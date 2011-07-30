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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un Windows 7'li tableti Eee B121, Avrupa'da satışa sunuldu

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android Honeycomb işletim sistemli tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer ile önemli bir başarıya imza atan Asus, Intel platformunu kullanan ve Windows 7 işletim sistemiyle gelen Eee B121 isimli yeni tabletinin Avrupa satışına başladı. 12-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik LED backlit ekrana sahip olan tablet, aynı zamanda beraberinde gelen kalem ile de kullanılabiliyor. 
Intel'in 1.33GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile 1.86GHz'e kadar çıkabilen 3MB L3 bellekli Core i5-470UM işlemcisinden güç alan tablet, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Intel HD Graphics birimini kullanıyor. 4GB DDR3 bellekle desteklenen ve depolama için 64GB kapasiteli SSD sürücü kullanan tabletin  diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu,  iki adet USB 2.0 portu ve HDMI video çıkışına yer veriliyor. 
31.2x1.7x20.7cm boyutlarında ve 1.16 Kg ağırlığında olan tablet, ihtiyaç duyduğu gücü 2330 mAh kapasiteli pilden alıyor. İsviçre'deki mağazalarda 1100 Avro civarı bir fiyatlandırma ile sunulan Eee B121'i diğer Avrupa ülkleri ise Eylül ayında alacak.  

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DH Misafiri 7 yıl
merhaba arkadaslar bence alinmasi gereken bbir tablet ben cok memnunum, sarji en az 2.5 saaat giidyor,hersey yapabiliyorsun,ogrenciler icin ve is adamlari icin tam bir mobil arac,ben ogrenciyim, ameirca da yasiyorum, bunun cikmasini bekliyordum ve aldim,imkani olan arkdaslara gonul rhatligiyla alabilirsiniz diyorum,pisman olmazsiniz.ben burda 1099 dolara aldim online migrossofun sitesinden,her yerde bulunmuyor, turkiyede kac paradir bilmiyorum acikcasi..
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Guest-31C579044 7 yıl
offf, perfonmanslı tablet bulamadım diye gittim laptop aldım olacak işmi lan bu
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mistifa 7 yıl
bu wacom ekranlı tablet pc için uzun süredir takipteyim. Wacom kalemi butonsuz :( Yabancı forumlardaki dijital sanatçıların çoğu bunu 2 butonlu bir wacom kalemi ile değiştirmiş. Bu tablet pc'nin, yeni Macbook Air 13" teknik özelliklerinin tamamına sahip olacak şekilde 7-10 saat pil ömrü ve 8 GB RAM ile güncellenmesi en büyük hayalim. Acımam, kaç para olursa olsun alırım.
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sahoron 7 yıl
özellikler mükemmel ama arkadaşa katılıyorum o pil ona 1 saat anca veya zor yeter. Bu durumda 1100 avro gibi fiyata hem cok ince taşınabilir hemde performanslı laptoplar alınabilir
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DH Misafiri 7 yıl
o pil ona nasıl yeteçekmiş?
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