsolu, oyun,film.ve müzik özellikleri ile.İster oyun moduna geçin 5.1 çevresel ses alın ister optic coax ister hi-fi bağlanın.Ama tabi oyun düşkünü arkadaşlara birşey diyemem fiyat performans olarak konuşuyorum.

Bilgi için teşekkürler @fx57 .
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escapethelife 7 yıl
tasarımı güzel olmuş.
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OverClocK1ng 7 yıl
Sevgili CoreXXX
Sanıyorum hiç Aureal Vortex kullanmadın...
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vbalikci 7 yıl
Ya biri bana şunu söylesin, Asus xonar 2 kullanıyorum, ondan önce d1 kullanıyordum, ondan önce de onboard ses kartım vardı, her "kullandığım" kartla birlikte "performans, ses kalitesi arttı" nasıl oluyor peki bu? Biri bana bunu anlatabilir mi? müzik dinlememişim diyorum "her" kartla birlikte..
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burbarian 7 yıl vbalikci
vbalikci

Ya biri bana şunu söylesin, Asus xonar 2 kullanıyorum, ondan önce d1 kullanıyordum, ondan önce de onboard ses kartım vardı, her "kullandığım" kartla birlikte "performans, ses kalitesi arttı" nasıl oluyor peki bu? Biri bana bunu anlatabilir mi? müzik dinlememişim diyorum "her" kartla birlikte..

Aynen katılıyorum. Şu an Xonar D2 kullanıyorum. Ondan önce Audigy2 ZS, ondan önce Live, ondan önce de hep creative. Her seferinde ses kalitesi arttı. Ya da ben para harcadığım için kendimi kandırıyorum. Plasebo etkisi...
Audigy2 kullanırken xp de çok iyiydi. Win7 kurunca karttan nefret ettim, asus aldım rahatladım. Elbette işletim sistemi etkiliyor fakat bunun yanında kartta kullanılan malzemeler ile sürücüler de çok önemli.
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CoreXXX 7 yıl
x-fi varken c media iş yaparmı bilmem ama ben 300 tl vereceksem bi ses kartına creative alırım çünkü bi kere x-fi ile müziğe alışırsanız başka sesler saman gibi geliyor
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DH Misafiri 7 yıl
Şöyle buyurmuşlar:
intel111110.01.2012 14:56:32 Artık ses kartının bir önemi yok ki!
Çünkü Windows Vista 7 ve 8 işletim sistemlerinde ses kartı kullanılamıyor!!!!
Bilgisayarda ses, ses kartı üzerinden değil işlemci üzerinden işlenerek elde edilebiliyor.
Haliyle bu yüzden ses kalitesi düşüyor. (Microsoft`un 350 dolara sattığı işletim sisteminde neden böyle birşey yaptığı ise tam bir muamma!)
-----------------
Tabi, Windows 8 ile klavye ve mouse kullanımı da yasaklanacak, yasakları çiğneyenler tutuklanacak. Windows 9'da da ekran kartı ve monitör yasaklanacak, kullanıcıların telepati ile bilgisayarla iletişim halinde olmaları istenecek.
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söylediklerisallanmayan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şöyle buyurmuşlar:

intel111110.01.2012 14:56:32 Artık ses kartının bir önemi yok ki!

Çünkü Windows Vista 7 ve 8 işletim sistemlerinde ses kartı kullanılamıyor!!!!

Bilgisayarda ses, ses kartı üzerinden değil işlemci üzerinden işlenerek elde edilebiliyor.

Haliyle bu yüzden ses kalitesi düşüyor. (Microsoft`un 350 dolara sattığı işletim sisteminde neden böyle birşey yaptığı ise tam bir muamma!)

-----------------

Tabi, Windows 8 ile klavye ve mouse kullanımı da yasaklanacak, yasakları çiğneyenler tutuklanacak. Windows 9'da da ekran kartı ve monitör yasaklanacak, kullanıcıların telepati ile bilgisayarla iletişim halinde olmaları istenecek.

!!??


Hadi bana inanmıyorsunuz, bari bir bilene sorun!
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Gelu 7 yıl
250$+ minimum fiyat olcaktir abd de..Burda artik 1000 liralari bulur.
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