Asus'un kızaklı QWERTY klavyeye sahip tableti Eee Pad Slider'ın İngiltere satışı Ağustos'da başlayacak

Asus yönetim kurulu başkanı Jonney Shih detaylarını dün verdiğimiz açıklamasında, Wintel döneminin sona erdiğini ve yeni IT düzeninde tablet bilgisayarların önemli bir etki yaratacağını ifade etmişti. Bu yöndeki çalışmalarına hız kazandıran Asus, büyük ilgi göre Eee Pad Transformer modeeinden sonra kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarı Eee Pad Slider'ı da kullanıma sunmaya hazır görünüyor. Asus İngiltere'nin resmi Facebook sayfasında yer alan bilgiye göre, Eee Pad Transformer, Ağustos ayı ile birlikte ülkede satışa sunulacak.

Resmi tanıtımı Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) gerçekleştirilen Eee Pad Slider, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Nvidia'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan tabletin en farklı yanı, sahip olduğu klavyesi. Üzerinde yer alan kızaklı QWERTY klavye ile aynı zamanda netbook olarak ta kullanılabilen tablette 1GB RAM bulunuyor. Depolama kapasitesi olarak 16GB ve 32GB olmak üzere iki seçenek ile sunulacak Eee Pad Slider da 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, mini USB ve mini HDMI portu gibi detaylara da yer veriliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve 1.2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan tabletin, Android 3.1 işletim sistemiyle birlikte gelmesi bekleniyor.