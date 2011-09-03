Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda

Asus'un başta tasarmcılar ve mimarlar olmak üzere profesyoneller için geliştirdiği ProArt serisi PA238Q monitörü bu incelememizin konuğu oldu.

IPS panele sahip olan Full HD çözünürlüğündeki 23-inç monitör yükseltilebilen, öne-arkaya doğru yatırılabilen ve dikey kullanıma izin veren özel standı başta olmak üzere sahip olduğu özelliklerle Asus'un bu sınıfta öne çıkmayı hedeflediği monitörlerin başında geliyor.

Asus ProArt PA238Q'nun nasıl bir performans tablosu çizdiğinin yanıtı bu incelememizde.