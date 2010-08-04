Asus'tan 1.8 inç'lik Eee PC harici sabit disk

Taşınabilir bilgisayar üreticilerinden Asus, Eee PC serisi dizüstü bilgisayarlar ile görsel uyum içinde olan taşınabilir sabit disklerini duyurdu. Asus Eee PC 1.8 inç olarak isimlendirilen ürün, adında da anlaşılacağı üzere 1.8 inç'lik sabit diske sahip. Oldukça küçük bir tasarıma sahip olan sabit diskin depolama alanı 30 GB olarak belirlenmiş. Asus'un USB 2.0 arabirimine yer verdiği 1.8 inç'lik harici sabit diski Eee PC 1.8 inç HDD'nin fiyatı ise 31$ olarak açıklandı.

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