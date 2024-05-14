Asus ROG Ally X daha büyük batarya ve bellek ile geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD’nin taşınabilir konsollar için geliştirdiği Ryzen Z1 yongalarını ilk kullanan Asus ROG Ally taşınabilir konsolu beklentilerin aksine bir devam modeli ile değil elden geçirilmiş bir model ile yeniden karşımıza çıkıyor.

Asus ROG Ally X geliyor

Asus ROG Ally X adıyla hazırlanan yeni konsol bazı açılardan iyileştirilmiş. Örneğin batarya yüzde 30-40 büyütülmüş ve oyun oynama süreleri neredeyse iki katına çıkarılmış. Depolama NVMe M.2 2280 form faktörüne kadar destek sunuyor ve 8TB’a kadar sürücülere imkân tanınıyor. RAM bellek de LPDDR5X-7500 desteğine çıkarak akıcılığa katkı sağlıyor.

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Diğer taraftan orijinal modelde fazla ısınan SD kart yuvası da ısı borularından uzaklaştırılmış ve sorun tamamen çözülmüş. Yani orijinal modele göre çok daha iyi hale getirilmiş denebilir. Asus ROG Ally X gelecek ay piyasaya sürülecek.

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