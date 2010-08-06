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Asus'dan yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: Sabertooth X58

8 yıl
20,1b
1
29
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus bugün yaptığı bir açıklamayla TUF serisi anakart ailesinin ikinci modeli olan SaberTooth X58'i duyurdu. İlk defa Computex 2010 fuarında tanıtılan anakart tasarım özellikleriyle serinin ilk temsilcisi olan P55 modelini hatırlatıyor. Stabilite, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık için yüksek kaliteli özel komponentlerle donatılan anakartın, CeraM!X adı verilen soğutucu tasarımı ile gelenesel anakart soğutucularından farklı olarak çok daha iyi soğutma performansı sunduğu Asus tarafından özellikle belirtiliyor.

Uzun ömürlü katı kapasitörlere ve özel MOSFET'lere sahip olduğu belirtilen anakartta 8+2 fazlı güç tasarımı kullanılıyor. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcilerine destek sunan anakart, 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Üzerinde bulunan üç adet PCIe x16 slotu ile ATi Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan Sabertooth X58 aynı zamanda SATA 6Gbps ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Tasarım özellikleri itibariyle kaslı bir görünüme sahip olan Sabertooth X58'in diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve FireWire portu gibi detaylara yer veriliyor. Asus tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Sabertooth X58 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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gholen 7 yıl
kullanıyorum harika bir anakart. ama şu saatten sonra p67sini yada x79unu tavsiye ederim. zira bizden geçti aldık zamanında x58 mi kaldı ey gidi günler hey :P
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GameSpring 8 yıl
incelemesi pckoloji.com/...
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Çalıyakalı 8 yıl
güzel kart , görünümüde güzel x58a-ud7 yi satıp bunu alsam mı ki
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systemexp 8 yıl
İsterseler çelikten üretsinler, yeter ki sağlam olsun da... :))
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Furkán 8 yıl
Gerçekten mükemmel bir Anakart'a benziyo.. Kullanılan Renkler ve Anakartın tasarımı çok iyi..
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ogkasa 8 yıl
Asus kalitesini yine konuşturmus.
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mehmetgirgin 8 yıl
sabertooth diye mob vardı knight ta :D
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Iron Mask 8 yıl
X58 mainboard sıralamam : 1- EVGA X58 SLI Classified 2- EVGA X58 FTW3 3- ASUS Rampage III Extreme 4- ASUS P6X58D Premium 5- MSI Big Bang-XPower 6- Foxconn Flaming Blade (7)- DÜNYANIN EN PAHALI X58 KARTI 700 $ 'lık "bol bakırlı" GIGABYTE GA-X58A-UD9
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MÜŞAVİR 8 yıl
İlk defa ASUS'un bir anakartını bu kadar beğendim. Özellikle üzerindeki yerleşim, kullanılan renkler v.s. mükemmel olmuş. Bize nasip olmaz ama kullanmak hoş olurdu.
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mk2kill 8 yıl

Iron Mask

X58 mainboard sıralamam : 1- EVGA X58 SLI Classified 2- EVGA X58 FTW3 3- ASUS Rampage III Extreme 4- ASUS P6X58D Premium 5- MSI Big Bang-XPower 6- Foxconn Flaming Blade (7)- DÜNYANIN EN PAHALI X58 KARTI 700 $ 'lık "bol bakırlı" GIGABYTE GA-X58A-UD9


zaten herkes sen bir siralama yapsan da biz de kartlari ona gore alsak diye bekliyordu.
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Iron Mask 8 yıl
Vaaaay sataşma var.İyi ki Gigabyte'ın türkçe sitesinden iki şey okuyup öğrenmişsin oz nin ne olduğunu bilmeden ahkam kesiyorsun. 2oz=2x28,5=57 gr bakır kullanmışlarda boyunuz büyümüş.EVGA,ASUS,DFI,MSI ve eski ABIT in arge bölümleri çok geriydi de bunu ilk düşünen Giga olmuş.En sorunlu marka Giga dır.Onlar önce adam gibi ram sorunlarını gidersinler.Millet elinde yeni kart garantiye gitmekten helak oldu.
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mk2kill 8 yıl
Iron Mask

Vaaaay sataşma var.İyi ki Gigabyte'ın türkçe sitesinden iki şey okuyup öğrenmişsin oz nin ne olduğunu bilmeden ahkam kesiyorsun. 2oz=2x28,5=57 gr bakır kullanmışlarda boyunuz büyümüş.EVGA,ASUS,DFI,MSI ve eski ABIT in arge bölümleri çok geriydi de bunu ilk düşünen Giga olmuş.En sorunlu marka Giga dır.Onlar önce adam gibi ram sorunlarını gidersinler.Millet elinde yeni kart garantiye gitmekten helak oldu.

oldu... gorursem soylerim..
sen duvarindaki seramiklerle karistirdin galiba

bu carpma islemini hesap makinesi kullanmadan mi yaptin ??
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Iron Mask 8 yıl
" 2oz bakır kullanabildiler nihayet gigabayttan sonra " adamlar SERAMİK kullanmış sen hala bakır sayıklıyorsun.
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mk2kill 8 yıl

Iron Mask

" 2oz bakır kullanabildiler nihayet gigabayttan sonra " adamlar SERAMİK kullanmış sen hala bakır sayıklıyorsun.

asıl sen ne sayıklıyorsun. Sacma sapan yorum yapmıssın.Adamlar yuksek hızlarda daha stabıl olabılmek icin anakartta 2 oz bakırla yogunlastırılmıs devre kartı kullanmış .Seramik yuzeylı heatsinklerın kullanılan devre kartıyla ne alakası var.
seramikden baskı devresı falan yapmayımı dusunuyorsun
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arrivederci 8 yıl
2oz bakır kullanabildiler nihayet gigabayttan sonra
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