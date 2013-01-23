Asus'tan 13.3-inç dokunmatik ekranlı Ultrabook: VivoBook S300

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Asus, dokunmatik ekranlı yeni Ultrabook modeli VivoBook S300'ün üzerindeki örtüleri kaldırarak ürün gamını genişletiyor. 21.3 mm kalınlığında ve lityum polimer batarya dahil 1.76 kg ağırlığında şık bir tasarıma sahip olan Ultrabook, Windows 8 / Pro işletim sistemiyle geliyor.



Intel'in Celeron 847 ULV (1.1 GHz), Pentium 987 ULV (1.5 GHz), Core i3-2365U, Core i3-3217U (1.8 GHz), Core i5-3317U (1.7 GHz) ve Core i7-3517U (1.9 GHz) işlemci seçeneklerinin güç verdiği VivoBook S300'de, 13.3-inç büyüklüğünde - 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde - LED arka aydınlatmalı dokunmatik LCD ekrana ve 5400 devir / dakika hızında çalışan 320 GB / 500 GB sabit diske yer verilmiş. Dokunmatik ekran sayesinde Windows 8 ile sunulan dokunmatik kullanıcı arayüzü olanağından faydalanabiliyoruz. Ekranın hemen üstüne ise görüntülü ve sesli iletişim için web kamera entegre edilmiş durumda.



Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veren VivoBook S300, 1 adet HDMI portunu, 1 adet RJ45 bağlantısını, 1 adet USB 3.0 portunu, 2 adet USB 2.0 portunu, 1 adet mini D-Sub çıkışını ve ses çıkışını bünyesinde barındırıyor.

Asus, VivoBook S300'ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz açıklamada bulunmamış.



http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_VivoBook_S300CA/#overview