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Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda

7 yıl
98,8b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Asus'un başta tasarmcılar ve mimarlar olmak üzere profesyoneller için geliştirdiği ProArt serisi PA238Q monitörü bu incelememizin konuğu oldu.
IPS panele sahip olan Full HD çözünürlüğündeki 23-inç monitör yükseltilebilen, öne-arkaya doğru yatırılabilen ve dikey kullanıma izin veren özel standı başta olmak üzere sahip olduğu özelliklerle Asus'un bu sınıfta öne çıkmayı hedeflediği monitörlerin başında geliyor.
Asus ProArt PA238Q'nun nasıl bir performans tablosu çizdiğinin yanıtı bu incelememizde.

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DH Misafiri 7 yıl
@dusty kardeş senin yazdıkların artık yeni IPS ler için geçerli değil :)
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Behlül 7 yıl
Haraket kabiliyeti çok güzel, tepki süresine dikkat çekilmiş ama bence amacına oldukça uygun, inceleme için teşekkürler
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DH Misafiri 7 yıl
Donanım Haber`in bu dürüstlüğünü seviyorum, bu ürün başka yerde incelense havalara uçurulurdu!
Bu ürün inceleme videolarında oyun gösterildiği zaman; ekranın kenarına oyun ismini yazsalar bizler için harika olur, böylece oyun ismi sormaktan kurtuluruz.
Bu arada meraktan soruyorum filmdeki Halle Berry`miydi?
Halle Berry daha koyu tenli değişmiydi?
saunaya mı girmiş çekmiş bu filmi, yoksa Halle Berry`ye çok benziyen biri mi?
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dusty 7 yıl
IPS panelli bir monitörde oyun performansı sunmaları gerçekten enteresan olmuş. IPS paneller yüksek tepkime süresinden dolayı gamerlar için uygun değildir kesinlikle. İnanılmaz lag sorunu yaşatır. Grafik ağırlıklı iş yapan kişilerin kullanımı için yüksek renk ve çözünürlük kalitesiyle IPS panel tercih sebebidir ama günlük kullanımda ortalama kullanıcıya göre değildir.
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murat.nur 7 yıl
16:10 formatında ve 24" boyutundaki benzer panelli Asus ProArt PA246Qile yapılan oyun ve film test videosuna bir gözatın. youtube.com/... youtube.com/...
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casparza 7 yıl
aynı segmentte yine donanımhaberin inceledeği BenQ VA Panel LED monitör bence bu alanda daha başarılı gözüküyor.

donanimhaber.com/...
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Mobile Prof. 7 yıl
Güzel monitör gerçekten.
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selcuk20 7 yıl
Standart kağıt boyutlarını ekranda göstermesi çok ilgimi çekti. İyi düşünülmüş.
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DH Misafiri 7 yıl
Gerçekten kaliteli bir monitör çizim yapanlar için. Ben de Asus'un MS238H modelini kullanıyorum ve çok memnunum. Asus'un kötü bir ürün çıkardığını görmedim. Ekran kartım ve anakartım da Asus onlardan da çok memnunum.
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dreamblue35 7 yıl
kullandığım hp monitör bile (tn panel) %68 renk paleti karşıtlığı var ama burada techpowerup.com/... gördüğüm kadarıyla bu monitör ıps panel olduğu halde %72 renk gamı olduğunu söylüyor
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Cuore del Dolore 7 yıl
benm crt kadar değil
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punchpranha 7 yıl
yeter artık ya 16.9 monitor çıkarıp yenilik yaptık demesinler yenilik yapacaksanız yapın 21.9 monitorler yenilik diyebilelim. altta üstte siyah şerit izlemekten bıktık artık birde yenilik diyorlar neresi yenilik bunun yenilik demek sadece iç donanımmı demektir yapmayın yaa güldürmeyin insanı
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AnduriLXx 7 yıl
arkadaşlar oyunu o kadarda merak etmeyin ilk oyunundan hiç zevk alamadım sürekli aynı şey gelişi güzel devam ediyor 2. oyunu iyi gibi ayrıca tr dil desteği mevcut olacağını duydum...
Monitör tam oyuncu monitörü olmuş :D
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