Asus'un Lamborghini tasarımlı yeni faresi gün ışığına çıktı

Lamborghini tasarımlı yeni netbook modeli VX6 merakla beklenen Asus, İtalyan markanın hayranları için yeni bir sürpriz daha hazırlıyor. Amerika Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) incelemeleri esnasında kameralara yakalanan fare, Asus'un ürün gamındaki Lamborghini etkisini arttırmak istediğini gözler önüne seren yeni bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

WX-Lamborghini olarak isimlendirilen fare, tasarım ögeleri açısından dikkat çekici bir görünüme sahip ve akıllara Reventon gibi Lamborghini modellerini getiriyor. 2.4GHz'de çalışan kablosuz iletişim teknolojisini kullanan ve bir adet AA pil ile çalışan yeni fare üzerindeki efsanevi Lamborghini logosuna ek olarak dört adet butona ve kaydırma tekerleğine sahip.

106.5 x 68 x 36 mm boyutlarında ve 73 gram ağırlığında Lamborghini farenin, önümüzdeki ay içerisinde Amerika'da satışa sunulması beklenirken fiyatı ise bilinmiyor.