Asus ROG Ally X daha büyük batarya ve bellek ile geliyor

Asus ROG Ally X geliyor
Asus ROG Ally X adıyla hazırlanan yeni konsol bazı açılardan iyileştirilmiş. Örneğin batarya yüzde 30-40 büyütülmüş ve oyun oynama süreleri neredeyse iki katına çıkarılmış. Depolama NVMe M.2 2280 form faktörüne kadar destek sunuyor ve 8TB’a kadar sürücülere imkân tanınıyor. RAM bellek de LPDDR5X-7500 desteğine çıkarak akıcılığa katkı sağlıyor.
Diğer taraftan orijinal modelde fazla ısınan SD kart yuvası da ısı borularından uzaklaştırılmış ve sorun tamamen çözülmüş. Yani orijinal modele göre çok daha iyi hale getirilmiş denebilir. Asus ROG Ally X gelecek ay piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.