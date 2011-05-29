Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un çok fonksiyonlu en küçük mobil yönlendiricisi Türkiye'de satışa sunuluyor

7 yıl
11,3b
1
4
Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'un çok fonksiyonlu en küçük mobil yönlendiricisi Türkiye'de satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Asus yakın zamanda "Tayvan Mükemmelik Ödülü"nü alan ultra-taşınabilir boyutlardaki çok fonksiyonlu mobil yönlendiricisini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. WL-330N3G model isimli yeni yönlendirici, herhangi bir kredi kartından daha küçük boyutlardaki kasasında, internet erişimi ve bağlantı paylaşımına yönelik 6 önemli özelliği barındırıyor.

90 x 38.9 x 12.8 mm boyutlarında olan çok fonksiyonlu ağ adaptörü yönlendirici(Router), erieşim noktası (Access Point), evrensel tekrarlayıcı, ethernet adaptörü, hotspot veya 3G paylaştırıcısı olarak kullanılabiliyor. RJ45 konnektörünü kullanan ve 2.4GHz frekansında çalışan cihaz, gelişmiş yönetim ve güvenlik özelliklerini tek bir arabirimde sunuyor.

Hotspot modu ile kullanıcıların sahip oldukları kablosuz internet erişimini diğer bilgisayarlara paylaştırmasına olanak tanıyan cihaz, 3G modem takıldığı takdirde, geniş bant internet erişimini de paylaştırabiliyor. Güvenlik için 128-bit WEP başta olmak üzere gelişmiş şifreleme standartlarına destek sunan cihazda, 2.6 dBi kapasiteli dahili anten kullanılıyor.

Evrensel tekrarlayıcı modu ile WiFi sinyallerinin daha geniş alanlara taşınmasına ve bu sayede örneğin bir apartmanın farklı katları arasında daha verimli internet paylaşımının yapılmasına olanak tanıyan cihaz, masaüstü bilgisayarlar için ethernet modu ile internete çıkış özelliği de sunarken, tak ve kullan özelliği ile hızlı ve basit bir kurulum süreci vaad ediyor.

Asus tarafından işadamları, profesyonel gezginler ve öğrenciler için tasarlanan WL-330N3G'nin çok yakında Türkiye'de satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise 68$+kdv olacak.

Asus'un çok fonksiyonlu en küçük mobil yönlendiricisi Türkiye'de satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör
Asus'un çok fonksiyonlu en küçük mobil yönlendiricisi Türkiye'de satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör
Asus'un çok fonksiyonlu en küçük mobil yönlendiricisi Türkiye'de satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör
Asus'un çok fonksiyonlu en küçük mobil yönlendiricisi Türkiye'de satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 7 yıl en beğenilen
Türkiyede ki 3G hızı ve fiyatları düşününce pek yönlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 yıl
Bende de Asus WL-330gE var. Bunun wireless için olanı. Gerçekten ufak ama çok iyi iş gören cihaz. Bunun da bir o kadar iyi olacağına eminim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl en beğenilen
Türkiyede ki 3G hızı ve fiyatları düşününce pek yönlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 7 yıl
3G SIM kart yuvasi entegre olmaliydi.ilave SIM stick modem takilabilen benzer urunler zaten mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visceroid 7 yıl
Çok satar bu cihaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -9- 8 yıl Sony Ericsson Xperia Arc lansmanında Sony Ericsson yetkilileriyle Xperia Arc'ı konuştuk 8 yıl Windows Phone 7 Türkiye'de! "Bütün detaylar bu videoda" 8 yıl Freescale ile mikro işlemciler, kontrolcüler ve sensörler hakkında konuştuk 8 yıl Huntkey başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile güç kaynaklarını ve Türkiye pazarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim