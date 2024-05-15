ASUS ROG Tessen katlanabilir oyun kontrolcüsü satışa çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Çantanızda fazla yer kaplamayan ASUS ROG Tessen katlanabilir oyun kontrolcüsü satışa sunuluyor. Kontrolcü kullanmadığınız zamanlarda katlanıp kolay bir şekilde taşınabiliyor.

ASUS ROG Tessen özellikleri ve fiyatı

ASUS ROG Tessen katlanabilir oyun kontrolcüsü CES fuarında görücüye çıkmış ve olumlu yorumlar almıştı. Sektörün ilk katlanabilir kontrolcüsü olan ASUS ROG Tessen sadece 136 gram ağırlığında ve pek çok akıllı telefon ile uyumlu.

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USB Tip-C portunu kullanan kontrolcü 18W hızlı şarjı da port üzerinden telefona ulaştırıyor. Böylece şarj konusunda sıkıntı yaşatmıyor. Ayrıca Aura RGB aydınlatma da eğlenceyi yoğunlaştırıyor. ASUS ROG Tessen katlanabilir oyun kontrolcüsü 110$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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ASUS ROG Tessen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı