Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un Lamborghini tasarımlı yeni faresi gün ışığına çıktı

8 yıl
9,6b
1
2
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lamborghini tasarımlı yeni netbook modeli VX6 merakla beklenen Asus, İtalyan markanın hayranları için yeni bir sürpriz daha hazırlıyor. Amerika Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) incelemeleri esnasında kameralara yakalanan fare, Asus'un ürün gamındaki Lamborghini etkisini arttırmak istediğini gözler önüne seren yeni bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

WX-Lamborghini olarak isimlendirilen fare, tasarım ögeleri açısından dikkat çekici bir görünüme sahip ve akıllara Reventon gibi Lamborghini modellerini getiriyor. 2.4GHz'de çalışan kablosuz iletişim teknolojisini kullanan ve bir adet AA pil ile çalışan yeni fare üzerindeki efsanevi Lamborghini logosuna ek olarak dört adet butona ve kaydırma tekerleğine sahip.

106.5 x 68 x 36 mm boyutlarında ve 73 gram ağırlığında Lamborghini farenin, önümüzdeki ay içerisinde Amerika'da satışa sunulması beklenirken fiyatı ise bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 8 yıl
Furious
Ferrari AMD ve Acer tarafından Sponsor sahibi olundugu icin lisansını AMD ve Acer'a veriyor.
Acer kalkıp AMD tabanlı ürettigi Ferrari One [FO200] modeliyle buna baslayıp ardından kalktı telefonda üretti. Olursa bu gidisle zaten yeni ferrari netbook'u ve laptop kısmına da olanların üzerine yeni modeller ekliycektir. Ayrıca kalkıp bunun gibi bir mouse yapabilir ve İnanılmaz değişik tasarımlar cıkarılabilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Bu firmalar parayı nasıl alacaklarını çok iyi biliyor.

Yarın da Ferrari çıkartır hadi bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim