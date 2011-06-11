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Asus'un kızaklı QWERTY klavyeye sahip tableti Eee Pad Slider'ın İngiltere satışı Ağustos'da başlayacak

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yönetim kurulu başkanı Jonney Shih detaylarını dün verdiğimiz açıklamasında, Wintel döneminin sona erdiğini ve yeni IT düzeninde tablet bilgisayarların önemli bir etki yaratacağını ifade etmişti. Bu yöndeki çalışmalarına hız kazandıran Asus, büyük ilgi göre Eee Pad Transformer modeeinden sonra kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarı Eee Pad Slider'ı da kullanıma sunmaya hazır görünüyor. Asus İngiltere'nin resmi Facebook sayfasında yer alan bilgiye göre, Eee Pad Transformer, Ağustos ayı ile birlikte ülkede satışa sunulacak.

Resmi tanıtımı Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) gerçekleştirilen Eee Pad Slider, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. Nvidia'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan tabletin en farklı yanı, sahip olduğu klavyesi. Üzerinde yer alan kızaklı  QWERTY klavye ile aynı zamanda netbook olarak ta kullanılabilen tablette 1GB  RAM bulunuyor. Depolama kapasitesi olarak 16GB ve 32GB olmak üzere iki seçenek ile sunulacak Eee Pad Slider da 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, mini USB ve mini HDMI portu gibi detaylara da yer veriliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve 1.2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan tabletin, Android 3.1 işletim sistemiyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Asus Eee Pad Slider'ın, kapasite tercihine bağlı olarak 499$ ile 799$ arası fiyatlarla sunulacağı belirtiliyor.

 

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alpabi 7 yıl
Bu tabletlerde ilk ampuller gibi. Daha üzerinde çok çalışılması gerekli.
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tibitermo 7 yıl

alpabi

Bu tabletlerde ilk ampuller gibi. Daha üzerinde çok çalışılması gerekli.


aslında yeteri kadar çalışılmış. ama işlevselliği bir notebook kadar yeterli değil. taşınabilirliği sattırıyor. başka bişey değil.
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wozniak 7 yıl
alfur61
Ampul icat edildikten sonra yıllarca küçük bir kesim tarafından kullanıldı.Bunun sebebi alt yapı yetersizliği, yüksek fiyat ve insanların aydınlanma için başka alternatifler geliştirmiş olmasıydı.Tablet bilgisayarlar çıktı.Tıpkı ilk ampuller gibi ; ne derece verimli olabilir bu ürünler henüz yeni yeni çıkmaya başlamışken?Bi durun lan!Bi soluklanın!her dönemde var böyle insanlargibi trollce sözler sarfetmeden önce düşünün.Evet her zaman düşünen birileri vardır.Yapılan her şeyi beğenmez o BİRİLERİ...Önüne koyan her yeğemeği yemezler.Eleştirel bakarlar olaylar.En azından koyun değilllerdir.Hadi ama zorla kendini.Böyle biri olamasan da söylediklerimi anlamaya çalış; belki bi faydası dokunur.Badilere selamlar...

Ampul bilgine hayran oldum , sence florasan mı lambamı?
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Eddie The Head 7 yıl
yürürken o klavyeyi kullanmak zor olur heralde.
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wozniak 7 yıl
alfur61
Bu tablet işi bana saçma geliyor.Henüz netbookları bile saçma bulurken tabletler benim için anlamsız ve hakettiğinden daha pahalı

Edison da ampulu bulduğunda ne gerek var demişlerdi, her devirde böyle adamlar oluyo demekki.
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