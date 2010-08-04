Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan 1.8 inç'lik Eee PC harici sabit disk

Asus, Eee Pc serisi dizüstü bilgisayarları ile görsel uyum sağlayan 1.8 inç'lik harici sabit disklerini satışa sundu.
8 yıl
11,5b
1
5
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'tan 1.8 inç'lik Eee PC harici sabit disk
Tam Boyutta Gör

 

Taşınabilir bilgisayar üreticilerinden Asus, Eee PC serisi dizüstü bilgisayarlar ile görsel uyum içinde olan taşınabilir sabit disklerini duyurdu. Asus Eee PC 1.8 inç olarak isimlendirilen ürün, adında da anlaşılacağı üzere 1.8 inç'lik sabit diske sahip. Oldukça küçük bir tasarıma sahip olan sabit diskin depolama alanı 30 GB olarak belirlenmiş. Asus'un USB 2.0 arabirimine yer verdiği 1.8 inç'lik harici sabit diski Eee PC 1.8 inç HDD'nin fiyatı ise 31$ olarak açıklandı.

Asus'tan 1.8 inç'lik Eee PC harici sabit disk
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
harp diskinin fiyatı ne kadardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caligula 7 yıl
o fiyata 32 gb usb flash drive var ben bunu napim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wahdet35tr 8 yıl
çinin hurdacısından topladığı 30 gb disklere kutu yapmış satıyor :D:D:D 30 2 oyun zor sığar gerek yok o 60$ mış o fiyata 2.5 alırım 320 gb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilker90 8 yıl
ayrıca 1,8 lik disklerde enerji tüketimi ile 2,5 arasında çok fark yok araştrın görün yani bir kaç dakka oynar artık plakalı diskmi kaldı asus kardeş sen ssd lik modeller çıkarsana ucuza eski simitleri ısıtıp önümüze koyma yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 8 yıl
320 gb ve kablosu kolay saklanabilen biş yaparlarsa tutar da bunu kim ne yapsın:)
1 bluray anca alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim