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Asus'un güncellenmiş notebookları listelendi

Kaby Lake işlemciler ve masaüstü performansındaki mobil Pascal serisi grafik birimleri son dönemde mobil tarafta büyük bir sıçrama yaratması bekleniyordu. Asus'un yeni modelleri ise haberimizde.
2 yıl
2,5b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Kaby Lake işlemciler ve Pascal serisi ekran kartlarıyla birlikte mobil tarafta performans sıçraması bekleniyordu. Firmalar da birer birer yeni modellerini tanıtmaya, parekendeciler de yeni modelleri listelemeye  başladı.

 i5'ten i7'ye, 1050'den 1080'e

 Oyuncu bilgisayarları denince mobil tarafta masaüstü modellerin yarısı, hatta çeyreği performansta cihazları çok daha pahalıya görmeye alışmıştık. Pascal serisi ile birlikte bu durum değişti ve masaüstündeki donanım, aynı şekilde ve hatta biraz daha dolu şekilde mobil tarafa geldi ve mobil cihazlarda da masaüstü performansı almak mümkün hale geldi.
 i5 7300HQ ile i7 7820HK arasında değişen işlemci modelleri, 2GB GTX 1050 ile 8GB GTX 1080 arasında değişen ekran kartları, 8GB ile 32GB arasında ram miktarı, 256GB SSD ile 2x512GB SSD arasında değişen dahili depolama seçenekleri olan modeller 957€ ile 3879€ arasında fiyatlarla kullanıcılara sunulacak. Tam listesini aşağıdaki görselde bulabilirsiniz.
 
Asus'un güncellenmiş notebookları listelendi
 

http://www.guru3d.com/news-story/quad-core-kaby-lake-asus-laptops-with-gtx-1050-up-to-1080-leaked.html Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Fiyatı bir yana, Asus ne zaman bırakacak kütük oyuncu dizüstü yapmayı? işlemciler ekran kartları 14nm oldu ama Asus hala odun... Bu MSI GS63VR STEALTH PRO da oyuncu dizüstüsü, azıcık ilham alsınlar...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Fiyatı bir yana, Asus ne zaman bırakacak kütük oyuncu dizüstü yapmayı? işlemciler ekran kartları 14nm oldu ama Asus hala odun... Bu MSI GS63VR STEALTH PRO da o...
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kadirirdem 2 yıl
Asus cihazlarını biraz daha inceltmesi gerekiyor bence...
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skywalker06 2 yıl
yurt dışında 1300dolar olan 1060lı asus laptop ülkemizde 6800tlye satılıyor bu fiyatlarda kimbilir ne kadar olur 5000-5500 arası gelse alacam ama bu kurla zor
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Macella 2 yıl
şimdi kerizleri yoluyorlar yakında fiyatlar düşecektir.
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Kefelon 2 yıl
Notebooklarda masaüstü GPU'lar kullanılmaya başlayınca hepimiz sevinmiştik. Sanırsam sevinmekle yanıldık. 5000-6000 TL atlında notebook yok resmen yeni nesillerde. GTX 1050 2 GB bile 1000€ yurt dışında. Türkiye'ye ne kadardan gelir büyük merak konusu...
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Lene 2 yıl
3.879 € Kdv dahil mi acaba :D
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Firaristt 2 yıl Lene
Dahil.
[youtube=https://youtu.be/SbBLNj2CkRI?t=3m19s]
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emc-2 2 yıl
Bu fiyatlar'la pek tutulacağını sanmıyorum.
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Fiyatı bir yana, Asus ne zaman bırakacak kütük oyuncu dizüstü yapmayı? işlemciler ekran kartları 14nm oldu ama Asus hala odun... Bu MSI GS63VR STEALTH PRO da oyuncu dizüstüsü, azıcık ilham alsınlar...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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koyunsavar 2 yıl tahir40
tahir40

Fiyatı bir yana, Asus ne zaman bırakacak kütük oyuncu dizüstü yapmayı? işlemciler ekran kartları 14nm oldu ama Asus hala odun... Bu MSI GS63VR STEALTH PRO da oyuncu dizüstüsü, azıcık ilham alsınlar...


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buda gl702
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sis651 2 yıl tahir40
Çok daha dandik ince bir dizüstü kullanıyorum. Keşke biraz kütük gibi yapsalarmış eski cihazlar gibi diyorum. İnce kasalar işlemci ve güçlü GPU donanımlarını aşırı ses oluşturmadan soğutmada yetersiz kalıyor. Anca o kütük gibi kasalarda yeterli hava akışı sağlanıyor.
Hani sadece birkaç saat oyun oynamak için yeterliler aslında da benim gibi sürekli CPU + GPU kasanlara kalın lazım olduğunu anlamış oldum. Taşınabilirlik önemli ise incelik ve hafiflik daha önemli tabi. Bir de kütük gibi alet yapıyorlar ama batarya ömrü de kısa, o donanıma yetmiyor bir türlü...
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classf2re 2 yıl
Oyuncu laptopları önceden bir böbrek fiyatıydı şimdi iki böbrek bir karaciğer bırakmadan alamıyorsun. Yani alamıyorsun :/
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Guest-F8946C419 2 yıl
4.000 dolar bir laptopa vermek?
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ozanbey432 2 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
4.000 dolar bir laptopa vermek?

Dolar da değil Euro :)
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babacan52 2 yıl
Geç bile kaldılar ama bu fiyatlar durumu özetliyor. 1060'lı bir laptop 5-6.000 lira civarına bizde satılır. Alınır mı şahsen bende o kadar para yok. Alana hayırlı olsun şimdiden :D
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intel kaby lake, nvidia pascal ve
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