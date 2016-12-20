Asus'un güncellenmiş notebookları listelendi

Kaby Lake işlemciler ve Pascal serisi ekran kartlarıyla birlikte mobil tarafta performans sıçraması bekleniyordu. Firmalar da birer birer yeni modellerini tanıtmaya, parekendeciler de yeni modelleri listelemeye başladı.

i5'ten i7'ye, 1050'den 1080'e

Oyuncu bilgisayarları denince mobil tarafta masaüstü modellerin yarısı, hatta çeyreği performansta cihazları çok daha pahalıya görmeye alışmıştık. Pascal serisi ile birlikte bu durum değişti ve masaüstündeki donanım, aynı şekilde ve hatta biraz daha dolu şekilde mobil tarafa geldi ve mobil cihazlarda da masaüstü performansı almak mümkün hale geldi.

i5 7300HQ ile i7 7820HK arasında değişen işlemci modelleri, 2GB GTX 1050 ile 8GB GTX 1080 arasında değişen ekran kartları, 8GB ile 32GB arasında ram miktarı, 256GB SSD ile 2x512GB SSD arasında değişen dahili depolama seçenekleri olan modeller 957€ ile 3879€ arasında fiyatlarla kullanıcılara sunulacak. Tam listesini aşağıdaki görselde bulabilirsiniz.

http://www.guru3d.com/news-story/quad-core-kaby-lake-asus-laptops-with-gtx-1050-up-to-1080-leaked.html