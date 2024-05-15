ASUS ROG Tessen katlanabilir oyun kontrolcüsü satışa çıkıyor

ASUS ROG Tessen özellikleri ve fiyatı
ASUS ROG Tessen katlanabilir oyun kontrolcüsü CES fuarında görücüye çıkmış ve olumlu yorumlar almıştı. Sektörün ilk katlanabilir kontrolcüsü olan ASUS ROG Tessen sadece 136 gram ağırlığında ve pek çok akıllı telefon ile uyumlu.
USB Tip-C portunu kullanan kontrolcü 18W hızlı şarjı da port üzerinden telefona ulaştırıyor. Böylece şarj konusunda sıkıntı yaşatmıyor. Ayrıca Aura RGB aydınlatma da eğlenceyi yoğunlaştırıyor. ASUS ROG Tessen katlanabilir oyun kontrolcüsü 110$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.