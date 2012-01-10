Asus'dan oyunculara yönelik yeni ses kartı; ROG Phoebus

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus oyuncular için hazırladığı Republic of Gamers serisi yeni ses kartını tanıttı. Phoebus adı verilen yeni ses kartı hem tasarım özellikleri hem de üzerinde barındırdığı komponentlerle, oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Çok kanallı oyun sesleri ve en iyisi pozisyonel ses deneyimi için tasarlanan ROG Phoebus, C-Media'nın en yeni ses çipseti olan CMI 8788HD Oxygen Express'i kullanıyor. Burası çünkü bu ses çipi aynı zamanda doğal PCI Express desteği de içeriyor. Bundan önceki Asus ses kartlarında Oxygen HD ses çipi ile Asus AV100 yongası kullanılıyor ve PCI Express kullanımı için PLX üretimi köprü yongasına yer veriliyordu.
Sinyal gürültü oranı 127 dbA olan ses kartında, kulaklık ve ön çıkış kanallar için ana DAC olarak TI-BB PCM1792A yongasına yer veriliyor. Diğer ana kanallar Cirrus Logic üretimi yonganın (muhtemelen de CS5381) kullanıldığı ses kartında ses kanallarındaki bağımsız setleri üstlenmesi için de Realtek ALC89 (110dbA) çipi bulunuyor. AMP tarafından Texas Instruments 6120A2 çözümüne yer verildiği düşünülen ROG Phoebus'ta, kart üstü pek çok komponentin elektriksel olarak izole edildiği belirtiliyor. Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen ve özel soğutucu tasarımı ile ekran kartlarını andıran Asus Republic Of Gamers Phoebus'un çıkış tarihi ve fiyatı hakkında şu an için net bilgi olmasa da tasarımı ve donanımı dikkate alındığında ROG Phoebus'ın çokta ucuz olmayacağı yönünde tahmin yapılabilir.
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şuan için windows 7 nin tek sorunu bu tip kartların sürücüleri demiyim de yazılımlarındaki oynatıcı player ve digital arayüzlerinde bir uyumsuzluk yada diğer donanımlarla [mouse klavye joystick vs.] çakışması söz konusu.. ancak bu durumun windows 8 de giderileceğini düşünüyorum..
compel.com.tr/... kimse profesyonelde ondan demesin kimse almaz öyle birşey olsa
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Bilgi için teşekkürler @fx57 .
Sanıyorum hiç Aureal Vortex kullanmadın...
Aynen katılıyorum. Şu an Xonar D2 kullanıyorum. Ondan önce Audigy2 ZS, ondan önce Live, ondan önce de hep creative. Her seferinde ses kalitesi arttı. Ya da ben para harcadığım için kendimi kandırıyorum. Plasebo etkisi... Audigy2 kullanırken xp de çok iyiydi. Win7 kurunca karttan nefret ettim, asus aldım rahatladım. Elbette işletim sistemi etkiliyor fakat bunun yanında kartta kullanılan malzemeler ile sürücüler de çok önemli.
intel111110.01.2012 14:56:32 Artık ses kartının bir önemi yok ki!
Çünkü Windows Vista 7 ve 8 işletim sistemlerinde ses kartı kullanılamıyor!!!!
Bilgisayarda ses, ses kartı üzerinden değil işlemci üzerinden işlenerek elde edilebiliyor.
Haliyle bu yüzden ses kalitesi düşüyor. (Microsoft`un 350 dolara sattığı işletim sisteminde neden böyle birşey yaptığı ise tam bir muamma!)
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Tabi, Windows 8 ile klavye ve mouse kullanımı da yasaklanacak, yasakları çiğneyenler tutuklanacak. Windows 9'da da ekran kartı ve monitör yasaklanacak, kullanıcıların telepati ile bilgisayarla iletişim halinde olmaları istenecek.
!!??
Hadi bana inanmıyorsunuz, bari bir bilene sorun!