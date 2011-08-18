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Asus'un ikinci jenerasyon Transformer tabletinin çıkış tarihi ertelenebilir

7 yıl
7,4b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Geliştirdiği birbirinden başarılı dahili bilgisayar bileşenleriyle adından sıkça söz ettiren Asus, aynı zamanda tablet üretiminde de iddialı. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 1 GB RAM, Android 3.2 ''Honeycomb'' işletim sistemi ve 10.1-inç boyutlu 1280 x 800 piksel dokunmatik ekran gibi teknik özellikleri bütünleştiren Transformer'ın her ay 400.000 adet dağıtımı yapılıyordu.
Asus, genel satışlardan memnun kalmış olacak ki bir süre sonra ikinci jenerasyon Transformer çalışmalarına yöneldiklerini duyurmuştu. Dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 (Kal-El) platformundan güç alması beklenen Transformer 2'nin ağustos ayı ortasına doğru boy göstereceği öne sürülüyordu ancak yeni gelen bilgilere göre tabletin çıkışı bir ay veya daha uzun süre ertelenebilir.
Nvidia Tegra 3 platformunun, Tegra 2 çözümünden iki kat daha hızlı olacağı ancak buna karşın çoğu durumda Tegra 2'ye kıyasla daha az güç harcayacağı ifade ediliyor.

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mav1li 7 yıl
TF2 3g ile gelirse 400.000 sayısı milyona yaklaşır.
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pEgaTR 7 yıl
Piyasadaki en iyi tablet , bir eksiği var 3G , oda olsaydı tadından yenmezdi . Fiyatıda uygun , ben alıcaktım bu ay içşersinde , madem tegra3 lüsü gelicek 1-2 ay daha beklerim :-))
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photo sir 7 yıl
güzel bişeye benziyor ama minibook lardan farkı kalmıyor, sırf dokunmatik diye bunu almam şahsen.
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