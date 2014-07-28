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Asustor AS-202TE NAS Video İnceleme
4 yıl
37,7b
1
Ağ Ürünleri
62
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Asustor'un 2 disk kapasiteli ve medya oynatıcısı özelliğine sahip NAS cihazı AS-202TE'yi inceliyoruz.
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plazmax
3 yıl
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alpay35
selamlar,ürün ile birlikte kumanda geliyormu?
asustor.com/...
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DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
Asustor, Asus un markası mı? Asus un internet sitesinde hiçbir bilgi yok logo benzemiyor?
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alpay35
4 yıl
editörün seçimi
selamlar,
ürün ile birlikte kumanda geliyormu?
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Asustor_destek
4 yıl
editörün seçimi
enderc
Merhabalar,
Asustor NAS uygulama marketinden SOUNDSGOOD uygulamasının video eğitimi.
youtube.com/...
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Asustor_destek
4 yıl
editörün seçimi
Merhabalar,
Asustor NAS uygulama marketinden SOUNDSGOOD uygulamasının video eğitimi.
youtube.com/...
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ITbilisim
4 yıl
editörün seçimi
Son yıllarda artan kişisel verilere cihazın Hdmı desteğinden dolayı ev ortamında ihtiyacı karşılayabilir. kişisel verilerimiz TB seviyesine geldi. incelediğim kadarıyla cihaz bulut sistemine entegreli ve anlık cihaza uzaktan ulaşabilme durumu var. video inceleme yüzeysel olmuş. sitesinden incelediğimde tüm modellerde 4 ıp kamera lisansını ücretsiz veriliyor. NAS cihazı için iyi bir özellik. Hem m.medya hem kamera kaydında performans nasıl acaba? Film indirme için düşünülür.
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Hunter_Soldier
4 yıl
editörün seçimi
aceleye getirilmis bir inceleme olmuş, video oynatım ozellikleri arasında alt yazı desteginden bahsedilmemiş, ayrıca resim, muzik oynatım gibi coklu ortam ozelliklerine yer verilmedigi gorunuyor, son olarak Dh 'daki videolarda fiyat bilinmese bile bu konu hakkında yorum yapılırdı, o bile yok malesef, bu incelemenin yeniden yapılmasını insanlara daha hayırlı olacagını dusunuyorum. (Reklam gibi inceleme)
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Cute Hentai
4 yıl
editörün seçimi
Merhaba Ender bey,
Cihaz ile ilgili merak ettiğim bir konu var. Yardımcı olursanız memnun olurum.
NAS sistemi ile yerel ağ'da paylaşım yapılıyor peki internet ortamında bu cihazı torrent'ler de seed yapmak için kullanabilir miyiz ? Böyle bir şansımız var mı ? Veya cihazın içinde ki dosyaları linklesem PC'den bağımsız olarak linkleri verdiğim kişiler bu verileri indirebilir mi ? Bu tarz bir özellik sunuyor mu bu cihaz veya NAS sistemleri ? Yoksa sadece yerel ağ'da paylaşım yapmak durumunda mıyız ?
Cevap verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
1 Yanıt
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kayamtky
4 yıl
editörün seçimi
Gördüğüm kadarıyla Cihaz da optik çıkış yok. O zaman medya oynatıcı olması ne işe yarar.
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ITbilisim
4 yıl
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kayamtky
incelediğim kadarıyla harici optik takabiliyorsun. medya oynatıcısı kendine özgü yazılımı var XMBC. bunun üzerinde USB den kopyaladığın veya USB üzerinden tüm formattaki filmleri indirebliyorsun. ayrıca torrentlerden indireceğin videolarda var. ayrıca bir özelliğini tespit ettim. youtube, vimeo tarzı sitelernden direkt linki kopyalayım cihaza videoyu indirebiliyorsun.
1 Yanıt
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Seko92
4 yıl
editörün seçimi
Medya oynatıyor mu oynatıyor, o kadar. Ne altyazılardan bahsedilmiş ne ses desteğinden...
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ITbilisim
4 yıl
editörün seçimi
Seko92
benim ihtiyacım vardı araştırıyordum. diğer marakalarada baktım. Asustor kendine özgü bir yazılımı var. multimedya tarafı çok iyi buldum. mkv. m2dts formatlarını sorunsuz izliyorum. arayüzü güzel. program eklentilerinden kanallar ekleyip izleyebiliyorsun. hatırlayanlar vardın windows altında medya center uygulaması vardı. onun gelişmişi ve hızlı. Atom işlemci olmasına rağmen sıkıştırılmış mkv ve blueray ftormatlarında takılma olmuyor. hızlı ileri geri yaptım sıkıntı yok.
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murdocklawless
4 yıl
editörün seçimi
bu cihazı tv sehpasının altına bir yere koymak lazım ki media player özelliğinden faydalanabilelim. aksi halde uzaktan kumanda işlevsiz kalır. 5+1 ses içinde ya tv nizde optik çıkış olacak ya da bu cihazı bir av receiver a bağlamanız gerekecek.
1 Yanıt
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Asustor_destek
4 yıl
editörün seçimi
Teşekkürler,
Dediğiniz gibi cihazı ev veya ofis ortamında HDMI tv nin yanına kurabilir. Multimedya arayüzü ile kablosuz klavye mouse veya kumanda kullanımı ile keyifle arşivinizi yönetebilirsiniz.
Ayrıca bu kutu üzerinde artı 2 özellik var.
*NAS özelliği dosyalarınızı, resimleriniz ve videolarınızı arşivleyip istediğinizde uzaktan erişebilirsiniz. Arzu ederseniz bulut sistemleri ile senkronize edip mobil aygıtlarınızdaki verileri anlık cihaza iletebilirsiniz.
*Diğer özelliği cihazı NVR olarak kullanabilme özelliği, inceleme yapılan bu model üzerinde müşterilerimize 250$ lık kamera lisansı ücretsiz olarak gönderilmektedir. Müşterilerimiz uyumlu kamera listesinden istediği marka IP kamerayı satın alıp cihaza çok basit arayüz ile tanıtıp, isteiği alanları kaydedebilir, anlık lokal olarak izleyebilir. ayrıca uzaktan mobil uygulama ile Aisecure kamera görüntülerine erişebilir.
Teknoloji hızlıca gelişiyor ve gelişmeye devam edecektir. artık harici disk kapasiteleri mobil aygıtların kullanım çağında kullanıcılara karşılık verememeye başlamıştır. Bu tip cihazlar NAS cihazı olarak adlandırılsa da ASUS markası bu cihaza birden fazla özellik ekleyerek, bir çok hizmeti tek kutuda toplamıştır. bu sayede ev veya ofis ortamlarında DIVX player, medya oynatıcıyı devre dışı bırakıp bu cihazı rahatlıkla konumlandırabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için
www.facebook.com.tr/asustortr
canlı demo için TR arayüz
asustor.com/...
youtube ilgili videolara bir çoğu TR altyazı destekli
youtube.com/...
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Asustor_destek
4 yıl
editörün seçimi
murdocklawless
Merhabalar,
Ürünümüz ile ilgili daha geni? ve farkly özellikleri belirtecek video çaly?malaryna devam ediyoruz. Ürünümüz Asus firmasynyn i?tiraki bir üründür. farkly yönleri Multimedya deste?i ve IP kamera tanytylmasy.
Burada Asustor 4 IP kamera lisansyny ilk saty?ta ücretsiz vermektedir. Arzu edilirse ürüne göre ek olarak 4 veya 8 kamere deste?i uygun fiyatta kamera lisans satyn alynarak toplamda 8 veya 12 kamera ba?anyp
ayny anda NVR olarak kullanylabilirsiniz.
ASUSTOR DESTEK
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asustor.com/...
ürün ile birlikte kumanda geliyormu?
Asustor NAS uygulama marketinden SOUNDSGOOD uygulamasının video eğitimi.
youtube.com/...
Asustor NAS uygulama marketinden SOUNDSGOOD uygulamasının video eğitimi.
youtube.com/...
Cihaz ile ilgili merak ettiğim bir konu var. Yardımcı olursanız memnun olurum.
NAS sistemi ile yerel ağ'da paylaşım yapılıyor peki internet ortamında bu cihazı torrent'ler de seed yapmak için kullanabilir miyiz ? Böyle bir şansımız var mı ? Veya cihazın içinde ki dosyaları linklesem PC'den bağımsız olarak linkleri verdiğim kişiler bu verileri indirebilir mi ? Bu tarz bir özellik sunuyor mu bu cihaz veya NAS sistemleri ? Yoksa sadece yerel ağ'da paylaşım yapmak durumunda mıyız ?
Cevap verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Dediğiniz gibi cihazı ev veya ofis ortamında HDMI tv nin yanına kurabilir. Multimedya arayüzü ile kablosuz klavye mouse veya kumanda kullanımı ile keyifle arşivinizi yönetebilirsiniz.
Ayrıca bu kutu üzerinde artı 2 özellik var.
*NAS özelliği dosyalarınızı, resimleriniz ve videolarınızı arşivleyip istediğinizde uzaktan erişebilirsiniz. Arzu ederseniz bulut sistemleri ile senkronize edip mobil aygıtlarınızdaki verileri anlık cihaza iletebilirsiniz.
*Diğer özelliği cihazı NVR olarak kullanabilme özelliği, inceleme yapılan bu model üzerinde müşterilerimize 250$ lık kamera lisansı ücretsiz olarak gönderilmektedir. Müşterilerimiz uyumlu kamera listesinden istediği marka IP kamerayı satın alıp cihaza çok basit arayüz ile tanıtıp, isteiği alanları kaydedebilir, anlık lokal olarak izleyebilir. ayrıca uzaktan mobil uygulama ile Aisecure kamera görüntülerine erişebilir.
Teknoloji hızlıca gelişiyor ve gelişmeye devam edecektir. artık harici disk kapasiteleri mobil aygıtların kullanım çağında kullanıcılara karşılık verememeye başlamıştır. Bu tip cihazlar NAS cihazı olarak adlandırılsa da ASUS markası bu cihaza birden fazla özellik ekleyerek, bir çok hizmeti tek kutuda toplamıştır. bu sayede ev veya ofis ortamlarında DIVX player, medya oynatıcıyı devre dışı bırakıp bu cihazı rahatlıkla konumlandırabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için
www.facebook.com.tr/asustortr
canlı demo için TR arayüz
asustor.com/...
youtube ilgili videolara bir çoğu TR altyazı destekli
youtube.com/...
Ürünümüz ile ilgili daha geni? ve farkly özellikleri belirtecek video çaly?malaryna devam ediyoruz. Ürünümüz Asus firmasynyn i?tiraki bir üründür. farkly yönleri Multimedya deste?i ve IP kamera tanytylmasy.
Burada Asustor 4 IP kamera lisansyny ilk saty?ta ücretsiz vermektedir. Arzu edilirse ürüne göre ek olarak 4 veya 8 kamere deste?i uygun fiyatta kamera lisans satyn alynarak toplamda 8 veya 12 kamera ba?anyp
ayny anda NVR olarak kullanylabilirsiniz.
ASUSTOR DESTEK