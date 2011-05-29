Asus'un çok fonksiyonlu en küçük mobil yönlendiricisi Türkiye'de satışa sunuluyor

Asus yakın zamanda "Tayvan Mükemmelik Ödülü"nü alan ultra-taşınabilir boyutlardaki çok fonksiyonlu mobil yönlendiricisini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. WL-330N3G model isimli yeni yönlendirici, herhangi bir kredi kartından daha küçük boyutlardaki kasasında, internet erişimi ve bağlantı paylaşımına yönelik 6 önemli özelliği barındırıyor.

90 x 38.9 x 12.8 mm boyutlarında olan çok fonksiyonlu ağ adaptörü yönlendirici(Router), erieşim noktası (Access Point), evrensel tekrarlayıcı, ethernet adaptörü, hotspot veya 3G paylaştırıcısı olarak kullanılabiliyor. RJ45 konnektörünü kullanan ve 2.4GHz frekansında çalışan cihaz, gelişmiş yönetim ve güvenlik özelliklerini tek bir arabirimde sunuyor.

Hotspot modu ile kullanıcıların sahip oldukları kablosuz internet erişimini diğer bilgisayarlara paylaştırmasına olanak tanıyan cihaz, 3G modem takıldığı takdirde, geniş bant internet erişimini de paylaştırabiliyor. Güvenlik için 128-bit WEP başta olmak üzere gelişmiş şifreleme standartlarına destek sunan cihazda, 2.6 dBi kapasiteli dahili anten kullanılıyor.

Evrensel tekrarlayıcı modu ile WiFi sinyallerinin daha geniş alanlara taşınmasına ve bu sayede örneğin bir apartmanın farklı katları arasında daha verimli internet paylaşımının yapılmasına olanak tanıyan cihaz, masaüstü bilgisayarlar için ethernet modu ile internete çıkış özelliği de sunarken, tak ve kullan özelliği ile hızlı ve basit bir kurulum süreci vaad ediyor.

Asus tarafından işadamları, profesyonel gezginler ve öğrenciler için tasarlanan WL-330N3G'nin çok yakında Türkiye'de satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise 68$+kdv olacak.