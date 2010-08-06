Asus'dan yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: Sabertooth X58

Asus bugün yaptığı bir açıklamayla TUF serisi anakart ailesinin ikinci modeli olan SaberTooth X58'i duyurdu. İlk defa Computex 2010 fuarında tanıtılan anakart tasarım özellikleriyle serinin ilk temsilcisi olan P55 modelini hatırlatıyor. Stabilite, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık için yüksek kaliteli özel komponentlerle donatılan anakartın, CeraM!X adı verilen soğutucu tasarımı ile gelenesel anakart soğutucularından farklı olarak çok daha iyi soğutma performansı sunduğu Asus tarafından özellikle belirtiliyor.

Uzun ömürlü katı kapasitörlere ve özel MOSFET'lere sahip olduğu belirtilen anakartta 8+2 fazlı güç tasarımı kullanılıyor. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcilerine destek sunan anakart, 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Üzerinde bulunan üç adet PCIe x16 slotu ile ATi Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan Sabertooth X58 aynı zamanda SATA 6Gbps ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Tasarım özellikleri itibariyle kaslı bir görünüme sahip olan Sabertooth X58'in diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve FireWire portu gibi detaylara yer veriliyor. Asus tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Sabertooth X58 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.