Asus'un Windows 7'li tableti Eee B121, Avrupa'da satışa sunuldu

Android Honeycomb işletim sistemli tablet bilgisayarı Eee Pad Transformer ile önemli bir başarıya imza atan Asus, Intel platformunu kullanan ve Windows 7 işletim sistemiyle gelen Eee B121 isimli yeni tabletinin Avrupa satışına başladı. 12-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik LED backlit ekrana sahip olan tablet, aynı zamanda beraberinde gelen kalem ile de kullanılabiliyor.

Intel'in 1.33GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile 1.86GHz'e kadar çıkabilen 3MB L3 bellekli Core i5-470UM işlemcisinden güç alan tablet, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Intel HD Graphics birimini kullanıyor. 4GB DDR3 bellekle desteklenen ve depolama için 64GB kapasiteli SSD sürücü kullanan tabletin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu, iki adet USB 2.0 portu ve HDMI video çıkışına yer veriliyor.

31.2x1.7x20.7cm boyutlarında ve 1.16 Kg ağırlığında olan tablet, ihtiyaç duyduğu gücü 2330 mAh kapasiteli pilden alıyor. İsviçre'deki mağazalarda 1100 Avro civarı bir fiyatlandırma ile sunulan Eee B121'i diğer Avrupa ülkleri ise Eylül ayında alacak.