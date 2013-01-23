Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan 13.3-inç dokunmatik ekranlı Ultrabook: VivoBook S300

6 yıl
1b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'tan 13.3-inç dokunmatik ekranlı Ultrabook: VivoBook S300
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Asus, dokunmatik ekranlı yeni Ultrabook modeli VivoBook S300'ün üzerindeki örtüleri kaldırarak ürün gamını genişletiyor. 21.3 mm kalınlığında ve lityum polimer batarya dahil 1.76 kg ağırlığında şık bir tasarıma sahip olan Ultrabook, Windows 8 / Pro işletim sistemiyle geliyor.
Intel'in Celeron 847 ULV (1.1 GHz), Pentium 987 ULV (1.5 GHz), Core i3-2365U, Core i3-3217U (1.8 GHz), Core i5-3317U (1.7 GHz) ve Core i7-3517U (1.9 GHz) işlemci seçeneklerinin güç verdiği VivoBook S300'de, 13.3-inç büyüklüğünde - 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde - LED arka aydınlatmalı dokunmatik LCD ekrana ve 5400 devir / dakika hızında çalışan 320 GB / 500 GB sabit diske yer verilmiş. Dokunmatik ekran sayesinde Windows 8 ile sunulan dokunmatik kullanıcı arayüzü olanağından faydalanabiliyoruz. Ekranın hemen üstüne ise görüntülü ve sesli iletişim için web kamera entegre edilmiş durumda.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veren VivoBook S300, 1 adet HDMI portunu, 1 adet RJ45 bağlantısını, 1 adet USB 3.0 portunu, 2 adet USB 2.0 portunu, 1 adet mini D-Sub çıkışını ve ses çıkışını bünyesinde barındırıyor.
Asus, VivoBook S300'ün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz açıklamada bulunmamış.
Asus'tan 13.3-inç dokunmatik ekranlı Ultrabook: VivoBook S300
 

http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_VivoBook_S300CA/#overview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 6 yıl
ssd hibrid olarak bile mevcut değil sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efem077 6 yıl
her yıl yeni bir laptop netbook tablet ultrabook.....vs bi sürü şey çıkıp duruyor, eğer bir elektronik delisiyseniz başınız dertte gerçekten

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl
1.8 kg agirlik 2 cm'den fazla kalinlik bunun neresi ultrabook?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umidigo 6 yıl
S200 ve s400den tek farki tipi mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl
oyun oynanmayacağı için çözünürlük çok düşük ayrıca kalitesiz ekranlar piyasada zor tutunur

teknoseyir.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Tasarımı Macbook'a benziyor.Sade ve şık olmuş.Fiyatıda uygun olursa satmaması için bir sebep göremiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
copter 6 yıl
niye 1 tane usb 3 koyarsın ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim